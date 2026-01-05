Epifania 2026: riti, feste e tradizioni che raccontano l’anima dell’Italia

Il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, segna ufficialmente la fine delle festività natalizie, ma in Italia è tutt’altro che una semplice conclusione. È una data carica di riti antichi, tradizioni popolari, celebrazioni religiose e feste civili che raccontano molto più di una ricorrenza: raccontano l’identità profonda del Paese.

Il termine “Epifania” deriva dal greco epipháneia, “manifestazione”, e nella tradizione cristiana indica la rivelazione di Gesù ai Re Magi. Ma sotto la superficie religiosa sopravvive un sostrato pagano legato ai cicli agricoli, alla fine dell’anno solare, alla purificazione e al passaggio da un tempo all’altro. Non è un caso che molte celebrazioni ruotino attorno al fuoco, alla maschera, al rovesciamento simbolico dell’ordine.

Nel 2026, come ogni anno, l’Epifania si conferma una delle feste più trasversali e narrative del calendario italiano.

Epifania 2026 tutto quello che c’è da sapere tra eventi e riti di passaggio

L’Epifania 2026 in Italia non è soltanto “la festa che tutte le feste porta via”. È un ponte tra passato e presente, un giorno in cui l’Italia si racconta attraverso maschere, fuoco, processioni e riti che parlano di comunità, tempo e trasformazione.

Che si tratti di una Befana che vola, di un falò che brucia o di un corteo storico che attraversa una città d’arte, l’Epifania resta una delle feste più autentiche del calendario italiano. Perché in fondo, prima di ricominciare l’anno, abbiamo ancora bisogno di un ultimo racconto condiviso.

Roma e la Befana: la festa più iconica

Piazza Navona e la Befana

A Roma l’Epifania ha un solo nome: Befana. E il suo cuore pulsante resta Piazza Navona, che il 6 gennaio 2026 tornerà ad animarsi con bancarelle, dolciumi, spettacoli di strada, artisti e figuranti in costume.

La Befana romana è una figura ambivalente: strega e nonna, spaventosa e affettuosa, portatrice di doni ma anche di ammonimenti. È una sopravvivenza diretta di antichi culti femminili legati alla fertilità e al tempo ciclico, poi inglobati dalla tradizione cristiana.

Durante la giornata non mancheranno:mercatini tradizionali, spettacoli per bambini, sfilate in costume, eventi culturali legati al folklore romano

Un appuntamento che ogni anno unisce turisti e romani in un rito collettivo che resiste alla modernità.

I falò del Nord: bruciare l’anno vecchio

Il Panevin in Veneto e Friuli

Nel Nord Italia l’Epifania è soprattutto fuoco. In Veneto e Friuli Venezia Giulia il protagonista è il Panevin, il grande falò rituale acceso la sera del 5 o il giorno stesso del 6 gennaio.

Il fuoco serve a: bruciare simbolicamente l’anno passato, propiziare il raccolto futuro, leggere il destino osservando il fumo

Secondo la tradizione, se il fumo va verso est l’anno sarà prospero, se va verso ovest porterà difficoltà. Attorno al falò si beve vin brulé, si mangiano dolci tipici e si rinsalda il senso di comunità. È uno dei riti più antichi d’Italia, con evidenti radici precristiane.

Firenze e la Cavalcata dei Magi

Duomo di Firenze e la rievocazione storica

A Firenze l’Epifania si celebra con una delle rievocazioni storiche più suggestive d’Europa: la Cavalcata dei Magi. Un corteo in costume rinascimentale attraversa il centro storico fino al Duomo, rievocando l’arrivo dei Re Magi.

Più di 700 figuranti, abiti storici, cavalli e musiche antiche trasformano la città in un palcoscenico a cielo aperto. È una festa che unisce: devozione religiosa, patrimonio artistico, identità storica Un esempio perfetto di come l’Epifania italiana sappia fondere sacro e spettacolo culturale.

La Befana che scende dal cielo

Urbania: capitale della Befana

Nelle Marche, a Urbania, la Befana non vola: scende dalle mura. Qui l’Epifania è una vera e propria festa diffusa che dura più giorni e trasforma il borgo in un villaggio incantato.

Il momento più atteso è l’arrivo della Befana calata dall’alto, tra musica, spettacoli e una folla festante. Urbania si è autoproclamata “Capitale della Befana”, e il titolo non è casuale: qui la tradizione è vissuta come patrimonio identitario.

Le tradizioni del Sud: tra sacro e popolare

Napoli e la Befana popolare

A Napoli l’Epifania assume un carattere più intimo e popolare. Tra presepi, mercatini e riti domestici, la Befana convive con la devozione ai Magi e con una forte componente teatrale.

Nei quartieri storici non mancano: spettacoli di strada, rappresentazioni sacre, dolci tradizionali come struffoli e roccocò

La Befana diventa qui una figura quasi teatrale, profondamente legata alla cultura partenopea del racconto e dell’ironia.

Montagna e fiaccolate: luce contro l’inverno

Alpi e Appennini

In molte località di montagna il 6 gennaio 2026 sarà celebrato con fiaccolate notturne, discese sugli sci illuminate e riti di luce. La fiamma, come il falò, ha una funzione simbolica: scacciare l’oscurità dell’inverno e accompagnare il ritorno progressivo della luce.

Sono eventi suggestivi, spesso accompagnati da musica, vin brulé e momenti di condivisione collettiva.