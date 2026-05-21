Il Confessionale, l’installazione artistica per riflettere sul rapporto uomo-macchina

All’AI WEEK 2026 ha debuttato “Il Confessionale” di Matteo Mandelli: un antico confessionale del Novecento in cui un algoritmo si sostituisce al sacerdote, tra arte e l’IA.

Cosa succede quando iniziamo a raccontare qualcosa di intimo e personale a una macchina? Questo interrogativo, tanto semplice quanto destabilizzante, è il cuore pulsante di “The Algorithm Creed – Il Confessionale”, una straordinaria installazione artistica che sta ridefinendo il dialogo tra uomo e tecnologia. Si tratta di un’opera immersiva concepita dall’artista concettuale Matteo Mandelli, che si è imposta come l’assoluta protagonista culturale della settima edizione dell’“AI WEEK 2026”, il più grande evento europeo sull’Intelligenza Artificiale che si è svolto il 19 e 20 maggio 2026 presso la Fiera Milano Rho.

The Algorithm Creed – Il Confessionale

Tra padiglioni dominati da innovazioni aziendali, algoritmi predittivi e soluzioni per manager e imprenditori, la scelta di ospitare un simile progetto apre uno spazio di riflessione inedito. L’opera di Mandelli rappresenta infatti l’unico progetto artistico e culturale presente all’interno dell’intera kermesse, portando una dimensione intima, poetica e profondamente umana in un contesto solitamente focalizzato sul business e sull’ottimizzazione tecnica.

L’installazione si presenta con un impatto visivo e simbolico di forte contrasto. L’artista ha recuperato la struttura tradizionale in legno di un confessionale originale dei primi del Novecento. Questo antico e riconoscibile archetipo della spiritualità cattolica è stato però trasformato in uno spazio di interazione laica, un vero e proprio altare dedicato a una nuova forma di intimità tra l’essere umano e l’intelligenza artificiale. Il meccanismo dell’opera invita il visitatore a compiere un gesto familiare ma radicalmente risignificato:

L’ingresso: il visitatore entra all’interno della struttura lignea e si siede.

Il confronto: invece di trovare un sacerdote ad ascoltarlo, si trova a confrontarsi con una presenza non umana.

La confessione: è infatti un algoritmo ad ascoltare, elaborare e assolvere i peccati o i pensieri che vengono confessati.

“Ho preso un gesto molto umano e riconoscibile, quello della confessione, e l’ho spostato in una relazione con un’intelligenza artificiale – spiega l’artista Matteo Mandelli – Non per dare risposte, ma per rendere visibile un cambiamento che sta già avvenendo.” L’opera mette così in scena una dinamica che fa già parte delle nostre vite: la tendenza sempre più diffusa a rivolgerci alla tecnologia per condividere dubbi, pensieri personali e aspetti privati della nostra esistenza quotidiana.

La tecnologia dietro l’assoluzione

Dietro la suggestione spirituale dell’opera si cela un’architettura software complessa, sviluppata interamente in Python e configurata per girare localmente sulla postazione. L’interazione avviene in tempo reale e segue un flusso ben preciso: Attivazione: Il visitatore avvia l’intera sessione premendo un pulsante fisico presente all’interno del confessionale. Connessione e ascolto: Il sistema apre una connessione con i server di ElevenLabs, il cui SDK viene utilizzato per orchestrare agenti vocali conversazionali in tempo reale.

Un microfono cattura la voce del “peccatore”, la trascrive in testo e la invia all’agente AI. Risposta vocale: L’algoritmo elabora il testo e risponde vocalmente attraverso gli altoparlanti del confessionale. Conclusione: La sessione può terminare manualmente, in automatico allo scadere di un tempo massimo preimpostato, oppure alla fine naturale della confessione. Anonimato e archiviazione: Per tutelare l’assoluta riservatezza dei visitatori, la trascrizione finale viene elaborata tramite Groq – un sistema di inferenza AI ultra veloce – che provvede a bonificare e rendere totalmente anonimo il testo. Successivamente, i dati vengono salvati in un database fruibile online, che raccoglie la memoria storica di tutte le confessioni eseguite.

La cultura come unico collante tra uomo e algoritmo

L’importanza di portare “The Algorithm Creed” all’interno dell’AI WEEK 2026 risiede nella sua capacità di generare un dibattito che supera la pura tecnica. In un momento storico in cui arte e tecnologia sono forze centrali nella costruzione del nostro immaginario, l’opera costringe a riflettere non solo su cosa l’IA sia in grado di fare, ma su come essa stia modificando intimamente l’essere umano. A confermare il valore di questa operazione concettuale sono anche Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice (la più grande community italiana sul tema dedicata a imprenditori e manager) e ideatori dell’evento milanese.

I due fondatori hanno sottolineato l’importanza dell’arte in questa rivoluzione epocale: “L’opera The Algoritm Creed è la dimostrazione di come l’intelligenza artificiale non sostituisca l’arte, ma semplicemente la inviti a ridefinire il proprio significato. […] La cultura è il contesto che rende l’IA realmente umana. Senza visione culturale, gli algoritmi restano strumenti; con l’arte e il pensiero creativo, diventano amplificatori di immaginazione collettiva.”

All’AI WEEK 2026, l’arte di Mandelli dimostra proprio questo: la tecnologia ha bisogno della cultura e della riflessione profonda per non rimanere un freddo insieme di codici, regalando al pubblico uno specchio in cui guardare, con coraggio, il futuro della nostra coscienza.

Chi è Matteo Mandelli (YOU)

Dietro a questa provocazione culturale c’è la firma di Matteo Mandelli (noto anche con lo pseudonimo di YOU), artista concettuale e multidisciplinare nato a Merate (Lecco) nel 1988. Cresciuto in un ambiente familiare legato al collezionismo, Mandelli sperimenta oggi all’interno del suo studio di Monza. Il suo percorso affonda le radici nella Street Art per poi maturare attraverso la performance concettuale, focalizzandosi sulla continua tensione tra la materia fisica e l’astrazione tecnologica.

Nonostante la giovane età, la sua cifra stilistica ibrida lo ha già portato su prestigiosi palcoscenici internazionali. Le sue opere sono state esposte in contesti di rilievo come Art Dubai, Frieze London, Art Basel Hong Kong, la Milano Design Week e il Decentral Art Pavilion durante la Biennale di Venezia del 2022.

Tra le sue installazioni più iconiche si distinguono “Fioriture Sintetiche”, ospitata nel Duomo di Cremona, e i progetti site-specific presentati nelle sale storiche di Palazzo Visconti a Milano (come il progetto “The Contact”) e Villa Ciani a Lugano. Più di recente, nel 2026, la sua ricerca è confluita nella mostra antologica “Cyber Anthology”, volta a indagare i confini tra la coscienza umana e la tecnologia.

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