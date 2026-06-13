Andy Warhol, Arman e Mimmo Rotella: un inedito confronto da non perdere a Palermo

La mostra propone un inedito confronto tra Andy Warhol, Arman e Mimmo Rotella, mettendo in dialogo Pop Art americana e Nouveau Réalisme sviluppando una lettura attuale sul destino dell’oggetto e dell’icona nella cultura visiva contemporanea.

La mostra “La forma consumata“, in programma dal 12 giugno al 27 dicembre 2026 al Real Albergo delle Povere di Palermo e prodotta da Bottega Creativa, propone un inedito confronto tra Andy Warhol, Arman e Mimmo Rotella, tre protagonisti assoluti dell’arte contemporanea internazionale, mettendo in dialogo Pop Art americana e Nouveau Réalisme in una lettura attuale del destino dell’oggetto e dell’icona nella cultura visiva contemporanea.

Curata da Alberto Fiz con la collaborazione di Edoardo Falcioni, l’esposizione si sviluppa attorno ai temi della moltiplicazione, dell’accumulazione e della rigenerazione dell’oggetto e dell’immagine mediale, offrendo una rilettura particolarmente attuale del destino delle icone e dei beni di consumo nella società contemporanea.

Perché visitare la mostra: un ‘opportunità per capire la società contemporanea

Il progetto espositivo, nella parte rinnovata delle sale espositive che amplificano gli spazi del Museo Riso nel settecentesco complesso monumentale del Real Albergo dei Poveri, ospita quindi una riflessione sul consumo dell’immagine nella società contemporanea, mettendo in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che, con linguaggi autonomi, hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa.

L’esposizione prende le mosse dalle riflessioni di Pierre Restany, fondatore del Nouveau Réalisme nel 1960, movimento che vide tra i suoi protagonisti Arman e Rotella e che instaurò un fertile dialogo con la Pop Art americana. Attraverso linguaggi differenti ma complementari, i tre artisti analizzano il rapporto tra immagine, oggetto e consumo di massa.

Se Warhol tende a cristallizzare l’immagine nel suo statuto di merce riproducibile e seriale, Rotella ne mette in evidenza la fragilità e la capacità di rigenerarsi attraverso lo strappo, la lacerazione e la sovrapposizione dei manifesti, mentre Arman rappresenta la deriva entropica dell’oggetto seriale mediante accumulazioni, frammentazioni e distruzioni. Le oltre ottanta opere in mostra testimoniano l’intensità di questo dialogo.

La rassegna è accompagnata da una serie di ritratti di Arman, Rotella e Warhol realizzati da Fabrizio Garghetti, storico fotografo milanese che con i suoi scatti ha documentato l’arte e alcuni dei suoi maggiori protagonisti dagli anni Settanta a oggi.

Con un allestimento aperto a rimandi e contrasti, la rassegna supera la scansione cronologica e privilegia il dialogo tra opere attraverso otto nuclei tematici: Ritratti introduce identità e autorappresentazione con l’Autoritratto di Warhol (1977), i ritratti di Arman eseguiti da Warhol e l’Autoritratto napoleonico di Rotella.

Riproducibilità affronta, invece, la serializzazione dell’immagine con Mao della Reversal Series di Warhol, In Favor of Admission, Bird of Paradise realizzati da Arman e Assemblage San Pellegrino, un artypo di Rotella, dove immagine e oggetto si moltiplicano.

Con Politica e Marilyn il percorso indaga l’immaginario collettivo: da Uniti a Dux di Rotella, da Hammer & Sickle a Electric Chair di Warhol, fino al confronto tra le Marilyn dell’artista americano e quelle di Rotella, emerge una riflessione sulla costruzione mediatica di potere, trauma e mito.

Arman, Andy Warhol e Mimmo Rotella: il loro ruolo profetico nella società di massa

Attraverso queste opere emerge una riflessione di grande attualità sulla dissoluzione dell’aura dell’immagine e dell’oggetto nell’epoca della riproducibilità e del consumo di massa. Come sottolinea il curatore Alberto Fiz, Warhol, Arman e Rotella testimoniano una società che affida al consumo un ruolo al tempo stesso unificante e instabile, capace di generare identità collettive ma anche di consumarle incessantemente nel flusso della ripetizione e dell’oblio.

In questa prospettiva, il loro lavoro appare oggi sorprendentemente profetico rispetto alle dinamiche che caratterizzano l’universo dei media digitali e dei social network. A completare il percorso espositivo contribuisce una selezione di ritratti fotografici di Arman, Rotella e Warhol realizzati da Fabrizio Garghetti, storico fotografo milanese che dagli anni Settanta documenta il mondo dell’arte e alcuni dei suoi protagonisti più significativi. La mostra costituisce così un’ occasione imperdibile e molto utile per capire le dinamiche della società dei consumi e dell’arte contemporanea.