Un dipinto di Amedeo Modigliani sul potere salvifico dell’amicizia

Quando pensiamo all’amicizia nell’arte, la nostra mente corre spesso a scene conviviali o feste affollate. Tuttavia, il legame più profondo non si misura nel chiasso della festa, ma nella capacità di guardare l’altro per ciò che è veramente, spogliandolo di ogni difesa. Un capolavoro che celebra questo sentimento con una delicatezza commovente è il “Ritratto di Chaim Soutine”, dipinto da Amedeo Modigliani nel 1916. In quest’opera non troverete abbracci plateali né brindisi festosi, ma qualcosa di molto più raro: la sincera, pura e disinteressata devozione tra due anime fragili.

“Ritratto di Chaim Soutine” di Amedeo Modigliani: uno sguardo dentro l’anima

Nel dipinto, conservato oggi alla National Gallery of Art di Washington, il pittore bielorusso Chaim Soutine è raffigurato seduto su una sedia impagliata, leggermente sbilanciato in avanti. Indossa un cappotto scuro e liso, i bottoni allacciati in modo imperfetto, i capelli scompigliati e le mani grandi, ruvide, appoggiate sulle ginocchia con un’incredibile impaccio.

Modigliani è celebre per i suoi ritratti stilizzati, caratterizzati da colli lunghi e occhi spesso privi di pupille, veri e propri “occhi ciechi” che guardano verso l’interno. Ma per Soutine fa una parziale eccezione. Basta analizzarne i tratti del volto: il naso camuso e le labbra carnose di Soutine non vengono idealizzati; Modigliani ne coglie l’asimmetria senza alcuna pietà estetica, ma con immensa tenerezza. A differenza di altri soggetti, gli occhi di Soutine sembrano quasi velati da una malinconia trasparente. Modigliani permette allo spettatore di “entrare” nella solitudine del suo amico.

Infine da notare la palette cromatica: i toni caldi del marrone, dell’ocra e del verde terra avvolgono la figura, creando un’atmosfera intima, priva di giudizio o artificio. Ma basterebbe la frase di Amedeo Modigliani che riportiamo di seguito per spiegare la scelta stilistica per la realizzazione di questo quadro.

“Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi.”

Amedeo Modigliani

L’aneddoto: il Dandy e il “Pittore Maledetto”

Per comprendere appieno la potenza di questo quadro, bisogna fare un salto indietro nella Montparnasse degli anni ’10. Parigi era il centro del mondo artistico, un rifugio per geni incompresi e bohemian senza un soldo. È in questo scenario che si incrociano le vite di due uomini radicalmente diversi.

Da una parte c’era Amedeo Modigliani, detto “Modì”: affascinante, colto, un dandy italiano orgoglioso ed esuberante, ma segnato dalla tubercolosi e dagli eccessi. Dall’altra c’era Chaim Soutine: un giovane emigrato ebreo dalla Bielorussia, timido fino all’ossessione, sporco, tormentato, spesso digiuno per giorni e incapace di integrarsi nella società parigina. Soutine viveva nella miseria più nera ed era costantemente perseguitato dall’ansia e dal senso di inadeguatezza.

In un contesto in cui molti emarginavano Soutine per i suoi modi rozzi e il suo carattere difficile, Modigliani vide subito oltre la superficie. Nel 1915 fu proprio Modì ad accoglierlo, a offrirgli un riparo e a presentarlo al suo mecenate, il collezionista Léopold Zborowski.

Si racconta che Modigliani portò Zborowski nella squallida stanza di Soutine e, indicando le tele tormentate del giovane amico, disse con perentoria convinzione:

“Accettalo. È un grande pittore.”

L’aneddoto più toccante legata al loro legame risale purtroppo agli ultimi giorni di vita di Modigliani. Nel gennaio del 1920, sul letto di morte all’ospedale della Carità di Parigi, distrutto dalla meningite tubercolare a soli 35 anni, le ultime parole che il pittore livornese rivolse al suo mercante d’arte non furono per la sua fama o per i suoi dipinti, ma per l’amico: “Ti lascio Soutine. Vedrai, è un genio.”

Cosa ci trasmette e cosa ci insegna quest’opera

Il Ritratto di Chaim Soutine è una vera e propria lezione sull’essenza dell’amicizia che travalica il tempo. Per Modigliani, l’amicizia è vedere la bellezza dove gli altri vedono il disordine: l’artista non tenta di “ripulire” Soutine. Non lo veste bene, non gli attribuisce una posa regale. Lo dipinge esattamente com’è: goffo, tormentato, trasandato. L’insegnamento è profondo: autentica amicizia significa accogliere le crepe dell’altro, senza pretendere di smussarle per renderle più piacevoli alla vista.

Soutine non credeva nel proprio talento ed era sopraffatto dai complessi. Modigliani ha agito come uno specchio d’oro: ha riflesso il valore di Soutine finché quest’ultimo non è stato in grado di vederlo da solo. Un vero amico è colui che custodisce la nostra grandezza quando noi la dimentichiamo.

Quest’opera di Modigliani ci ricorda che i legami più saldi nascono nell’empatia della vulnerabilità condivisa. Tra le righe di quella tela non c’è pietismo, ma un senso profondo di fratellanza tra anime simili.

Oggi viviamo in una società frenetica dove i rapporti umani rischiano spesso di consumarsi nella superficie dei social e delle relazioni di circostanza: per questo, guardare il volto dipinto di Chaim Soutine significa riscoprire il valore rivoluzionario della lealtà: un atto d’amore silenzioso, capace di salvare una vita.