Le 5 opere d’arte famose dedicate all’Immacolata Concezione

La festa dell’Immacolata Concezione è una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico della Chiesa cattolica, celebrata in tutto il mondo. Per decreto reale, è designata come il giorno in onore della patrona del Portogallo. È celebrata dalla Chiesa cattolica e da alcune denominazioni cristiane protestanti.

Il dogma dell’Immacolata Concezione

L’Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, cioè sarebbe l’unica donna assolutamente pura.

Il dogma dell’Immacolata Concezione trae origine dalla questione biblica relativa al peccato originale. Secondo la Chiesa cattolica, ogni essere umano nasce con il peccato originale, ma solo la Madre di Cristo ne fu esente, poiché in vista della venuta e della missione sulla Terra del Messia, Dio volle che la Vergine dovesse essere il grembo puro e senza peccato per accogliere in modo degno e perfetto il Figlio divino incarnato.

Nella devozione cattolica l’Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830).

Perché si celebra l’8 dicembre

La Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria l’8 dicembre, giorno nel quale Maria fu concepita, giacché la nascita, secondo la tradizione cristiana, avvenne l’8 settembre, esattamente nove mesi dopo. Perciò l’Immacolata si celebra l’8 dicembre.

La festa fu solennizzata per la prima volta come giorno di precetto il 6 dicembre 1708 con la bolla pontificia Commissi Nobis Divinitus di papa Clemente XI ed è spesso celebrata con parate, fuochi d’artificio, processioni.

In modo ancora più esteso del dogma, la Chiesa insegna non solo che la Vergine fu concepita senza peccato originale, ma anche che ella rimase per tutta la vita priva di qualsiasi macchia di peccato, anche veniale.

Le 5 opere d’arte legate all’Immacolata Concezione

Di seguito vi mostriamo le 5 opere d’arte che si ispirano al tema dell’Immacolata Concezione.

Bartolomé Esteban Pérez Murillo (1618 –1682) è stato un pittore spagnolo, una delle figure più importanti della pittura barocca spagnola. L’opera qui sotto è la “Immacolata Concezione”, eseguita nel 1678 e conservato al Museo del Prado. Il dipinto raffigura la Vergine che poggia il piede su una falce di luna secondo il racconto dell’Apocalisse di Giovanni, mentre viene spinta verso l’alto da un corteo di angioletti tra le nuvole.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, (1599 –1660), è stato un pittore spagnolo, l’artista più importante tra quelli presenti alla corte di Re Filippo IV di Spagna. L’opera qui sotto legata all’Immacolata Concezione è del 1619: l’abilità tecnica del pittore è evidente nella rappresentazione dettagliata delle pieghe dell’abbigliamento e nell’espressione serena della Vergine Maria.

La composizione dell’opera è un altro aspetto di rilievo. Velázquez usa una disposizione triangolare per organizzare gli elementi principali del dipinto. La figura della Vergine Maria è al centro, circondata da angeli e nuvole. Questa disposizione crea un equilibrio visivo e sottolinea l’importanza della figura centrale nella scena.

Per quanto riguarda il colore, Velázquez usa una tavolozza morbida e toni terribili in “Immacolata Conception”. I colori caldi e off che contribuiscono all’atmosfera serena e spirituale del lavoro.

Giambattista Tiepolo (1696 –1770) è stato un pittore e incisore italiano, uno dei maggiori pittori del Settecento veneziano. L’opera qui sotto è stata creata tra il 1767 e il 1679 e rappresenta la Vergine, circondata da angeli, mentre viene incoronata con una corona di stelle e calpesta un serpente: rappresenta dunque la sua vittoria sul diavolo. I gigli e le rose sono riferimenti all’hortus conclusus, e simboleggiano l’amore di Maria, assieme alla sua verginità e purezza.

Il dipinto è uno delle sette pale d’altare commissionate nel marzo 1767 da Carlo III, re di Spagna, per la chiesa di San Pascual in Aranjuez, allora in costruzione.

Guido Reni (1575 –1642) fu un pittore e incisore italiano, fra i maggiori del Seicento. L’opera legata all’Immacolata Concezione è del 1642: qui la Vergine, con veste rosata e manto azzurro, volge lo sguardo al cielo, schiacciando il drago del male. Ai lati cherubini la osservano estasiati.

Nicolas Poussin, (1594 –1665), è stato un pittore francese e per tutto il XX secolo è stato il punto di riferimento per gli artisti classicisti. L’opera qui sotto è del 1605. L’opera vede al centro la figura della Vergine Assunta, che occupa pressoché tutto il dipinto in verticale, quattro angeli che la sostengono, e un paesaggio in basso: tra alcune colline si intravede una città offuscata dalla foschia.

La Vergine spalanca le braccia per accogliere la luce divina che proviene dal cielo e che inonda le nuvole donando loro un caratteristico colore dorato, tipico di rappresentazioni analoghe.