“Estate” di Frank Weston Benson, un manifesto della felicità semplice

“Estate” (Summer), capolavoro del 1909 del pittore impressionista americano Frank Weston Benson, è un dipinto capace con la sola vista di farci sentire, sulla pelle, il calore del sole e, nelle narici, l’odore salmastro del mare. Un’opera che celebra la giovinezza, la natura e la spensieratezza, e che oggi vogliamo riscoprire non solo per la…

“Estate” (Summer), capolavoro del 1909 del pittore impressionista americano Frank Weston Benson, è un dipinto capace con la sola vista di farci sentire, sulla pelle, il calore del sole e, nelle narici, l’odore salmastro del mare.

Un’opera che celebra la giovinezza, la natura e la spensieratezza, e che oggi vogliamo riscoprire non solo per la sua straordinaria bellezza tecnica, ma per il profondo messaggio di serenità che riesce a trasmettere al nostro presente frenetico.

Il dipinto è conservato ed esposto negli Stati Uniti, presso il RISD Museum (il museo d’arte della celebre Rhode Island School of Design), situato a Providence, nello stato del Rhode Island. L’opera entrò a far parte della collezione permanente del museo nel 1913, grazie al prezioso lascito testamentario del collezionista d’arte Isaac C. Bates.

“Estate” di Frank Weston Benson: un picnic sospeso nel tempo

Ci troviamo nel New Hampshire, su una collinetta erbosa e assolata che si affaccia direttamente sull’immensità dell’oceano. Il soggetto è di una semplicità disarmante, eppure magnetico: quattro giovani donne trascorrono un pomeriggio all’aperto, godendosi un picnic in una giornata che sembra non dover finire mai.

L’intera composizione è pervasa da un senso di assoluta libertà. Le protagoniste, vestite con abiti candidi e leggeri tipici dell’epoca edoardiana, sono disposte in modo spontaneo sulla cresta della collina. C’è chi guarda verso l’orizzonte, chi si ripara dal sole, chi sembra persa nei propri pensieri. Non c’è posa accademica, non c’è rigidità: tutto fluttua insieme al vento che muove i loro capelli e fa gonfiare i tessuti leggeri delle vesti.

Da un punto di vista puramente pittorico, “Estate” è un trionfo dell’Impressionismo americano. Benson era un maestro assoluto nella cattura della luce en plein air (all’aperto), e in questa tela spinge la sua ricerca cromatica ai massimi livelli.

L’idea del calore accecante del primo pomeriggio è resa magistralmente attraverso pennellate dorate, calde e vibranti. La luce si appoggia sull’erba secca della collina, accende i profili delle ragazze e si riflette sui loro abiti bianchi, che smettono di essere semplicemente “bianchi” per diventare ricettacoli di sfumature gialle, rosa e lilla.

Questo calore diffuso e quasi bruciante viene sapientemente smorzato e bilanciato dal blu profondo del mare e del cielo. Il blu dell’oceano taglia la tela orizzontalmente, offrendo un contrasto cromatico rinfrescante che pulsa di vita. Il cielo, di un azzurro più terso, incornicia le figure slanciandole verso l’alto, dando allo spettatore una sensazione di respiro e di spazio infinito.

Le pennellate di Benson sono larghe, cariche di colore e visibili. Non cerca il dettaglio accademico dei volti; preferisce catturare l’atmosfera globale, l’effetto della luce accecante che quasi “sfoca” i contorni della realtà.

Aneddoti e curiosità dietro la tela

Dietro la realizzazione di questo capolavoro si celano storie affascinanti che rendono il quadro ancora più intimo e prezioso, a cominciare dalle quattro giovani donne dipinte: esse non sono modelle professioniste. Benson utilizzava quasi sempre come modelle le sue figlie (Eleanor, Elisabeth e Sylvia) insieme a qualche loro amica d’infanzia. Questo legame affettivo profondo si percepisce nella delicatezza e nella naturalezza con cui le ragazze si muovono nello spazio.

Benson faceva parte dei “Ten American Painters”, un gruppo di dieci pittori americani che nel 1898 si dimisero polemicamente dalla Society of American Artists per protestare contro la commercializzazione dell’arte e il rigore accademico. Volevano essere liberi di dipingere la luce, la vita moderna e l’atmosfera, proprio come facevano i colleghi francesi a Parigi.Si racconta che Benson fosse così ossessionato dal catturare il momento esatto in cui la luce del sole colpiva i soggetti da costringere le figlie a rimanere immobili al vento per ore sulla scogliera. La figlia Eleanor ricordò in seguito quelle sessioni come faticose, ma ammise che il padre riusciva a vedere colori nell’aria che nessun altro poteva scorgere.

Cosa ci insegna oggi questo dipinto

“Estate” di Frank Weston Benson ci impartisce una lezione di un’attualità sconvolgente: l’elogio della lentezza e della compresenza. Questo quadro ci insegna l’arte del “non fare nulla se non esistere”. Ci ricorda che i momenti più preziosi della vita non sono quelli legati alle scadenze o al successo, ma quelli trascorsi a guardare il mare in silenzio, a sentire il vento sulla pelle in compagnia delle persone che amiamo.

Le quattro ragazze non stanno facendo nulla di straordinario: sono semplicemente “lì”, immerse nel presente, a godersi una giornata di sole nel New Hampshire. C’è una sacralità laica in questo picnic, un invito a riscoprire la bellezza della natura e a staccare la spina per riconnetterci con i ritmi biologici del mondo.

Benson ci regala un manifesto della felicità semplice. Ci dice che l’estate è uno stato dell’anima a cui possiamo attingere ogni volta che decidiamo di fermarci, respirare profondamente e lasciarci accarezzare dalla luce.

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