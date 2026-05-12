Sbagliare è umano: Seneca e il diritto all’errore ovvero l’ultima difesa per salvare l’umanità

Viviamo nell’era della gogna digitale, dove l’errore è una condanna. Senza perdono non c’è speranza. Seneca e i classici ci spiegano come salvarci.

Proviamo a immaginare, per un istante, che ogni nostra parola pronunciata in privato, ogni errore di gioventù, ogni “macchia” del passato venisse passata al setaccio da un giudice implacabile e senza memoria. Cosa resterebbe della nostra civiltà?

Duemila anni fa, Lucio Anneo Seneca rispondeva a questa domanda nel suo De Clementia (La clemenza, I, 6, 1) con una visione che oggi appare come un presagio apocalittico:

«Quanta solitudo ac vastitas futura sit, si nihil relinquitur nisi quod iudex severus absolverit» «Quale solitudine e quale deserto si creerebbero, se non rimanesse nulla che un giudice severo non abbia condannato.»



Seneca ci avverte che una società che pretende la perfezione assoluta è una società destinata al vuoto. Eppure, questo monito di resistenza civile era già nell’aria nel 428 a.C.

Nel cuore dell’Ippolito di Euripide, la Nutrice pronuncia parole che sembrano scritte per difenderci dal tribunale permanente dei social, dei media e dalla finta perfezione degli algoritmi:

«Figlio, perdona: sbaglia ogni mortale».

In queste cinque parole è racchiuso il segreto della nostra sopravvivenza come specie e la salvaguardia della civiltà. Eppure stiamo facendo di tutto per dimenticarlo.

Il tema del drammaturgo greco fu ripreso nel 43 a.C da Marco Tullio Cicerone, che nelle Filippiche (Philippicae, XII, 5) scolpì una verità eterna:

«Cuiusvis hominis est errare; nullius nisi insipientis in errore perseverare» «È proprio di ogni uomo sbagliare; ma di nessuno, se non dello stolto, è il perseverare nell’errore»

Agostino d’Ippona, secoli dopo, rese ancora più evidente la necessità di accettare l’errore. Nel libro XI de La Città di Dio (De Civitate Dei – XI, 26), egli anticipò il “Cogito” di Cartesio con una sfumatura molto più profonda:

«Si enim fallor, sum» «Se infatti mi inganno, allora esisto»

Per Agostino, l’errore è la trincea dell’io: l’uomo scopre se stesso proprio nell’inciampo. Se non potessimo sbagliare, saremmo automi. Se non potessimo cadere in inganno, saremmo semplici linee di codice.

Oggi, però, questa “sfumatura umana” è sotto attacco. Viviamo nell’era della gogna algoritmica, dove il perdono di Euripide è considerato una debolezza e il “secondo pensiero” di Cicerone un tradimento. L’esistere di Agostino non ci è più concesso. Veniamo presi di mira e condannati a pene mediatiche eterne.

Ma riflettiamo: quando il perdono diventa inaccettabile, dove andrà a finire l’umanità?

Il collasso della civiltà senza perdono

Il collasso della nostra civiltà inizia dove finisce la capacità di distinguere l’atto dall’autore. Nell’iper-arena dei social, l’errore viene privato della sua natura transitoria per essere cristallizzato in un eterno presente. La gogna digitale nega il “ritorno” dell’uomo, trasformando ogni inciampo in una sentenza definitiva.

Hannah Arendt, in The Human Condition (Vita activa. La condizione umana, 1958), identifica il perdono come l’unica forza politica capace di spezzare le catene del passato.

Senza di esso, scrive la Hanna Arendt:

«Senza essere perdonati, liberati dalle conseguenze di ciò che abbiamo fatto, la nostra capacità di agire sarebbe, per così dire, confinata a un singolo atto dal quale non potremmo mai riprenderci; rimarremmo vittime delle sue conseguenze per sempre.»

Abbiamo costruito un sistema – la macchina dei media e dei social – che agisce esattamente in senso opposto. È un meccanismo di pura reazione automatica, dove una minoranza di censori si erge a carnefice, impedendo quella “redenzione” che permette alla vita di procedere. Arendt utilizza una metafora folgorante, affermando siamo come

«l’apprendista stregone che manca della formula magica per spezzare l’incantesimo».

Senza la formula del perdono, scateniamo processi (post, sentenze sommarie, articoli, interviste) che non siamo più in grado di fermare e che divorano la nostra stessa umanità. Una società che rinuncia a questa facoltà si condanna a un automatismo vendicativo identico a quella macchina gelida che chiamiamo Intelligenza Artificiale.

La tracotanza della iper-efficienza

Perché siamo diventati così spietati? La diagnosi è amara: soffriamo di una nuova, tecnologica forma di Hybris. Per i greci, la Hybris era la “tracotanza” di chi cercava di sfidare gli dèi. Oggi la nostra Hybris consiste nel pretendere dall’essere umano la stessa perfezione millimetrica di un software (la perfezione).

Questa ossessione è stata descritta con precisione profetica da Nathaniel Hawthorne nel racconto The Birthmark (La voglia, 1843). Lo scienziato Aylmer uccide la moglie Georgiana nel tentativo di rimuovere una piccola voglia dal suo viso per renderla perfetta. Hawthorne ci offre la diagnosi definitiva del nostro tempo:

«Quella macchia era il segno fatale della mortalità… Rappresentava l’imperfezione della natura umana… quasi per avvertirci che nulla di ciò che è terreno può aspirare alla perfezione senza cessare di essere.»

Nel 2026, la nostra Hybris si manifesta nei tribunali social e nei contenitori mediatici dove ci si “scanna”, dimenticando l’emulazione che scateniamo nelle categorie più fragili.

Come sosteneva Martin Heidegger in La questione della tecnica (1954), il vero pericolo è che abbiamo iniziato a considerarci come “materiale da ottimizzare“. Ma la perfezione non è il traguardo dell’umanità, è la sua fine.

Per Seneca la clemenza come intelligenza civile

Per reagire a questa deriva, la cura non può risiedere nell’indifferenza, ma in un ritorno consapevole alla Clemenza. Seneca, nel De Clementia, smonta l’autorità dei “giudici da tastiera o da poltrona” con una domanda che è un monito all’ipocrisia:

«Quanti sono, tra i giudici, quelli che non sono perseguibili in base alla stessa legge sulla quale interrogano?»

La cura inizia nel riconoscimento che l’accusatore non è fatto di una materia diversa dall’accusato.

Seneca arriva alla confessione che distrugge ogni pretesa di superiorità dell’accusatore, riportando la questione sul piano della comune fragilità umana. Non usa giri di parole, ma scrive con una chiarezza disarmante:

«Abbiamo peccato tutti, chi più gravemente, chi più leggermente, chi per proposito, chi spinto dal caso o trascinato dall’altrui malvagità; […] né soltanto abbiamo mancato, ma mancheremo fino alla fine della vita.»

Questa frase di Seneca è il cuore della reazione che oggi ogni umano dovrebbe condividere, perché sposta l’attenzione dal singolo errore (l’atto) alla condizione umana (l’essere). Seneca ci spiega che la gogna è un atto di profonda ipocrisia: chi punta il dito oggi è semplicemente qualcuno che ha già sbagliato o che, inevitabilmente, sbaglierà domani.

Il filosofo conclude il pensiero con un’osservazione psicologica modernissima. ersino chi ha raggiunto un equilibrio morale perfetto non è nato “puro”, ma «è giunto all’innocenza attraverso l’errore».

Accettare questa verità significa praticare l’arte del Kintsugi filosofico. Questa antica tecnica giapponese (letteralmente “riparare con l’oro”) consiste nel saldare i frammenti di un vaso rotto utilizzando una lacca mescolata a polvere d’oro. Invece di nascondere le crepe, il Kintsugi le evidenzia, rendendo l’oggetto riparato molto più prezioso e resistente dell’originale.

È la metafora perfetta per la nostra umanità. Le ferite dell’errore e le linee del perdono non sono segni di debolezza, ma venature di valore. Come insegna Seneca, non nasciamo “puri”, ma diventiamo giusti proprio attraverso la riparazione dei nostri sbagli.

Integrare l’errore nell’esperienza, anziché tentare di cancellarlo come farebbe un algoritmo, significa smettere di cercare una perfezione gelida e iniziare a valorizzare la nostra storia.

Ripartire da Seneca, Euripide e Agostino significa rivendicare il nostro diritto di essere imperfetti: vasi che, pur avendo conosciuto la rottura, hanno trovato nell’oro della clemenza la forza di tornare integri, unici e profondamente umani.

Perdonare e accettare l’errore è un atto di resistenza umana

In un’epoca in cui siamo circondati da macchine addestrate per non sbagliare mai, ma incapaci di comprendere il valore di un respiro, la nostra fallibilità è diventata l’ultimo baluardo della libertà.

La civiltà non si misura dalla velocità dei processori o dalla purezza dei profili social, ma dalla capacità di restare umani in un mondo che ci vorrebbe algoritmi.

Ripartire da Seneca, Euripide e Agostino non significa guardare con nostalgia al passato, ma rivendicare oggi il nostro diritto di essere imperfetti: vasi che, pur avendo conosciuto la rottura, hanno trovato nell’oro della clemenza la forza di tornare integri, unici e vivi.

Dobbiamo avere il coraggio di sbagliare, di cambiare idea, di inciampare e di rialzarci. Dobbiamo gridare che la perfezione è il traguardo dei minerali e dei circuiti, mentre l’errore è il battito cardiaco dell’uomo.

Perdonare non è un regalo che facciamo a chi ha sbagliato: è l’unico modo che abbiamo per non svegliarci, domani, in quel deserto silenzioso predetto da Seneca, dove l’umanità è stata definitivamente “disinstallata” per eccesso di bug.

Restiamo umani. Restiamo fallibili. È questo il nostro unico, vero certificato di esistenza.