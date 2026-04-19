La cura di Seneca contro lo stress e la stanchezza cronica della nostra epoca

L’esaurimento cronico è il sintomo distintivo dello stress della nostra epoca. Non si tratta di semplice stanchezza, quella che svanisce con il riposo, ma del risultato di una corsa costante e, spesso, inutile. È la condizione di chi attraversa intere giornate senza mai fermarsi, per ritrovarsi la sera esausto e nello stesso identico punto di partenza.

Viviamo immersi in una logica instancabile, in cui fermarsi sembra quasi una colpa. Come se il valore di una vita si misurasse nella sua capacità di restare in movimento. E allora l’immagine del criceto sulla ruota diventa inevitabile: non una diagnosi, ma una provocazione. Corriamo senza sosta, senza avanzare davvero.

Duemila anni fa, Lucio Anneo Seneca aveva già riconosciuto con straordinaria lucidità questa condizione. La chiamava occupatio, “affaccendamento”, ovvero non il semplice essere impegnati, ma l’essere talmente assorbiti da attività, obblighi e distrazioni da non possedere più sé stessi.

Oggi questa intuizione trova una conferma anche sul piano medico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il burnout come un “fenomeno occupazionale”, definendolo come una sindrome derivante da uno stress cronico non gestito con successo. Non è un affaticamento passeggero, ma una condizione strutturale, sempre più diffusa.

L’analisi di Seneca, però, non si limita a descrivere la trappola. Va oltre. Offre una chiave radicale per uscirne. Il filosofo ci offre una visione del tempo e della vita capace di restituire all’individuo ciò che ha perduto, ovvero sé stesso.

L’affaccendamento (Occupatio), la malattia della nostra epoca

Per Lucio Anneo Seneca, il problema non è la mancanza di tempo, ma il modo in cui lo sprechiamo. È da questa consapevolezza che nasce la sua diagnosi, racchiusa in un termine preciso: occupatio.

Sebbene si traduca letteralmente come “occupazione”, nel De Brevitate Vitae assume un significato profondamente negativo. Non indica il semplice essere impegnati, ma la condizione di chi è talmente assorbito da attività, obblighi e distrazioni da non possedere più sé stesso.

È il momento in cui si diventa schiavi del fare, dimenticando di esistere. Un vortice che spinge all’azione continua, spesso senza una direzione reale. Ogni istante deve essere riempito, ogni pausa giustificata, mentre il riposo e la riflessione vengono percepiti come tempo perso.

È qui che si consuma la frattura più profonda: si vive senza mai abitare davvero la propria vita.

Seneca lo afferma con una chiarezza disarmante:

«Non è che abbiamo poco tempo, ma è che ne perdiamo molto. La vita è lunga a sufficienza e ci è stata data con larghezza per realizzare le imprese più grandi, se fosse tutta impiegata bene.»

— De Brevitate Vitae, I, 3

Le tre corse sbagliate che ci fanno sprecare la vita

L’occupatio, l’affaccendamento di cui parla Seneca, non è una condizione astratta. Si manifesta in forme precise, riconoscibili, che attraversano anche la nostra epoca.

Sono tre dinamiche ricorrenti, tre movimenti circolari che tengono l’individuo intrappolato in una corsa senza direzione. Tre ruote, su cui continuiamo a muoverci senza accorgerci di restare fermi.

La corsa verso il futuro: il falso lavoro

Il primo errore è vivere nell’attesa.

Proiettati costantemente nel futuro, finiamo per sacrificare l’unico tempo che possediamo davvero: il presente. È la logica di chi lavora senza sosta in vista di ciò che verrà, la promozione, la sicurezza economica, la pensione, rimandando continuamente il momento in cui “vivere davvero”.

Oggi questa mentalità ha un nome: Hustle Culture. È l’ideologia della produttività permanente, che ci spinge a essere sempre attivi, sempre performanti, sempre “sul pezzo”, come se il valore di una vita dipendesse dalla sua efficienza.

Ma in questa corsa c’è un paradosso non indifferente nelle sue conseguenze. Si vive per un domani che, nel frattempo, si consuma l’oggi senza accorgersene e senza goderne i benefici.

Seneca lo aveva intuito con lucidità disarmante:

«Il più grande ostacolo al vivere è l’attesa, che dipende dal domani e spreca l’oggi. […] Mentre rimandiamo, la vita passa.»

— De Brevitate Vitae, IX, 1

La frenesia contemporanea non è altro che la versione moderna di questa illusione: correre oggi nella speranza di vivere domani.

La corsa nel vuoto: il falso riposo

Il secondo errore è più sottile, e proprio per questo più pericoloso: l’affaccendamento nel tempo libero.

Non basta smettere di lavorare per smettere di correre. Spesso scendiamo dalla ruota del lavoro solo per salire immediatamente su un’altra, fatta di consumo, distrazione e stimoli continui.

Il tempo che riversiamo in quel telecomando umano, che è diventato lo smartphone, con le infinite finestre coinvolgenti, è un’attività che sembra riposo, ma che in realtà continua ad occupare, saturare, anestetizzare il tempo della nostra vita.

Siamo come i criceti che corrono sulla ruota, un movimento incessante e privo di direzione che va compiuto, senza capire realmente il perché.

Per Seneca, questa applicazione ossessiva, non è otium, ovvero il tempo rigenerante dedicato alla riflessione, ma continua ad essere occupatio, anche se sotto un’altra forma. È un riposo apparente che non restituisce energia, ma consuma ulteriormente la vita.

Nel De Brevitate Vitae, descrive con ironia amara chi si definisce “a riposo” mentre è immerso in attività futili:

«Credi forse che io chiami “ozioso” chi si occupa con scrupolo pignolo di bronzi corinzi… o chi passa la maggior parte del tempo in palestra?»

— De Brevitate Vitae, XII, 1-2

Oggi non collezioniamo bronzi corinzi, come nella Roma di Seneca, ma riempiamo il tempo con distrazioni digitali, arrivando esausti anche quando crediamo di ricaricarci.

La corsa per gli altri: la falsa vita sociale

Il terzo errore riguarda il modo in cui viviamo le relazioni.

Non si tratta solo di conformismo, ma di una forma più profonda di dipendenza: vivere per lo sguardo degli altri. L’affaccendamento diventa sociale, performativo.

Nella contemporaneità, questo si traduce in una pressione costante a costruire e mostrare un’immagine di sé. La vita smette di essere esperienza e diventa rappresentazione. Non si tratta più di essere, ma di apparire: interessanti, felici, realizzati.

Ogni momento, una cena, un viaggio, perfino un libro, perde valore in sé e diventa contenuto, occasione di visibilità, prova di esistenza.

Questa dinamica è alimentata dalla FOMO (Fear of Missing Out), la paura di restare esclusi, di essere tagliati fuori. Si partecipa, si condivide, si produce presenza non per desiderio autentico, ma per non scomparire dallo sguardo collettivo.

Seneca descrive tutto questo come una forma di schiavitù volontaria: un tempo sottratto da una “folla” a cui, in fondo, scegliamo di appartenere.

«Quanti ti hanno sottratto la vita, mentre non ti accorgevi di ciò che perdevi? Quanta parte se ne è andata in un vano dolore, in una sciocca allegria, in un’avida bramosia, in lusinghe di società?»

— De Brevitate Vitae, III, 3

È la forma più radicale dell’affaccendamento: vivere senza mai appartenere davvero a sé stessi.

Come uscire da questa corsa senza fine

Dopo aver diagnosticato la malattia (l’occupatio, l’affaccendamento) Seneca indica anche una via d’uscita. Ma non si tratta di un semplice rimedio, né di una pausa temporanea.

Non è una vacanza, che spesso finisce per essere solo un’altra forma di affaccendamento. È una trasformazione radicale del modo di vivere il tempo.

La sua risposta ha un nome preciso: otium.

L’otium: il tempo che restituisce sé stessi

Nell’antica Roma, l’otium era il contrario del negotium, degli affari e delle occupazioni pubbliche. Ma per Seneca non coincide con il riposo passivo. Non è inattività, né distrazione.

È, al contrario, un tempo pieno. Un tempo liberato e restituito a ciò che conta davvero: la riflessione, lo studio, l’esame di sé, la coltivazione dell’anima.

È il momento in cui si smette di correre e si torna, finalmente, a possedere sé stessi. Un tempo che possiamo definire, senza esitazione, un tempo virtuoso.

Seneca lo esprime con chiarezza:

«Nessuno rivendica il proprio possesso su di sé; si logorano e si sprecano a vicenda.»

— De Brevitate Vitae, III, 1

L’otium è esattamente questo: l’atto di rivendicare il proprio tempo, e quindi la propria vita.

Non è una fuga dal mondo, ma un’attività più alta. È il dialogo con i grandi del passato, la possibilità di attraversare epoche e pensieri, di ampliare la propria esistenza oltre i limiti del presente.

«Solo quelli hanno tempo libero che si dedicano alla saggezza. Solo loro vivono; infatti, non solo custodiscono bene la propria vita, ma aggiungono ogni eternità alla loro.»

— De Brevitate Vitae, XIV, 1

Mentre l’affaccendato restringe la sua vita alla frenesia del momento, chi pratica l’otium la espande.

«È possibile per noi discutere con Socrate… vivere la vita di tutti loro… Nessuna epoca ci è preclusa, in tutte siamo ammessi.»

— De Brevitate Vitae, XIV, 2; XV, 3

Smettere di prepararsi a vivere

La cura, però, non è teorica. Richiede una scelta. È un atto di volontà consapevole, quasi una forma di ribellione contro la norma dominante. Significa smettere di restare intrappolati in una corsa continua e decidere, semplicemente, di fermarsi.

Non per sottrarsi alla vita, ma per iniziare davvero a viverla.

Seneca sintetizza questa trasformazione in due passaggi essenziali.

1. Riconoscere il valore del tempo

Il primo passo è cambiare sguardo: smettere di considerare il tempo come una risorsa infinita e gratuita.

L’affaccendato è prodigo proprio di ciò che ha di più prezioso: il proprio tempo. Lo disperde senza accorgersene, come se fosse inesauribile.

«Nessuno attribuisce valore al tempo; ne fanno un uso smodato, come se fosse gratuito.»

— De Brevitate Vitae, III, 1

La consapevolezza nasce quando si inizia a trattarlo come un bene limitato, da proteggere e custodire.

2. Vivere ora, non rimandare

Il secondo passo è il più difficile: smettere di rimandare la vita.

Gran parte dell’esistenza si consuma nell’attesa: si vive in funzione di un futuro che, nel frattempo, divora il presente.

Seneca lo denuncia senza ambiguità:

«Il più grande spreco della vita è il rinvio: esso ci strappa ogni giorno che viene e ci nega il presente promettendoci il futuro.»

— De Brevitate Vitae, IX, 1

La cura è tutta qui, semplice, davanti ai nostri occhi, bisogna saper riportare la vita nel presente.

Non sacrificare l’oggi a un domani incerto. Non continuare a “prepararsi a vivere”, ma iniziare, finalmente, a vivere.

Il rischio di non vivere

Chi non interrompe questa corsa, chi resta intrappolato nell’affaccendamento, corre il rischio più grande: arrivare alla fine della propria vita e scoprire di non aver mai davvero vissuto.

È questo il cuore dell’avvertimento di Seneca. Non ci manca il tempo, semplicemente lo perdiamo. Disperdiamo la nostra esistenza in attività che riempiono le giornate, ma svuotano la vita di ciò che conta davvero.

La vita, dice Seneca, non è breve. Siamo noi a renderla tale, consumandola in ciò che non ha peso, in ciò che non resta.

E la consapevolezza arriva troppo tardi, quando non è più possibile tornare indietro:

«Arrivati alla vecchiaia, capiscono, poveretti, di essere stati affaccendati a non far nulla.»

— De Brevitate Vitae, XX, 1

È questa la vera tragedia: non la mancanza di tempo, ma l’incapacità di riconoscerlo mentre scorre.

Rallentare per tornare umani

L’analisi di Seneca non appartiene al passato. È una lente attraverso cui leggere il presente con una lucidità disarmante.

Quella che lui chiamava occupatio, l’affaccendamento, è diventata oggi una condizione sistemica. Non è più solo una scelta individuale, ma una struttura che attraversa il lavoro, il tempo libero, le relazioni.

I grandi interpreti della contemporaneità non fanno altro che confermarlo.

Byung-Chul Han ha mostrato come l’individuo moderno non sia più sfruttato dall’esterno, ma si auto-sfrutti dall’interno, diventando imprenditore di sé stesso fino all’esaurimento.

Sulla stessa scia Hartmut Rosa ha spiegato come siamo costretti a correre sempre più velocemente non per avanzare, ma per non restare indietro.

Il grande sociologo Zygmunt Bauman ha raccontato un mondo liquido, instabile, che alimenta insicurezza e ci spinge a riempire ogni vuoto pur di non fermarci.

Prospettive diverse, stessa diagnosi: abbiamo perso il possesso di noi stessi. Ed è qui che la riflessione smette di essere solo filosofica e diventa culturale.

Perché la vera alternativa non è semplicemente rallentare. Non è “fare meno”. Non è una strategia di benessere. È cambiare radicalmente paradigma.

Possiamo chiamarla Human Culture: una cultura che rimette al centro l’essere umano, non la sua performance. Una visione in cui il valore di una vita non si misura nella velocità, nella produttività o nella visibilità, ma nella sua capacità di essere vissuta consapevolmente.

In questo senso, l’otium di Seneca assume oggi un significato nuovo e radicale. Non è solo uno spazio personale, ma un atto di resistenza.

Scegliere il tempo della riflessione in un mondo che impone velocità. Puntare sulla profondità in un sistema che premia la superficie. Decidere di fermarsi, quando tutto spinge a correre.

Il celebre invito stoico, Vindica te tibi, “rivendica te stesso”, smette così di essere un principio astratto e diventa una presa di posizione concreta. Non un consiglio, ma una scelta.

Forse, oggi più che mai, l’unica davvero rivoluzionaria: smettere di vivere come ingranaggi e tornare a vivere come esseri umani.