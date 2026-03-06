Oriana Fallaci e il coraggio della maternità: la domanda che nessuno ha il coraggio di fare

Il corpo a corpo tra la coscienza individuale e il destino biologico trova la sua voce più feroce in Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci. Nascere donna, in queste pagine, non è un dato statistico o un atto di rassegnazione, ma una sfida brutale contro un mondo che ti vorrebbe confinata in un ruolo, zittita in un dovere, risolta in una funzione. La libertà non è un omaggio del tempo: è una conquista che passa per il rifiuto di essere un semplice strumento della natura o della società.

Oriana Fallaci affronta con straordinario coraggio il tema della maternità, interrogandosi sul significato più profondo della vita e sulla responsabilità di mettere al mondo un essere umano. Nel suo celebre libro Lettera a un bambino mai nato, la scrittrice immagina di parlare con la vita che porta dentro di sé e dà voce a uno dei dubbi più radicali che possano attraversare la coscienza di una donna.

La maternità viene spesso raccontata come un destino naturale, un momento di gioia che non dovrebbe lasciare spazio al dubbio. Eppure la letteratura, quando è davvero sincera, riesce a entrare nelle zone più fragili dell’esistenza e a portare alla luce le domande che quasi nessuno osa pronunciare.

Nel dialogo immaginario con il figlio che ancora non può parlare, Oriana Fallaci riflette sulla fatica della vita, sulla responsabilità di far nascere qualcuno e sul timore che un giorno quel figlio possa chiedere conto della propria esistenza.

Ed è proprio da questa inquietudine che nasce la domanda più drammatica del libro:

Chi ti ha chiesto di mettermi al mondo, perché mi ci hai messo, perché?

Il dubbio più radicale della maternità

Nel brano di Lettera a un bambino mai nato (Rizzoli, 1975), Oriana Fallaci mette al centro una domanda che raramente viene pronunciata con tanta lucidità: che cosa significa davvero decidere di mettere al mondo qualcuno?

La scrittrice non idealizza la maternità, ma ne mostra subito il lato più drammatico e umano. Parlando al figlio che porta in grembo, confessa la sua inquietudine più profonda:

La vita è una tale fatica, bambino. È una guerra che si ripete ogni giorno, e i suoi momenti di gioia sono parentesi brevi che si pagano a un prezzo crudele.

La vita non viene descritta come una promessa di felicità garantita, ma come una sfida complessa, fatta di responsabilità, dolore e scelte difficili. Per questo la decisione di far nascere qualcuno assume un peso enorme: significa scegliere per un altro essere umano di entrare in un mondo imperfetto, spesso ingiusto, talvolta crudele.

Il dramma più grande nasce però dal silenzio della vita che sta iniziando. Il bambino non può parlare, non può dire se vuole esistere, non può aiutare la madre nella decisione che la attende.

Oriana Fallaci lo esprime con parole di grande intensità:

La tua goccia di vita è soltanto un nodo di cellule appena iniziate. Forse non è nemmeno vita ma possibilità di vita.

È proprio questo silenzio a rendere la maternità una delle scelte più profonde e complesse dell’esistenza. Una decisione che non riguarda soltanto il destino di una donna, ma il mistero stesso della vita umana.

Essere donna è una sfida di libertà

Nel dialogo con il figlio che potrebbe nascere, Oriana Fallaci allarga lo sguardo oltre il dubbio della maternità e affronta una questione ancora più ampia: che cosa significa essere donna nel mondo. Il libro diventa così anche una riflessione radicale sulla condizione femminile.

La scrittrice descrive la condizione femminile come un’avventura complessa, affascinante e spesso faticosa. Non un destino tranquillo, ma una sfida continua contro stereotipi, pregiudizi e strutture culturali che per secoli hanno cercato di limitare la libertà delle donne.

Per questo, immaginando che il bambino possa essere una bambina, Fallaci le affida quasi una missione:

Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna.

Essere donna significa imparare a difendere la propria identità e il proprio pensiero, anche quando questo significa andare contro le convinzioni più radicate della società.

Non a caso la scrittrice invita la futura figlia a mettere in discussione persino le immagini più tradizionali della cultura occidentale:

Avrai da batterti per sostenere che se Dio esistesse potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza.

È un modo potente per affermare che il mondo non deve essere interpretato solo attraverso uno sguardo maschile, ma può essere immaginato e raccontato anche da prospettive diverse.

Ancora più forte è il riferimento alla figura biblica di Eva, che nella tradizione è stata spesso considerata la responsabile del peccato originale. Fallaci ribalta completamente questa interpretazione e la trasforma in un simbolo di libertà:

Il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse la mela: quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza.

In questa visione la disobbedienza diventa il primo gesto di autonomia della coscienza umana. È il momento in cui l’essere umano sceglie di non accettare passivamente l’ordine stabilito, ma di pensare con la propria testa.

La maternità, allora, non è soltanto la nascita di una vita. È anche l’inizio di una storia di libertà, di lotta e di consapevolezza. Proprio da questa consapevolezza nasce la riflessione finale del libro, che trasforma la fatica dell’esistenza in una possibilità di crescita e di dignità umana.

Il coraggio di vivere e di lottare

Dopo aver attraversato il dubbio e il conflitto interiore, Oriana Fallaci arriva a una riflessione che restituisce alla maternità una dimensione nuova, più libera e più consapevole. La risposta non è una certezza assoluta, ma un atto di coraggio.

Nel libro Lettera a un bambino mai nato, la scrittrice afferma con grande lucidità che la maternità non può essere considerata un obbligo imposto dalla società o dalla tradizione. Non è un ruolo prestabilito che ogni donna deve necessariamente accettare.

Fallaci lo dice con parole semplici e rivoluzionarie:

Essere mamma non è un mestiere. Non è neanche un dovere. È solo un diritto fra tanti diritti.

La maternità diventa così una scelta libera, un gesto che nasce dalla responsabilità e dalla consapevolezza, non dalla costrizione. Ed è proprio questa libertà a rendere ancora più forte il valore della vita.

Nella visione della scrittrice la vita non è preziosa perché facile o priva di dolore. È preziosa perché permette di lottare, cambiare, immaginare un mondo diverso. Anche quando la battaglia sembra difficile, anche quando il risultato non è garantito.

Per questo Fallaci affida alla vita che potrebbe nascere una lezione che vale per ogni essere umano:

Battersi è molto più bello che vincere, viaggiare è molto più divertente che arrivare.

In queste parole si nasconde forse il significato più profondo della maternità raccontata nel libro. Mettere al mondo qualcuno non significa offrirgli una vita perfetta, ma dargli la possibilità di attraversare il mondo, di cercare la propria strada e di trasformare la propria esistenza in un viaggio di libertà.

La lezione di Oriana Fallaci: il coraggio di scegliere la vita

Il dialogo immaginario raccontato in Lettera a un bambino mai nato non è soltanto una riflessione sulla maternità. È una meditazione più ampia sul significato della libertà, della responsabilità e della vita stessa.

Attraverso questo monologo intimo e tormentato, Oriana Fallaci porta alla luce una delle domande più profonde dell’esistenza umana: quale diritto abbiamo di decidere per un altro essere umano che dovrà affrontare la complessità del mondo?

Nel libro la maternità non viene descritta come un destino naturale o un’esperienza inevitabilmente felice. Al contrario, diventa il luogo in cui si concentrano tutte le grandi contraddizioni della vita: il desiderio di proteggere e la paura di condannare qualcuno alla fatica dell’esistenza, la speranza di offrire una possibilità e il timore di imporre una scelta irreversibile.

Fallaci affronta questo conflitto con una sincerità radicale. Non cerca consolazioni facili e non offre risposte rassicuranti. Il suo monologo è attraversato dal dubbio, dalla fragilità e dalla consapevolezza che ogni nascita porta con sé un atto di responsabilità enorme. Mettere al mondo qualcuno significa infatti decidere per un’altra vita che dovrà attraversare dolore, ingiustizie, fallimenti, ma anche scoperte, relazioni, libertà.

In questo senso il libro non parla soltanto della maternità biologica. Parla della condizione umana. Ogni individuo, una volta nato, si trova a confrontarsi con lo stesso interrogativo: che cosa significa vivere in un mondo imperfetto, dove la felicità non è garantita e dove ogni conquista richiede fatica?

La risposta che emerge dalle pagine di Fallaci non è una negazione della vita, ma una forma più matura di accettazione. La vita non vale perché promette felicità permanente, ma perché offre la possibilità di pensare, scegliere, cambiare e costruire il proprio percorso.

Per questo la scrittrice trasforma il dubbio iniziale in una consapevolezza più profonda: nascere significa entrare in un viaggio che non ha garanzie, ma che permette all’essere umano di sviluppare la propria libertà, la propria coscienza e la propria capacità di immaginare un mondo diverso.

È proprio qui che la maternità assume un significato nuovo. Non è soltanto un evento biologico o sociale, ma un gesto che mette in relazione due libertà: quella della madre, che decide di dare la vita, e quella del figlio, che un giorno dovrà imparare a costruire la propria esistenza.

La grandezza del testo di Oriana Fallaci sta nel non nascondere la fatica di questa scelta. Al contrario, la rende visibile, la analizza, la attraversa fino in fondo. Ed è proprio questa sincerità a trasformare il libro in una delle riflessioni più intense della letteratura contemporanea sul valore della vita e sulla responsabilità che ogni nascita porta con sé.