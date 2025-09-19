“Harry Potter: The Exhibition”, arriva a Milano la mostra itinerante

I fan italiani del maghetto di Hogwarts hanno finalmente ciò che tanto attendevano: vivere un’esperienza magica con “Harry Potter: The Exhibition“. Dal 19 settembre, è possibile visitare a Milano presso “The Mall in Portanuova” la mostra itinerante più completa mai presentata su Harry Potter e tutto il suo incredibile universo.

Harry Potter: The Exhibition

I visitatori potranno scegliere un Patronus, lanciare un incantesimo, mettere alla prova le loro abilità di Quidditch e preparare pozioni, poiché Harry Potter: The Exhibition arriva per la prima volta a Milano, presso “The Mall in Portanuova”.

La mostra celebra dietro le quinte i momenti iconici, i personaggi, le ambientazioni e le creature così come appaiono nei film di Harry Potter e Animali Fantastici, oltre alle meraviglie dell’universo esteso di Harry Potter, includendo costumi, oggetti di scena e immagini dalla produzione teatrale vincitrice del Tony® Award “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede”.

I visitatori potranno immergersi in ambientazioni splendidamente realizzate che rendono omaggio a molti dei momenti indimenticabili dei film e che fan e pubblico hanno amato per oltre due decenni, osservando da vicino tutto, dai costumi originali agli oggetti di scena autentici, mentre intraprendono un viaggio personalizzato attraverso sale innovative, sorprendenti e magiche, che utilizzano il meglio del design e della tecnologia immersiva.

Dopo la premiere mondiale a Filadelfia, USA, nel febbraio 2022, Harry Potter: The Exhibition si è svolta in diverse città del mondo, accogliendo oltre 3.5 milioni di visitatori e fan di Harry Potter. Attualmente è in mostra a Cracovia, Salt Lake City e Melbourne.

Mentre i visitatori esplorano le sale, le loro interazioni vengono catturate utilizzando i braccialetti di Harry Potter: The Exhibition che offriranno esperienze uniche e personalizzate e collegate al profilo di ognuno.

La mostra è creata e prodotta da Warner Bros. Discovery Global Experiences in collaborazione con Imagine Exhibitions, Inc. ed Eventim Live.

Punti salienti delle Sale della Mostra

La Sala “Dal Libro allo Schermo” presenta una prima edizione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” custodita in una cassaforte ispirata a Gringott e circondata da video immersivi e citazioni letterarie, riportando i visitatori alla storia mentre vengono introdotti alla mostra.

La Sala del Castello di Hogwarts presenta un’esperienza multimediale immersiva con elementi iconici come il Platano Picchiatore, i Dissennatori e la Mappa del Malandrino, dove i visitatori vedranno apparire il loro nome, spingendoli a continuare l’esplorazione della mostra.

La Sala del Grande Salone è uno spazio che consente ai visitatori di celebrare momenti stagionali magici nella sua architettura iconica.

La Sala delle Case di Hogwarts rappresenta la parte fondamentale dell’esperienza della mostra, in quanto permette ai visitatori di vivere momenti personalizzati con la casa di Hogwarts scelta durante la preregistrazione. Sebbene i visitatori possano gravitare verso una casa in particolare, questo ambiente consente ai visitatori di sperimentare tutte le case di Hogwarts in una sala celebrativa con il Cappello Parlante, perfetto per le foto, circondato da stemmi delle case realizzati su vetrate create meticolosamente.

Le Aule di Hogwarts sono colme di oggetti di scena iconici, creature e costumi. I visitatori interagiranno con lezioni e giochi magici attraverso touchscreen digitali per rivelare i segreti del dietro le quinte di iconici momenti avvenuti in classe. Potranno preparare pozioni nell’Aula di Pozioni, predire il futuro in Divinazione, rinvasare una mandragola nella Serra di Erbologia e usare la loro bacchetta digitale per sconfiggere un Molliccio in Difesa Contro le Arti Oscure.

La Capanna di Hagrid e la Foresta Proibita offrono un’esperienza interattiva dell’Incanto Patronus. I visitatori scopriranno poi creature iconiche, come centauri e Acromantule, nascoste nella foresta ed esploreranno una ricostruzione della Capanna di Hagrid.

La collezione esclusiva per i fan di Harry Potter

Una collezione esclusiva di merchandising di Harry Potter: The Exhibition è disponibile nello shop on site, permettendo agli ospiti di celebrare la loro passione attraverso una selezione di collezioni a tema. I fan potranno scegliere tra una gamma di prodotti come abbigliamento, gioielli e dolci, inclusi le famose Cioccorane e la Burrobirra in bottiglia, oltre a prodotti non disponibili in nessun’altra esperienza del Wizarding World.

