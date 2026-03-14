Una mostra di Andy Warhol per scoprire il lato più umano della Pop Art

Una mostra da visitare per esplorare l’attualità di Warhol tra identità di genere e multiculturalismo. Dal 14 marzo al 19 luglio 2026, curata da Chiara Vorrasi, Ferrara ospita la mostra “Ladies and Gentlemen (1975–76)” di Andy Warhol a Palazzo dei Diamanti. L’esposizione ricostruisce la serie di ritratti realizzata da Warhol negli anni 1975-76, quando l’artista si allontanò dalle celebri icone dello spettacolo come Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor per rappresentare drag queen afro-americane e portoricane, fino ad allora anonime. I ritratti, dai colori intensi e dallo stile teatrale, affrontano temi come identità, multiculturalismo e influenza dei media.

“Ladies and Gentlemen (1975–76)” di Andy Warhol

Organizzata da Fondazione Ferrara Arte e dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara con il sostegno del Andy Warhol Museum di Pittsburgh, la mostra presenta oltre 150 opere tra acrilici, disegni, serigrafie e Polaroid provenienti da collezioni europee e americane, evidenziando l’attualità della ricerca artistica di Warhol sulla costruzione dell’identità.

La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive e, parallelamente, mettere alla prova la sorprendente attualità della ricerca di Warhol, che ha anticipato l’era della comunicazione globale e ha acceso i riflettori su temi tuttora aperti come la manipolazione estetica, l’identità di genere, il multiculturalismo, l’artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un’identità sociale.

Una mostra alle radici della sensibilità moderna

L’iniziativa non sarà soltanto una mostra dedicata a Warhol, ma una vera e propria riedizione della celebre e provocatoria esposizione che l’artista presentò personalmente in Italia negli anni Settanta e che segnò una svolta significativa nella sua produzione artistica e nella storia dell’arte contemporanea. L’attenzione dell’artista si spostò così dall’immagine della celebrità all’individuo e alla sua identità. Da questi ritratti intensi ed esuberanti emerge un’energia nuova, capace di dar vita a una vivace galleria di figure glam-queer che sembrano anticipare molte delle estetiche e delle sensibilità del terzo millennio.

L’obiettivo è duplice: da un lato riscoprire la forza iconica e l’energia visiva di queste immagini esplosive; dall’altro mettere in luce la sorprendente attualità della ricerca di Warhol, che ha anticipato l’era della comunicazione globale e ha affrontato temi ancora oggi centrali, come la costruzione dell’identità sociale, la manipolazione estetica, il multiculturalismo, e soprattutto l’identità di genere e l’artificialità mediatica.

Dopo una sezione ampiamente dedicata alla serie Ladies and Gentlemen, la mostra presenta alcuni dei ritratti e autoritratti più celebri realizzati da Warhol tra gli anni Sessanta e Ottanta. Tra questi spiccano le celebri immagini dedicate a Marilyn Monroe, che fissano l’archetipo della star contemporanea, la parodia dell’iconografia ufficiale di Mao Zedong, le silhouette di Mick Jagger e Liza Minnelli – simboli globali di una sensualità teatrale e disinibita – e i ritratti fluidi e quasi smaterializzati di Robert Mapplethorpe e Grace Jones, che sembrano anticipare l’estetica delle immagini digitali.

Il percorso culmina infine in una spettacolare sala dedicata agli autoritratti, attraverso i quali Warhol esplora e mette in discussione i confini della propria identità. L’esposizione ripercorre così le tappe della radicale reinvenzione del ritratto operata dall’artista, che seppe fondere i codici della comunicazione di massa con l’estetica tecnologica, la cultura del glam rock e lo stile camp, utilizzando strumenti come la Polaroid, il linguaggio cinematografico e persino elementi che richiamano il futuro reality televisivo.

Perché visitare la mostra

Grazie a un ricco nucleo di dipinti acrilici – molti dei quali mai esposti prima in Italia – e a una selezione dei diversi media sperimentati da Warhol, il pubblico potrà immergersi nel processo creativo dell’artista. Filmati e fotografie completeranno il percorso, facendo rivivere nelle sale di Palazzo dei Diamanti non solo la figura di Warhol, ma anche l’energia irripetibile della scena pop di cui egli è stato uno dei protagonisti assoluti, ancora oggi in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico.

Scopri le 5 opere più amate di Andy Warhol