Violenza Domestica (2007) di Eavan Boland poesia che racconta il dolore silenzioso delle donne

Violenza domestica di Eavan Bolan è una poesia che riesce a raccontare la sofferenza di una donna costretta a subire l’abuso fisico e psicologico tra le mura domestiche. Una poesia che riesce a raccontare la sofferenza di una donna costretta a subire l’abuso fisico e psicologico tra le mura di casa.

La protagonista è un simbolo della donna irlandese, costretta a convivere con la duplice condizione del conflitto sociale della sua terra e di quello intimo, familiare.

Con parole misurate e immagini taglienti, Eavan Boland costruisce una storia che riflette due violenze, quella domestica e quella sociale, e mostra come entrambe corrompano il tessuto umano e affettivo di una nazione.

Violenza domestica fa parte di Domestic Violence, una raccolta di poesie scritte da Eavan Bolan pubblicata nel 2007.

Leggiamo questa poesia di Eavan Boland per condividere il significato di un’opera purtroppo sempre attuale.

Violenza Domestica di Eavan Boland

1.

Era inverno, lunare, umido. Al crepuscolo

Le piantine nel vaso grigio diventavano orfani della luna.

“Piacere di conoscerti, carne piacere tuo”

diceva l’insegna del macellaio nella vetrina del paese.

Tutto cambiò l’anno in cui ci sposammo.

E dopo ci trasferimmo in periferia.

Quanto eravamo giovani, quanto eravamo ignoranti, quanto eravamo vicini

pensavamo che l’unica storia vera fosse la nostra.

E c’era una coppia che litigava fino a notte fonda,

le loro voci alte, acute:

niente è mai del tutto

giusto nelle vite di coloro che si amano.

2.

In quella stagione improvvisamente la nostra isola

ha fatto emergere le sue vecchie ferite visibili a tutti.

Anche noi le vedemmo.

Rimanemmo lì a chiederci come

gli orizzonti di sale e le colline di Dublino,

i fiumi, le montagne, le paludi vichinghe

che pensavamo di conoscere

furono fatti rabbrividire

nel nostro antico televisore dodici per quindici

che li restituiva come lacrime grigie e sempre più grigie

e uccisioni, uccisioni, uccisioni,

e poi funerali al chiaro di luna:

niente di ciò che dicevamo

né allora né dopo,

diventò comprensibile

è tutto sbagliato nella vita di coloro che si odiano.

3.

E se ciò che restituisce la memoria è

solo questo – ricordare, non ricordare -.

se posso essere al sicuro nella

debole luce primaverile di quella cucina, allora

perché c’è un’altra cucina, la cui luce primaverile

sempre più scura e

una donna che sussurra a un uomo

e ancora e ancora cos’altro avremmo potuto fare?

4.

Abbiamo fallito il nostro momento o il nostro momento ci ha fatto fallire.

I tempi erano speciali ma eravamo piccoli.

Perché scrivo questo

se non ci credo?

Abbiamo vissuto le nostre vite, siamo stati felici, siamo rimasti uniti.

I bambini sono nati e cresciuti qui

e se ne sono andati,

compresi i nostri.

Per quanto riguarda quella coppia, abbiamo mai

scoperto chi fossero

e volevamo scoprirlo?

Penso che lo sappiamo. Credo che l’abbiamo sempre saputo.