Portare i bambini ed i ragazzi a vedere delle mostre non solo è modo alternativo per “riempire” il loro tempo libero in queste vacanze, è soprattutto un modo per stimolare la loro curiosità, conoscere, capire, crescere. Anche perché, al contrario di quello che siamo portati a credere, i giovani si stanno dimostrando sempre più attratti all’altro ed alla cultura. Un cambiamento percepito da tante amministrazioni comunali, dalle grandi città alle piccole, che hanno organizzato iniziative culturali di vario tipo per i più piccoli. Ce n’è davvero di tutti i gusti. Queste le principali mostre in Italia dedicate ai bambini ed ai ragazzi

La 10 mostre per bambini e ragazzi da vedere

The Art of James Cameron – Torino

Al Museo Nazionale del Cinema di Torino viene ospitata per tuta estate (termina il 31 agosto) la mostra dedicata ad uno dei “maghi” del cinema moderno. Stiamo parlando di James Cameron, il visionario creatore di capolavori come Terminator o Alien, qualche decina di anni fa, e più di recenti di capolavori come “Titanic” o “Avatar”. Un viaggio quindi nel mondo del cinema tra tecnologia e visione del futuro. Schizzi, disegni, bozze e concept art vi porteranno lungo il cammino alla scoperta della nascita di personaggi e pellicole ormai iconiche.

Space Dreamers – Milano

Amate lo spazio? Amate anche luoghi e situazioni “instagrammabili” (come dicono i giovani…), bene, allora Space Dreamers a Milano fa per voi. Si tratta di un vero e proprio salto nello spazio e nel tempo passando attraverso 18 diverse installazioni per scoprire pianeti, stelle e galassie in maniera chiara e divertente.

A World of Potential – Venezia

Si può andare ad una mostra che conoscere qualcosa di nuovo, di diverso, di lontano. Ma si può anche andare ad una mostra per conoscere al meglio la cosa più vicina che abbiamo: noi stessi.. È quanto offre la Casa di The Human Safety Net di Venezia che, grazie ad installazioni interattive ed angoli dedicati, porta i più piccoli alla scoperta dei propri talenti, spesso nascosti. Un viaggio quindi educativo e conoscitivo e, cosa che male non fa, ad ingresso libero e gratuito.

Creature Fantastiche – Livorno

Libri e film negli ultimi anni hanno riportato alla luce il mondo fantastico di Draghi, elfi, Sirene e creature mitologiche. Ed a loro è dedicata questa esposizione alla Mostra di Storia Naturale del Mediterraneo con sculture a grandezza naturale dove il mito sembra trasformarsi in realtà.

Mondo Mizuki, Mondo Yokai – Udine

Entriamo appieno nel mondo dell’oriente, del Giappone con i manga, forma d’arte sempre più apprezzata in Italia anche dai più giovani. La mostra è dedicata a Shigeru Mizuki, uno dei più grandi maestri di questa arte visiva, con le sue opere dedicate alla storie di Yokai, le creature mostruose e mitologiche che in realtà hanno poco di spaventoso ma, anzi, portano co se un sottile velo di ironia. Un modo per conoscere una nazione, il Giappone, e la sua cultura.

“Diabolik” – Bologna

Dall’animazione giapponese a quella tutta italiana con uno dei personaggi del mondo dei fumetti più amati ed iconici di sempre. Palazzo Pallavicini ospita non solo tavole e disegni ma persino una collezione della famosa Jaguar del personaggio “nero” che fa parte della nostra cultura.

Un Bacio senza Tempo – Verona

Dici Verona e non si può fare a meno di pensare a Romeo e Giulietta. Ma c’è modo e modo per raccontarlo. Al Teatro Ristori troverete uno spettacolo a 360 gradi, che di fatto vi sommergerà, fatto con le opere di Gustav Klimt ed anche qualche passo di danza, per un insieme di arti e di emozioni per conoscere un grande pittore, una grande storia d’amore

Food Sound – Trento

Conoscere il cibo,. Quello che mangiamo, apprezzandone oltre e profumi, consistenza etc etc anche il loro “suono”. È lo scopo di “Food Sound, il suono nascosto del cibo” che al Muse di Trento ci porta non solo alla scoperta del mondo alimentare ma anche a capire come certe cose influenzano le nostre scelte, le nostre abitudini alimentari e, spesso purtroppo, anche la nostra salute. Si indossano le cuffie e via, alla scoperta del cibo, con le orecchie ben aperte…

Leonardo Da Vinci. Il genio, le invenzioni – Roma

Come si fa a non mostrare anche alle giovani generazioni quello che è forse il Genio Assoluto? Ecco che quindi bisogna recarsi a Palazzo della Cancelleria per la mostra dedicata all’inventore, anzi, alle invenzioni che si possono vedere grazie a modelli funzionanti delle sue creazioni.

Van Gogh, the immersive Experience – Catania

Premesso che una visita al Duomo di Catania andrebbe fatta a prescindere, questa estate l’occasione è ghiotta, per non dire “doppia” e quindi imperdibile. L’interno della chiesa ospita alcune opere di uno dei più grandi pittori dell’era moderna. Arte dentro l’arte… cosa volere di più