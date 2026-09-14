Il dipinto di René Magritte che ci insegna a volare oltre l’incertezza dei nuovi inizi

Un’opera di René Magritte per affrontare i nuovi inizi. Ogniqualvolta la vita ci mette di fronte a una svolta importante, il cambio di un lavoro, la fine di una relazione, l’inizio di un nuovo capitolo personale o il semplice desiderio di ricominciare, ci troviamo a camminare in equilibrio precario tra due forze opposte. Da un lato avvertiamo la spinta verso la libertà e il rinnovamento; dall’altro sentiamo il peso della paura per ciò che lasciamo e per l’oscurità di un futuro ancora tutto da scrivere. In questo delicato passaggio interiore, la pittura surrealista ci offre una delle metafore più potenti e luminose dell’intera storia dell’arte: “La grande famiglia” (La Grande Famille), dipinta da René Magritte nel 1963.

Lontana dai toni cupi o dalle angosce esistenziali, quest’opera rappresenta un vero e proprio manifesto visivo su come accogliere il cambiamento, insegnandoci che ogni nuovo inizio porta con sé la capacità di trasformare la tempesta in luce.

Dove si trova l’opera

A differenza dei capolavori custoditi stabilmente nei grandi musei statali, La grande famiglia appartiene a una collezione privata. Per questa ragione, la tela originale non ha una collocazione permanente aperta al pubblico ogni giorno, ma viene periodicamente concessa in prestito per le più prestigiose mostre retrospettive dedicate al Surrealismo nei musei di tutto il mondo: dal Musée Magritte di Bruxelles al MoMA di New York. Questa sua natura “itinerante” e la continua circolazione attraverso celebri litografie d’autore lo rendono un capolavoro che continua a viaggiare nel tempo e nello spazio, proprio come il grande uccello che ne è protagonista.

“La grande famiglia” (La Grande Famille), di René Magritte: la metamorfosi della luce

A una prima occhiata, La grande famiglia conquista immediatamente lo spettatore per il suo straordinario paradosso visivo, cifra stilistica inconfondibile del genio di Magritte.

Sullo sfondo della tela si estende un paesaggio cupo e inquietante: un mare scuro dalle acque agitate sotto un cielo minaccioso, carico di nuvole grigie e plumbee che evocano una tempesta imminente o appena passata. Ma proprio al centro della composizione accade il prodigio surrealista. Sull’oceano spunta la grande sagoma stilizzata di un uccello in pieno volo (una colomba della pace o un’aquila maestosa) che fende l’aria spiegando le ali.

La peculiarità rivoluzionaria sta nel corpo dell’animale: il suo interno non è fatto di piume o di ombre, ma è ritagliato come una finestra aperta su un cielo completamente diverso. Dentro la figura dell’uccello risplende un azzurro terso, solare e brillante, punteggiato da soffici cumuli di nuvole bianche. Magritte sovverte la realtà: l’uccello non vola semplicemente nel cielo, ma è esso stesso il cielo solare che porta la primavera dentro la tempesta.

Aneddoti e curiosità: la poesia del titolo e il simbolo dell’aria

La storia di questo dipinto è legata a doppio filo con la filosofia stilistica di René Magritte e offre diversi spunti affascinanti, a iniziare dall’enigma del titolo: Magritte era solito battezzare le sue opere insieme a un gruppo di amici poeti e filosofi surrealisti (tra cui Paul Nougé e Louis Scutenaire). Il titolo La grande famiglia sembra apparentemente slegato dall’immagine di un singolo uccello sul mare. In realtà, la “famiglia” a cui si riferisce l’artista è l’unione armonica degli opposti: il giorno e la notte, il buio e la luce, la tempesta e la quiete. Elementi contrari che convivono nello stesso universo e nella stessa mente umana.

Il motivo dell’uccello-cielo è uno dei temi più cari a Magritte negli anni Sessanta. L’opera richiama da vicino un’altra celebre tela del maestro belga, L’uccello di cielo (L’oiseau de ciel), creata come icona per la compagnia aerea nazionale belga Sabena. Per Magritte, l’animale alato ricoperto di nubi rappresentava l’idea assoluta di leggerezza e di superamento dei limiti terrestri.

Realizzato nel 1963, a soli quattro anni dalla scomparsa del pittore, il quadro appartiene alla piena maturità di Magritte. In quest’ultima fase della sua vita, l’artista abbandonò le provocazioni più spiazzanti degli esordi per dedicarsi a immagini di immensa poesia e riconciliazione con il mondo.

Cosa ci insegna l’opera sui nuovi inizi

La grande famiglia è una lezione di vita fondamentale per chiunque si trovi sul punto di voltare pagina. La tempesta all’esterno non può spegnere la serenità se impariamo a portarla dentro di noi. Di fronte a un nuovo inizio, il mondo circostante può sembrare caotico o spaventoso, ma noi abbiamo il potere di definire il nostro stato d’animo.

Il cambiamento richiede il coraggio di staccarsi dal suolo scuro e piatto del passato. Come l’uccello di Magritte, dobbiamo aprire le ali e fidarci della nostra capacità di sorvolare i momenti di difficoltà.

Riicominciare non significa cancellare la paura o la fatica, ma permettere alla speranza (il cielo azzurro) di convivere con l’incertezza (il mare tempestoso). La forza risiede proprio nella capacità di fare sintesi tra questi due mondi.

Infine, Magritte ci ricorda che la realtà non è rigida. Possiamo trasformare la nostra forma e diventare noi stessi la promessa di un giorno migliore.

Di fronte alle sfide di un nuovo percorso, “La grande famiglia” ci invita a non temere le nubi all’orizzonte: dentro di noi c’è già tutto il cielo azzurro necessario per spiccare il volo.