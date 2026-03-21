Erich Fromm e la paura di vivere: l’insicurezza e l’ansia si vincono amando se stessi

Ti è mai capitato di sentirti libero in una società che ti offre tutto, ma allo stesso tempo profondamente insicuro, come se nulla di ciò che hai fosse davvero tuo? È un’inquietudine sottile, un senso di smarrimento che ci assale proprio quando siamo circondati da infinite possibilità di scelta.

Erich Fromm, nel suo saggio del 1941 Fuga dalla libertà, ha isolato la radice di questo malessere moderno: l’ansia e l’insicurezza cronica che accompagnano l’individuo anche quando vive in un mondo che sembra non porre alcun limite ai suoi desideri. Nel capitolo fondamentale “Libertà e democrazia”, Fromm mette in discussione l’idea che avere tutto a disposizione significhi automaticamente essere più felici. Al contrario, mostra come la libertà, se non accompagnata da una reale consapevolezza di sé, possa trasformarsi in isolamento e paura.

L’individuo moderno finisce per adattarsi passivamente alle aspettative della società, perdendo il contatto con ciò che è davvero. È proprio in questo processo silenzioso che nasce l’insicurezza dell’automa, un termine che Fromm usa per descrivere chi, per paura di restare solo, ha spento la propria unicità per diventare una “fotocopia” degli altri.

Siamo diventati automi che vivono nell’illusione di essere individui autonomi. Questa illusione aiuta l’individuo a restare inconsapevole della propria insicurezza, ma questo è tutto l’aiuto che può dare una simile illusione. Nella sostanza l’io dell’individuo è indebolito, sicché si sente impotente ed estremamente insicuro.

Perché oggi ansia e insicurezza fanno parte della vita quotidiana

L’intuizione di Fromm è semplice ma potente: l’ansia non nasce solo da ciò che ci accade, ma dal modo in cui viviamo. Nella società moderna siamo convinti di essere liberi, di scegliere chi essere e cosa desiderare, ma questa libertà è spesso solo apparente. Nella vita di tutti i giorni ci muoviamo dentro aspettative invisibili: nel lavoro, nelle relazioni, nei social, nelle decisioni più importanti.

Crediamo di scegliere, ma in realtà ci adattiamo. Fromm lo spiega con chiarezza quando scrive:

L’uomo moderno vive nell’illusione di sapere ciò che vuole, mentre in realtà vuole quel che ci si aspetta che voglia.

È proprio qui che l’automa prende il sopravvento e l’insicurezza inizia a scavarci dentro. Succede ogni volta che tradiamo noi stessi per aderire a un modello rassicurante:

1. La carriera

Scegliamo un percorso di studi o un lavoro perché “promette bene”, soffocando ciò che ci appassiona davvero.

2. Il consumo

Compriamo oggetti per proiettare uno status, non per reale utilità o piacere.

3. Le relazioni

Cerchiamo legami che “stiano bene in foto”, sacrificando la reale connessione emotiva per un’approvazione esterna.

Questo crea una frattura interiore. Da una parte sentiamo il bisogno di essere autentici, dall’altra seguiamo modelli esterni per sentirci accettati. È qui che nascono insicurezza e ansia, quando non sappiamo più distinguere tra ciò che vogliamo davvero e ciò che ci è stato insegnato a volere. E il problema è ancora più profondo, perché questo meccanismo agisce senza che ce ne accorgiamo. Come osserva Fromm:

Pensa, sente e vuole quel che crede di esser tenuto a pensare, sentire e volere.

Così, mentre cerchiamo di costruire una vita “giusta”, iniziamo lentamente a perdere noi stessi. E più ci allontaniamo da ciò che siamo davvero, più cresce quella sensazione diffusa di inquietudine che chiamiamo ansia.

Come diventiamo “estranei a noi stessi” senza accorgercene

Il punto centrale dell’analisi di Erich Fromm è che questo processo non avviene con un trauma improvviso. Non c’è un momento preciso in cui smettiamo di essere noi stessi: succede gradualmente, attraverso piccoli, quasi invisibili adattamenti quotidiani. È una lenta erosione che ci lascia fragili e profondamente insicuri.

Fin da giovani impariamo che per essere accettati dobbiamo “funzionare” in un certo modo. Alcune emozioni, come la rabbia autentica o la tristezza profonda, vengono scoraggiate; alcuni pensieri vengono premiati, altri ignorati. Senza accorgercene, iniziamo a sostituire ciò che sentiamo davvero con ciò che è più sicuro e approvato dagli altri. Fromm in Fuga dalla libertà lo descrive chiaramente:

La soppressione dei sentimenti spontanei, e conseguentemente dello sviluppo di un’individualità genuina, comincia prestissimo.

Col tempo, questa maschera diventa la nostra pelle. Non solo smettiamo di esprimere certi sentimenti, ma perdiamo la capacità di riconoscerli. Al loro posto nascono reazioni automatiche: modi di pensare e di comportarsi che sembrano nostri, ma che in realtà sono stati costruiti dall’esterno. È qui che avviene il passaggio decisivo verso l’alienazione:

L’individuo isolato diventa un automa, perde la sua individualità e tuttavia nello stesso tempo al livello di coscienza si immagina libero e sottoposto solo a se stesso.

Il risultato è una vita apparentemente normale, ma interiormente fragilissima. Continuiamo a lavorare, relazionarci e fare scelte, ma lo facciamo con un senso di vuoto, come se stessimo guardando la nostra vita da dietro un vetro. Ci sentiamo alienati, distanti da noi stessi. E proprio questa distanza crea un’insicurezza cronica.

Perché quando non siamo davvero noi a pensare, sentire e scegliere, manca qualcosa di fondamentale: una base interiore solida. Senza quella base, ogni decisione diventa un peso, ogni giudizio degli altri ci ferisce mortalmente, ogni errore sembra la conferma definitiva dei nostri dubbi.

È così che nasce quella forma di ansia sottile e persistente che ci accompagna ovunque non deriva da un pericolo esterno, ma dal fatto che dentro non ci sentiamo più davvero “a casa”. Siamo diventati stranieri nella nostra stessa esistenza.

Ritrovare se stessi per uscire da ansia e insicurezza

Se l’ansia nasce dalla perdita di contatto con noi stessi, allora la soluzione non può essere esterna. Non basta cambiare lavoro, città o abitudini se continuiamo a portarci dietro quel senso di vuoto. Il punto non è aggiungere qualcosa alla nostra vita, ma recuperare un rapporto autentico con ciò che siamo. Erich Fromm è categorico su questo:

L’uomo può raggiungere questa libertà conoscendo se stesso, essendo se stesso.

Questa non è un’idea astratta, ma un processo concreto e urgente. Significa iniziare a fare un’operazione di “pulizia interiore”: distinguere tra ciò che sentiamo davvero e ciò che abbiamo imparato a simulare per non dispiacere a nessuno. È un passaggio difficile, perché implica mettere in discussione quell’insicurezza profonda che ci spinge a cercare riparo nel conformismo. Ma è anche l’unico modo per smettere di tremare di fronte alla vita.

Fromm definisce questa possibilità “libertà positiva”:

La libertà positiva consiste nell’attività spontanea della personalità totale.

Qui c’è la chiave per guarire dall’alienazione. Non si tratta solo di “pensare con la propria testa”, ma di vivere in modo più diretto, meno filtrato, più spontaneo. Perché è proprio la spontaneità ciò che rompe l’armatura dell’automa. Come scrive Fromm nel capitolo Libertà e democrazia:

L’attività spontanea è libera attività dell’io e implica, psicologicamente, quello che la radice latina della parola, sponte, significa letteralmente: di propria libera volontà.

Quando inizi a recuperare questa dimensione, cambia tutto. Le scelte non sembrano più minacce, ma espressioni di te; il giudizio degli altri smette di essere un verdetto e diventa solo un’opinione. Soprattutto, diminuisce quella tensione interna che alimenta l’ansia.

Non è che i problemi del mondo spariscano improvvisamente, ma cambia la tua capacità di affrontarli. Ricostruendo una base interiore solida, non ti senti più come una foglia al vento. Non sei più un estraneo a te stesso; finalmente, dopo tanto tempo, ti senti di nuovo “a casa”.

Smettere di vivere per adattarsi e iniziare a vivere davvero

Per Erich Fromm, uscire dall’ansia e dall’insicurezza non significa eliminare magicamente le difficoltà, ma cambiare radicalmente il modo in cui stiamo al mondo. Finché viviamo cercando approvazione e sicurezza all’esterno, restiamo fragili e vulnerabili. La vera alternativa è iniziare a vivere in modo autentico, diretto e finalmente “nostro”.

Fromm indica due pilastri fondamentali per questa trasformazione: l’amore e il lavoro. Non intesi come obblighi, ruoli sociali o prestazioni, ma come forme pure di espressione di sé.

1. L’amore come unione (senza perdersi)

L’amore è la principale componente della spontaneità. Ma attenzione: non è l’amore che usiamo per colmare i nostri vuoti o per possedere l’altro. Fromm scrive:

L’amore non come dissoluzione dell’io in un’altra persona, non l’amore come possesso di un’altra persona, ma l’amore come affermazione spontanea degli altri, come unione dell’individuo con gli altri sulla base della conservazione dell’io individuale.

In un mondo che ci spinge alla dipendenza affettiva per paura della solitudine, Fromm ci insegna a entrare in relazione con gli altri senza smarrire noi stessi. È l’amore che libera, invece di imprigionare.

2. Il lavoro come atto creativo

Il lavoro non è una condanna o un’attività ossessiva per sfuggire al silenzio interiore. Non è sottomissione ai prodotti delle nostre mani o ai ritmi di un mercato che ci vuole alienati. Per Fromm, il lavoro deve essere creazione:

Il lavoro come creazione, in cui l’uomo diventa uno con la natura nell’atto della creazione.

Quando queste dimensioni diventano autentiche, succede qualcosa di decisivo: smettiamo di vivere come automi. L’ansia non scompare completamente, ma perde la sua forza paralizzante. L’insicurezza smette di dominare le nostre giornate, perché nasceva proprio da quella distanza insopportabile tra ciò che siamo e la vita che stavamo fingendo di vivere.

Il coraggio di esistere

Erich Fromm sintetizza questa nuova direzione con una frase che è un inno alla realtà:

C’è un solo significato della vita: l’atto stesso di vivere.

Vivere davvero significa rinunciare al bisogno di adattarsi continuamente a ciò che ci viene richiesto e ritrovare il coraggio di essere ciò che siamo. Solo così la libertà smette di essere una fonte di paura e diventa, finalmente, una possibilità reale.

Forse l’ansia che sentiamo ogni giorno non nasce da ciò che ci manca, ma da ciò che abbiamo smesso di essere. E il primo passo per stare meglio non è cambiare vita, ma smettere di viverla come estranei a noi stessi. Smettere, finalmente, di essere automi.