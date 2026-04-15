A scuola serve più grammatica e ginnastica: da Aristotele la via per il futuro dell’educazione

La scuola è l’essenza della vita di qualsiasi stato. L’educazione scolastica è fondamentale per tutelare la qualità di vita di un Paese. Ma, la scuola contemporanea ha smesso di formare persone nella loro interezza. Ha smesso, soprattutto, di avere un obiettivo chiaro: educare individui capaci di costruire una società migliore e più felice.

Aristotele, nei Libri VII e VIII della Politica, lo aveva già compreso con una lucidità che oggi appare disarmante oltre 2400 anni fa. Non si può progettare un sistema educativo senza sapere quale tipo di vita si vuole rendere possibile, perché ogni educazione è sempre orientata, consapevolmente o meno, verso un’idea di uomo e di comunità.

E per Aristotele una scuola che voglia davvero formare cittadini deve partire da tre pilastri fondamentali: la grammatica, per dare forma al pensiero; la ginnastica, per costruire il carattere; le arti e la musica, per educare l’anima e il senso della misura.

Non è più evidente se la scuola debba preparare al lavoro o alla vita. Non è più chiaro se debba trasmettere competenze o formare caratteri. Non è nemmeno condiviso il fine ultimo dell’educazione, e senza un fine ogni insegnamento si frammenta, ogni disciplina si isola, ogni percorso perde coerenza.

Così la scuola rischia di diventare un luogo in cui si accumulano conoscenze senza costruire direzione, in cui si apprendono strumenti senza comprendere a cosa servano davvero.

Per Aristotele, l’educazione non è un ambito tra gli altri, ma il fondamento stesso della comunità politica. È ciò che determina non solo ciò che sappiamo fare, ma il tipo di società che siamo in grado di costruire. Se la scuola perde la sua funzione, la società perde la sua forma; se l’educazione rinuncia al suo compito, anche l’idea di felicità collettiva diventa irraggiungibile.

Come afferma il filosofo greco nel suo trattato:

“Che dunque il legislatore debba preoccuparsi soprattutto dell’educazione dei giovani nessuno può dubitarne: in realtà è questo che, negletto in uno stato, rovina la costituzione.”

La Politica di Aristotele: un libro educativo per una società felice

La Politica di Aristotele non è semplicemente un trattato sulla gestione dello Stato, ma una riflessione radicale su cosa significhi vivere insieme. Scritta nel IV secolo a.C. e articolata in otto libri, l’opera attraversa l’intera struttura della società, dalla famiglia fino alle diverse forme di costituzione, per arrivare infine a interrogarsi su quale sia la città migliore possibile.

Al centro del pensiero aristotelico c’è un’idea che ancora oggi resta decisiva: l’uomo è per natura un animale politico, destinato a vivere in comunità. Non perché costretto, ma perché dotato di logos, della capacità di parlare, ragionare, confrontarsi. È attraverso questo che gli individui costruiscono relazioni, definiscono valori, danno forma alla società. La polis, quindi, non limita l’uomo: ne realizza la natura.

Per questo Aristotele afferma che ogni comunità nasce in vista di un bene, e che lo Stato, essendo la comunità più alta, ha come fine il bene più grande: la felicità. Una felicità che non coincide con il benessere materiale, ma con la possibilità di vivere secondo virtù, sviluppando pienamente le proprie capacità umane.

È qui che la politica incontra l’educazione. Per Aristotele governare non significa solo amministrare, ma creare le condizioni perché i cittadini possano diventare migliori. E questo è possibile solo attraverso un progetto educativo coerente, capace di formare individui all’altezza della comunità che abitano.

Non è un caso che gli ultimi due libri dell’opera, il VII e l’VIII, siano interamente dedicati alla costituzione ideale e all’educazione: perché non esiste una buona società senza una buona scuola, e non esiste felicità collettiva senza una formazione capace di costruirla.

L’idea di educazione in Aristotele: formare l’uomo per costruire la felicità

La scuola oggi non è più un progetto unitario. Non educa in modo coerente, non costruisce una visione condivisa, non forma cittadini ma individui frammentati tra competenze tecniche e vuoti valoriali. L’educazione si è trasformata in un insieme di percorsi separati, spesso orientati all’utilità immediata, raramente alla costruzione dell’uomo.

Per Aristotele, questo è il vero errore: non sapere più a cosa serve educare.

Nel Libro VIII della Politica, il filosofo mette in discussione proprio questa perdita di direzione. Non è chiaro, osserva, se i giovani debbano essere educati “in vista della virtù o in vista della vita migliore”, né se l’obiettivo debba essere l’intelligenza o il carattere morale. È una crisi che appare sorprendentemente contemporanea: quando manca un fine condiviso, anche l’educazione perde senso.

Eppure, per Aristotele, la risposta è netta: l’educazione deve essere pubblica, comune e orientata a un fine superiore.

“È evidente di necessità che anche l’educazione è unica e uguale per tutti, che la cura di essa è pubblica e non privata.”

Non è una questione organizzativa, ma politica nel senso più alto. Se lo Stato ha un unico fine, che è il bene e la felicità della comunità, anche l’educazione deve avere una direzione comune. Non può essere lasciata all’arbitrio dei singoli, perché forma ciò che la società diventerà.

La diagnosi di Aristotele è ancora più radicale. Secondo il pensiero del filosofo greco l’uomo non diventa virtuoso per natura, ma attraverso un processo che coinvolge tre elementi fondamentali.

“Nell’uomo questi tre fattori devono consonare: natura, abitudine e ragione.”

L’educazione, quindi, non è trasmissione di contenuti, ma costruzione progressiva dell’essere umano. Si parte dal corpo, si passa attraverso le abitudini, si arriva alla ragione. È un percorso che tiene insieme dimensione fisica, morale e intellettuale, senza separarle mai.

Per questo Aristotele insiste su un punto spesso dimenticato: non si può educare la mente ignorando il corpo, né costruire la ragione senza formare prima le abitudini.

“È chiaro che bisogna educare i ragazzi con le abitudini prima che con la ragione, e nel corpo prima che nella mente.”

Qui emerge con forza la distanza dalla scuola contemporanea, che spesso anticipa l’astrazione, accelera la prestazione, trascura la formazione lenta del carattere. Aristotele, invece, propone un’educazione graduale, armonica, capace di accompagnare lo sviluppo umano rispettandone i tempi.

Ma il punto più alto della sua visione è un altro: l’educazione non serve solo a vivere, ma a vivere bene.

Non basta preparare alla sopravvivenza, al lavoro, alla competenza. L’obiettivo è la felicità, intesa come piena realizzazione della vita umana attraverso la virtù. È qui che l’educazione diventa il vero fondamento della politica: perché solo cittadini formati possono costruire una società giusta.

E senza questa consapevolezza, ogni sistema educativo rischia di perdere il suo senso più profondo: non insegnare qualcosa, ma formare qualcuno.

Senza grammatica non c’è pensiero: la lingua come fondamento dell’educazione

La scuola oggi insegna a comunicare, ma sempre meno a pensare. Si privilegia la velocità, la sintesi, l’efficacia immediata, ma si perde progressivamente il controllo del linguaggio. E quando il linguaggio si impoverisce, si impoverisce anche la capacità di comprendere, argomentare, distinguere.

Per Aristotele, questo è un problema strutturale. L’uomo è un animale politico perché possiede il logos, cioè la parola, ma anche la ragione. Non si tratta solo di parlare, ma di dare forma al pensiero, di costruire significati condivisi, di rendere possibile la vita in comune. Senza questa capacità, la comunità stessa si indebolisce.

È per questo che tra le discipline fondamentali dell’educazione Aristotele include la grammatica, non come esercizio tecnico, ma come strumento essenziale per vivere nella polis.

“La grammatica si insegna perché è utile alla vita e di vasto impiego.”

Ma ridurre questa utilità a una funzione pratica sarebbe un errore. La grammatica non serve solo a scrivere correttamente o a comunicare meglio: serve a pensare meglio. È ciò che permette di distinguere il vero dal falso, di articolare un ragionamento, di comprendere la complessità.

La diagnosi aristotelica è chiara. Senza una formazione linguistica solida, l’individuo perde la capacità di orientarsi nella realtà. E una comunità composta da individui che non sanno pensare con precisione è una comunità fragile, esposta alla confusione, alla manipolazione, alla superficialità.

Per questo Aristotele rifiuta un’educazione puramente utilitaristica. Non tutte le conoscenze devono essere apprese solo perché “servono”: alcune sono necessarie perché formano l’uomo.

“Cercare da ogni parte l’utile non s’addice affatto a uomini magnanimi e liberi.”

La grammatica, allora, diventa il primo passo verso la libertà. Perché solo chi possiede il linguaggio può davvero partecipare alla vita politica, comprendere le leggi, esprimere giudizi, costruire relazioni autentiche.

La cura proposta da Aristotele è chiara: riportare il linguaggio al centro dell’educazione. Non come materia tra le altre, ma come fondamento di tutte le altre. Perché ogni disciplina passa attraverso le parole, e senza parole precise non esiste conoscenza solida.

In questo senso, la grammatica non è solo una competenza: è una forma di responsabilità. È ciò che permette all’individuo di diventare cittadino e alla società di restare una comunità pensante.

Senza corpo non c’è equilibrio: la ginnastica come educazione al coraggio

Questo è il punto in cui oggi la scuola commette forse l’errore più grande. La scuola oggi educa la mente e trascura il corpo. Riduce il movimento a pausa, lo sport a attività extracurricolare, la dimensione fisica a qualcosa di secondario rispetto alle discipline cognitive. Ma un’educazione che dimentica il corpo, e quindi la ginnastica, è, per Aristotele, un’educazione incompleta.

Perché l’uomo non è solo ragione: è unità di corpo e anima.

Nel suo modello educativo, la ginnastica ha un ruolo centrale, ma molto diverso da quello che potremmo immaginare oggi. Non serve a creare atleti, né a spingere verso la performance o la competizione estrema. Serve a formare il carattere.

“La ginnastica concorre a sviluppare il coraggio.”

È qui il punto decisivo. Il corpo non è solo uno strumento: è il primo luogo in cui si costruiscono le virtù. Attraverso l’esercizio fisico si impara la resistenza, la disciplina, la capacità di affrontare la fatica. Si costruisce quella forza interiore che permette all’individuo di non cedere, di reggere la pressione, di affrontare il rischio.

La diagnosi di Aristotele è ancora una volta precisa: anche un eccesso può essere dannoso. Una ginnastica orientata solo alla prestazione produce corpi deformati e individui sbilanciati.

“Che si debba dunque usare la ginnastica e in che modo si debba usare è ammesso concordemente: fino alla pubertà bisogna allenare con esercizi leggeri, evitando fatiche violente, perché non siano d’impedimento allo sviluppo. Non bisogna sforzare nello stesso tempo il corpo e la mente, perché ciascuno di questi sforzi produce effetti contrari.”

L’obiettivo non è la specializzazione, ma l’equilibrio. Non la forza fine a se stessa, ma una forza che sia al servizio della vita buona. Per questo Aristotele critica quei modelli educativi che puntano tutto su una sola dimensione, ignorando le altre.

Il rischio è evidente anche oggi: corpi sedentari da una parte, ossessione per la performance dall’altra. In entrambi i casi manca ciò che Aristotele considera essenziale: una formazione armonica, capace di integrare mente e corpo.

La cura proposta è semplice e radicale: restituire alla ginnastica il suo valore educativo. Non come competizione, ma come formazione del carattere. Non come attività accessoria, ma come parte integrante del percorso scolastico.

Per Aristotele si educa prima il corpo e poi la mente, perché è attraverso il corpo che si costruiscono le abitudini, e sono le abitudini che rendono possibile la virtù.

In un sistema educativo che vuole formare individui liberi e capaci, la ginnastica non è un’opzione: è una necessità. Perché senza forza, disciplina e coraggio, anche la migliore educazione intellettuale resta fragile.

Senza arte non c’è anima: la musica come educazione alla felicità

La scuola oggi considera le arti come qualcosa di accessorio. La musica, il disegno, l’espressione artistica vengono spesso ridotti a momenti ricreativi, marginali rispetto alle discipline “serie”. Ma è proprio qui che, secondo Aristotele, si consuma uno degli errori più gravi dell’educazione contemporanea.

Perché l’arte non serve a riempire il tempo: serve a formare l’anima.

Nel Libro VIII della Politica, Aristotele introduce la musica come una delle discipline fondamentali dell’educazione. Non perché utile in senso pratico, né perché necessaria alla sopravvivenza, ma perché essenziale alla vita buona.

“Rimane dunque che essa serve a ottenere lo svago nobile che c’è nell’ozio.”

Il punto è decisivo: l’educazione non deve preparare solo all’attività, ma anche al tempo libero. E non a un tempo vuoto, ma a uno spazio in cui l’uomo possa esprimere la parte più alta di sé. È qui che entra in gioco la musica, e più in generale l’arte.

La diagnosi di Aristotele è profondissima: una società che non sa educare al tempo libero è una società incapace di essere felice. Se tutto è orientato alla produzione, al lavoro, all’utilità, manca ciò che rende la vita degna di essere vissuta.

Per questo la musica non è semplice intrattenimento. Ha un effetto diretto sull’interiorità, perché agisce sulle emozioni, sulle disposizioni dell’anima, sul modo in cui impariamo a provare piacere.

“La musica è in grado di dare una certa qualità al carattere, in quanto abitua a poter godere i veri piaceri.”

Qui emerge uno dei passaggi più moderni del pensiero aristotelico: educare significa anche insegnare a provare piacere nel modo giusto. Non tutti i piaceri sono uguali, e una cattiva educazione abitua a desiderare ciò che è superficiale, immediato, vuoto.

La musica, invece, educa alla misura, all’armonia, alla profondità. Insegna a riconoscere il bello, a sentire ciò che è giusto, a sviluppare una sensibilità che nessuna disciplina tecnica può sostituire.

La cura proposta da Aristotele è radicale: reintegrare le arti al centro del percorso educativo. Non come passatempo, ma come strumenti fondamentali per formare individui completi. Perché senza questa educazione dell’anima, anche la conoscenza più avanzata resta incompleta.

In un sistema che vuole davvero costruire una società migliore, la musica non è un lusso: è una necessità. Perché è ciò che permette all’uomo non solo di vivere, ma di vivere bene, trovando in sé stesso le condizioni della felicità.

Ripensare la scuola per ripensare la società

La scuola oggi non manca di strumenti, ma di direzione. Non manca di contenuti, ma di visione. Ha progressivamente abbandonato l’idea di formare l’uomo nella sua interezza, separando ciò che Aristotele considerava inseparabile: linguaggio, corpo, anima.

Senza grammatica si perde il pensiero. Senza ginnastica si indebolisce il carattere. Senza musica e arte si svuota l’interiorità.

Il risultato è un’educazione parziale, che prepara a fare ma non a essere, che forma competenze ma non persone, che costruisce individui capaci di adattarsi ma non di orientarsi.

Aristotele ci offre una prospettiva radicale perché semplice: non si può costruire una società migliore senza educare meglio. E non si può educare meglio senza sapere che cosa significhi vivere bene.

Per questo la scuola non può limitarsi a inseguire il presente, ma deve tornare a interrogarsi sul suo fine. Non deve solo trasmettere conoscenze, ma formare cittadini. Non deve solo preparare al lavoro, ma rendere possibile una vita piena.

È in questa tensione che grammatica, ginnastica e musica tornano ad avere senso: non come materie, ma come strumenti per costruire equilibrio, consapevolezza e libertà.

Perché, come aveva già compreso Aristotele, l’educazione non è mai neutra: è sempre un progetto di società. E senza un’idea condivisa di felicità, anche la scuola smette di sapere cosa insegnare, e perché farlo.