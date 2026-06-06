La Metafisica di de Chirico conquista il Garda: perché visitare la mostra

Il Castello di Desenzano ospita la mostra “Giorgio de Chirico. Un mondo senza tempo”: scopri perché vale la pena compiere questo emozionante viaggio tra enigmi metafisici e i grandi maestri del Novecento.

La mostra “Giorgio de Chirico. Un mondo senza tempo”, organizzata dal Comune di Desenzano del Garda, in programma fino al 18 ottobre 2026 presso il Castello di Desenzano del Garda, rappresenta uno degli appuntamenti espositivi di maggiore rilievo del panorama culturale dell’estate 2026.

Prodotta da Il Cigno GG Edizioni e curata dal Prof. Giordano Bruno Guerri, l’esposizione propone un approfondimento rigoroso e affascinante sull’opera e sul pensiero di Giorgio de Chirico, mettendo in luce la straordinaria coerenza e profondità di una ricerca artistica in grado di mettere insieme il rigore della costruzione classica con la vertigine dell’invisibile.

Attraverso un percorso espositivo articolato, la mostra restituisce al pubblico una pittura capace di trasformare la visione in realtà, in cui enigmi metafisici e suggestioni oniriche danno vita a spazi sospesi, architetture silenziose e figure immerse in un tempo immobile, fuori dalla storia eppure intensamente evocative.

Perché visitare la mostra: la Metafisica di de Chirico in una luogo suggestivo

L’universo di de Chirico emerge qui come un “mondo senza tempo” in cui la narrazione di mito, memoria e arcano si intrecciano con una grande forza poetica e concettuale, capace di influenzare profondamente l’arte del Novecento e le avanguardie internazionali.

L’esposizione offre così l’occasione di riflettere sul ruolo di de Chirico come fondatore della pittura metafisica e come artista che ha saputo creare un linguaggio autonomo, sospeso tra classicità e modernità, razionalità e mistero, rivelando una tensione costante verso l’assoluto. Inserita in un luogo di forte valore storico e simbolico come il Castello di Desenzano, la mostra instaura un dialogo con il territorio così da attrarre un pubblico vasto e diversificato, dagli studiosi agli appassionati, offrendo un viaggio immersivo nell’universo immaginifico e senza tempo di uno dei maestri assoluti dell’arte del XX secolo.

Il Castello di Desenzano si conferma sempre più un palcoscenico di grande arte, diventando un punto di riferimento sul Lago di Garda per mostre ed eventi culturali di rilievo

De Chirico: il nume tutelare della modernità

Dopo il trauma della Prima Guerra Mondiale e l’energia frenetica del Futurismo, molti artisti sentirono il bisogno di rallentare, ritrovare equilibrio e tornare a un’idea di bellezza più stabile e riconoscibile. In tutta Europa si diffuse così una nuova sensibilità fatta di silenzio, misura e riscoperta di armonia, bellezza classica e radici culturali.

In Italia, questa voglia di concretezza trovò un’importante voce nella rivista dei Valori plastici, attorno alla quale Giorgio de Chirico fu protagonista insieme a un gruppo di artisti tra i quali Filippo de Pisis, René Paresce, Alberto Savinio, Gino Severini e Mario Tozzi.

Negli stessi anni, nella Milano degli anni Venti, la critica d’arte Margherita Sarfatti promosse lo spirito di un altro importante movimento, gli artisti del gruppo “Novecento” rappresentati qui in mostra da Mario Sironi e Achille Funi, suoi principali capiscuola. In questo contesto si inserisce anche Nino Bertoletti, figura che permette di riscoprire un interessante scambio di lettere con de Chirico, parte del percorso espositivo.

Per gli artisti del Secondo Dopoguerra, de Chirico rimase un punto di riferimento fondamentale, quasi una figura mitica. La sua influenza attraversa tutto il secolo e arriva fino agli anni Settanta, quando protagonisti dell’arte come Gino De Dominicis e Mario Schifano gli rendono omaggio, confermandone il ruolo di maestro capace di parlare ancora al presente.

La mostra vede esposte insieme a una ventina di opere di de Chirico provenienti da musei pubblici e collezioni private, i bozzetti conservati al Vittoriale degli Italiani per la rappresentazione de La figlia di Iorio di Gabriele d’Annunzio, oltre a due ritratti fotografici originali di Claudio Abate (in cui vi è anche De Dominicis) e Mario Dondero, e a una selezione di dipinti di Alberto Savinio, Mario Tozzi, Filippo de Pisis, Mario Sironi e altri pittori.