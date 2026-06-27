Frida Kahlo e Marilyn Monroe, cosa accomuna due protagoniste del Novecento

Dal 28 giugno al 1° novembre 2026 il Palazzo dei Priori di Fermo ospita la mostra “Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele”, un’esposizione che mette a confronto due delle figure femminili più iconiche del Novecento attraverso oltre 120 fotografie e una selezione di opere d’arte contemporanea.

Curata da Carolina Dema, Tanino Bonifacio e Alberto Rossetti, la mostra racconta le vicende umane e artistiche di Frida Kahlo e Marilyn Monroe, due donne apparentemente lontanissime per provenienza, percorso e ambito professionale, ma accomunate da sorprendenti affinità.

La pittrice messicana simbolo del surrealismo e la diva hollywoodiana emblema del glamour condividono infatti una complessa relazione con il proprio corpo, amori travagliati, il desiderio di maternità mai realizzato e una costante tensione tra fragilità privata e costruzione del mito pubblico.

Frida Kahlo e Marilyn Monroe: due protagoniste del Novecento

Attraverso gli scatti di alcuni dei più importanti fotografi del secolo scorso, il percorso espositivo ripercorre l’intera parabola biografica delle due protagoniste, dall’infanzia alla consacrazione internazionale. Un ruolo particolare è riservato al fotografo Nickolas Muray, legato a Frida Kahlo da una lunga e intensa relazione sentimentale e a Marilyn Monroe da un rapporto rimasto segreto fino alla sua morte.

Accanto alle sue fotografie trovano spazio immagini realizzate da Guillermo Kahlo, Imogen Cunningham, Lucienne Bloch, Leo Matiz, Lola e Manuel Álvarez Bravo, Edward Weston, Sam Shaw, Ed Feingersh, Milton Greene, Cecil Beaton e Richard Avedon. Le fotografie raccontano non solo il volto pubblico delle due donne, ma anche la loro dimensione più intima, attraverso i rapporti con le personalità che hanno segnato le loro esistenze.

Per Frida Kahlo emergono figure come Diego Rivera e Leon Trotsky, mentre per Marilyn Monroe compaiono Joe DiMaggio, Arthur Miller e John Fitzgerald Kennedy. Non mancano inoltre immagini che ritraggono l’attrice accanto a colleghi e protagonisti del cinema internazionale come Laurence Olivier, Jack Lemmon, Tony Curtis, Groucho Marx e Cary Grant. Il percorso si conclude con due sezioni dedicate all’eredità culturale delle due icone.

Nelle sale “Omaggio a Frida” e “Omaggio a Marilyn” sono esposti documenti, materiali audiovisivi e opere di artisti che hanno continuato a reinterpretarne il mito, tra cui Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Lodola, Xu De Qi e Zhang Hongmei, autrice di una fedele riproduzione del celebre dipinto “Las Dos Fridas”.

Promossa dal Comune di Fermo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e realizzata in collaborazione con RJMA Progetti Culturali e Art Book Web, la mostra rappresenta un viaggio intenso ed emozionante attraverso la vita di due donne straordinarie che, pur seguendo percorsi differenti, hanno saputo sfidare le convenzioni del proprio tempo e lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte, del cinema e della cultura contemporanea.

Le biografie a confronto

Frida Kahlo (1907–1954) è stata una pittrice messicana tra le più celebri del XX secolo. Nacque a Coyoacán, oggi parte di Città del Messico. A 18 anni subì un grave incidente stradale che le causò numerose lesioni e lunghi periodi di convalescenza. Durante la guarigione iniziò a dipingere, trasformando il dolore fisico e le proprie esperienze personali in arte. Le sue opere sono caratterizzate da colori vivaci, simbolismi ispirati alla cultura messicana e numerosi autoritratti. Fu sposata con il pittore Diego Rivera, con cui ebbe una relazione intensa e travagliata.

Oggi è considerata un’icona dell’arte, del femminismo e dell’identità culturale messicana. Tra le sue opere più famose ci sono Le due Frida, Autoritratto con collana di spine e colibrì e La colonna spezzata.

Marilyn Monroe, nata Norma Jeane Mortenson nel 1926 a Los Angeles, è stata un’attrice, modella e cantante statunitense, considerata una delle più grandi icone del cinema del Novecento. Dopo un’infanzia difficile trascorsa tra famiglie affidatarie e orfanotrofi, iniziò la carriera come modella e successivamente entrò nel mondo del cinema.

Negli anni Cinquanta raggiunse fama internazionale grazie al suo fascino e a film di grande successo come Gli uomini preferiscono le bionde, Come sposare un milionario e A qualcuno piace caldo . Dietro l’immagine della diva, Marilyn cercò di essere riconosciuta anche per il suo talento artistico. La sua vita privata fu spesso al centro dell’attenzione dei media, compresi i suoi matrimoni con Joe DiMaggio e Arthur Miller. Morì il 4 agosto 1962 a Los Angeles, a soli 36 anni. Ancora oggi è considerata un simbolo di bellezza, glamour e cultura pop in tutto il mondo.