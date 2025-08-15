Ferragosto, le 5 feste da non perdere in Italia

Ferragosto in Italia è da sempre il giorno più importante dell’estate. Un giorno fatto di storia e tradizioni (scopri qui le origini romane di questa festività) che ogni città vive in maniera diversa. Non c’è infatti località che per il 15 di agosto non organizzi qualcosa di speciale sia per le persone che si trovano in vacanza che per quelli (e sono sempre di più) che restano a casa per lavoro o per scelta personale.

Eventi di vario tipo in cui si fondono la voglia di fare festa con la valorizzazione delle eccellenze locali, siano esse culturali o gastronomiche. Vale tutto, pur di far festa, pur di regalarsi la serata delle serate dato che poi, dal 16, si comincia purtroppo a pensare alla fine dell’estate ed al ritorno alla normalità.

Così via ai falò sulla spiaggia, con le immancabili grigliate e chitarre, da chiudere con il benaugurante bagno di mezzanotte, o con la gita sui monti. Ma ci sono luoghi ed appuntamenti per cui Ferragosto è davvero il giorno più importante dell’anno. Appuntamenti imperdibili che, come pochi altri, mostrano al mondo le bellezze dell’Italia in questo giorno speciale.

Le 5 feste di Ferragosto più importanti d’Italia

Palio di Siena

Non c’è Ferragosto senza l’epica corsa in Piazza del Campo che ormai ha superato i confini delle contrade ed è diventato fenomeno di portata mondiale. Non è un caso che nel suo Viaggio in Italia per National geografic l’attore di Hollywood, Stanley Tucci, ha dedicato al Palio ed alle sue tradizioni pre e post gara più di una puntata del suo documentario. Ad essere onesti la corsa si tiene il 16 agosto ma già dal 15 la città brulica di tensione, feste, cene tra contradaioli e prove dei cavalli. Il Palio dell’Assunta è quindi l’appuntamento nazionale più iconico del nostro ferragosto.

Messina: la processione della “Vara”

Ferragosto è a Messina il giorno della “Vara”, in onore della Vergine Maria Assunta in Cielo. Durante questa festa, sentita come quella patronale, una gigantesca costruzione di legno di ben 17 metri, chiamata appunto “Vara”, viene portata a spalla da dei fedeli, denominati “varraioli” per le strade della città siciliana. La festività della Vara risale al XIII secolo. Inizialmente, i personaggi raffigurati sulla struttura erano persone reali, solitamente membri della nobiltà locale o delle famiglie più influenti. Con il passare del tempo statue di legno, rappresentanti personaggi biblici e storici, hanno sostituito le figure reali.

La processione della Vara, seguitissima da tutti i cittadini e dai turisti della zona, è accompagnata da musiche, canti fino a sera con gli abituali fuochi d’artificio, per trasformare le strade di Messina in un luogo di festa unico e senza tempo.

Palio Marinaro dell’Argentario, Porto Santo Stefano

Se c’è una cosa tipica, e forse unica, dell’Italia, sono le sfide tra i rioni, i quartieri di una stessa città. Ne è esempio di ogni Ferragosto il “Palio Marinaro dell’Argentario”, una regata, o meglio, una sfida tra barche a remi in cui sono protagonisti i quattro principali rioni del paese: Croce, Fortezza, Pilarella e Valle). Ogni quartiere allestisce la sua barca, un classico “guzzo”, usato abitualmente dai pescatori della zona, con 5 rematori ed un timoniere per una sfida sul mare da 4 km, diviso in 10 giri da 400 metri l’uno.

La sfida ha come origine la leggendaria lotta tra i pescatori locali con i pirati saraceni diversi secoli fa.

Concerto di Ferragosto, Prato Nevoso

La musica è ingrediente essenziale del Ferragosto con migliaia di appuntamenti sparsi in tutta Italia. Ve ne segnaliamo uno un po’ diverso dal classico dj set sulla spiaggia. Ci spostiamo infatti sulle alpi marittime, precisamente in provincia di Cuneo, a Prato Nevoso, luogo principe per lo sci di liguri e piemontesi, che d’estate si trasforma in luogo pieno di vitalità. E per la sera di ferragosto ecco in alta quota un concerto di musica classica con una cornice panoramica imperdibile

Un Mare di fuoco, Rimini

Immancabili per essere un vero ferragosto sono i fuochi artificiali. Da nord a sud le varie città soprattutto quelle frequentate da turisti, offrono a nottata iniziata i loro spettacoli pirotecnici. Il più bello, conosciuto, amato è quello di Rimini, la capitale della Romagna che in realtà si tiene la sera del 14, proprio per introdurre e dare il via alla festa globale di ferragosto. “Un Mare di Fuoco” si tiene lungo un tratto delle spiagge lungo 3 km con spettacoli di vario tipo, tra giocolieri a destreggiarsi con il fuoco, ad attività per i bambini e si conclude con uno spettacolo di fuochi artificiali visibili anche a lunga distanza tale è la sua forza e portata. Da lasciarvi a bocca aperta.