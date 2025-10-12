Ultimo canto di Saffo (1822) di Giacomo Leopardi, poesia sull’infelicità di chi non si piace

Ultimo canto di Saffo è una poesia di Giacomo Leopardi che riesce a dare voce a tutti coloro che si sentono esclusi. A chi ama senza essere amato. A chi, pur circondato dalla bellezza, finisce per sentirsi “brutto”, inadeguato, invisibile. A chi vive il dolore come una condanna e l’amore come un miraggio.

Il poeta di Recanati non racconta solo la tragedia di una donna antica, ma l’intimo dolore di chi sente troppo e riceve troppo poco, di chi possiede una profondità che il mondo non sa comprendere.

È la voce di chi continua ad amare, anche quando non è ricambiato.

Una poesia cge segna un passaggio importante nella filosofia poetica del genio marchigiano. Con Ultimo canto di Saffo termina la stagione del pessimismo storico leopardiano, in cui la civiltà era vista come la causa della perdita della felicità naturale, e inizia quella del pessimismo cosmico, in cui l’infelicità diventa una legge universale.

La natura non è più madre ma matrigna, splendida, indifferente, incapace di compassione. Il dolore di Saffo non è un’eccezione ma la regola. Ogni creatura nasce per desiderare la felicità e per scoprire che essa è irraggiungibile.

’Ultimo canto di Saffo fu scritta nel maggio del 1822 e fa parte della raccolta Canti di Giacomo Leopardi, pubblicata per la prima volta a Firenze dall’editore Guglielmo Piatti nel 1831.

Leggiamo questa meravigliosa poesia di Giacomo Leopardi per lasciarci conquistare della sua bellezza e scoprire il profondo significato del testo.

Ultimo canto di Saffo di Giacomo Leopardi Placida notte, e verecondo raggio

Della cadente luna; e tu che spunti

Fra la tacita selva in su la rupe,

Nunzio del giorno; oh dilettose e care

Mentre ignote mi fur l’erinni e il fato,

Sembianze agli occhi miei; già non arride

Spettacol molle ai disperati affetti.

Noi l’insueto allor gaudio ravviva

Quando per l’etra liquido si volve

E per li campi trepidanti il flutto

Polveroso de’ Noti, e quando il carro,

Grave carro di Giove a noi sul capo,

Tonando, il tenebroso aere divide.

Noi per le balze e le profonde valli

Natar giova tra’ nembi, e noi la vasta

Fuga de’ greggi sbigottiti, o d’alto

Fiume alla dubbia sponda

Il suono e la vittrice ira dell’onda. Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella

Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta

Infinita beltà parte nessuna

Alla misera Saffo i numi e l’empia

Sorte non fenno. A’ tuoi superbi regni

Vile, o natura, e grave ospite addetta,

E dispregiata amante, alle vezzose

Tue forme il core e le pupille invano

Supplichevole intendo. A me non ride

L’aprico margo, e dall’eterea porta

Il mattutino albor; me non il canto

De’ colorati augelli, e non de’ faggi

Il murmure saluta: e dove all’ombra

Degl’inchinati salici dispiega

Candido rivo il puro seno, al mio

Lubrico piè le flessuose linfe

Disdegnando sottragge,

E preme in fuga l’odorate spiagge. Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso

Macchiommi anzi il natale, onde sì torvo

Il ciel mi fosse e di fortuna il volto?

In che peccai bambina, allor che ignara

Di misfatto è la vita, onde poi scemo

Di giovanezza, e disfiorato, al fuso

Dell’indomita Parca si volvesse

Il ferrigno mio stame? Incaute voci

Spande il tuo labbro: i destinati eventi

Move arcano consiglio. Arcano è tutto,

Fuor che il nostro dolor. Negletta prole

Nascemmo al pianto, e la ragione in grembo

De’ celesti si posa. Oh cure, oh speme

De’ più verd’anni! Alle sembianze il Padre,

Alle amene sembianze eterno regno

Diè nelle genti; e per virili imprese,

Per dotta lira o canto,

Virtù non luce in disadorno ammanto. Morremo. Il velo indegno a terra sparto,

Rifuggirà l’ignudo animo a Dite,

E il crudo fallo emenderà del cieco

Dispensator de’ casi. E tu cui lungo

Amore indarno, e lunga fede, e vano

D’implacato desio furor mi strinse,

Vivi felice, se felice in terra

Visse nato mortal. Me non asperse

Del soave licor del doglio avaro

Giove, poi che perìr gl’inganni e il sogno

Della mia fanciullezza. Ogni più lieto

Giorno di nostra età primo s’invola.

Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l’ombra

Della gelida morte. Ecco di tante

Sperate palme e dilettosi errori,

Il Tartaro m’avanza; e il prode ingegno

Han la tenaria Diva,

E l’atra notte, e la silente riva.

L’interpretazione dei versi di Ultimo canto di Saffo

Nel canto la voce di Saffo si alza nella notte, fragile e potente insieme.

Contempla la luna, il cielo, la terra. Tutto intorno a lei è perfetto, luminoso, armonioso.

La natura le appare come un grande organismo in equilibrio, ma quello splendore non le appartiene.

Le bellezze del mondo la commuovono e la feriscono allo stesso tempo.

In un paesaggio che sembra offrire pace, Saffo sente invece il peso della sua esclusione.

Nel primo movimento della poesia, la calma del cielo e la luce lunare non leniscono la sua angoscia.

Anzi, la accentuano.

La quiete della natura è una ferita aperta, un riflesso della distanza tra la sua interiorità inquieta e l’indifferenza del mondo.

Solo quando la tempesta scuote l’aria, quando il tuono rompe il silenzio, Saffo prova un’improvvisa comunione con ciò che la circonda.

La furia degli elementi è la sola voce che le somiglia, l’unico linguaggio che non la esclude.

Nel cuore del componimento, la poetessa si rivolge alla natura e le chiede perché tanta bellezza le sia stata negata.

Sente di essere stata dimenticata dai numi, condannata a un corpo che non corrisponde all’anima.

Dice di sé “dispregiata amante” e si percepisce come un’ospite sgradita nella festa della vita.

Il suo dolore è quello di chi comprende la perfezione delle cose ma non può parteciparvi.

La natura, che pure ammira, non le restituisce alcun segno di riconoscimento.

Il canto si fa poi più intimo e interrogativo.

Saffo si domanda quale colpa possa aver commesso per meritare un destino tanto crudele.

Rievoca la propria infanzia, innocente e ignara del male, e non trova spiegazioni.

Capisce allora che ogni sofferenza umana nasce da un disegno arcano, e che solo il dolore è chiaro, perché accompagna l’esistenza di tutti.

“Arcano è tutto, fuor che il nostro dolor”, dice, con una lucidità che va oltre la disperazione.

Nella parte finale la voce di Saffo diventa più ferma.

Non cerca più consolazione, ma verità.

Accetta il destino, riconosce la vanità delle speranze e decide di morire.

Non per vendetta o debolezza, ma per coerenza con il proprio sentire.

La morte appare come l’unica forma possibile di libertà, l’unico gesto capace di riparare l’ingiustizia del caso.

Prima di congedarsi dal mondo, Saffo rivolge a Faone parole di sorprendente dolcezza.

Gli augura la felicità che a lei è stata negata, come se nella resa ritrovasse una forma di purezza.

Il suo ultimo pensiero non è rancore, ma pietà.

È la pietà di chi ha amato troppo e non ha ricevuto nulla in cambio, ma non per questo rinnega l’amore.

Alla fine, Saffo sente di appartenere ormai alla “tenaria Diva”, la dea Proserpina, e alla “silente riva” dei morti.

Le illusioni della giovinezza si dissolvono, i sogni si allontanano, e resta solo la consapevolezza del limite.

Ma proprio in questa consapevolezza risiede la grandezza del canto.

Leopardi non celebra la sconfitta, ma la lucidità di chi guarda la vita senza più illusioni e, pur ferito, conserva la capacità di sentire.

Il contesto in cui nasce la poesia

Quando Giacomo Leopardi scrive Ultimo canto di Saffo ha ventiquattro anni e vive un isolamento profondo nel suo “natio borgo selvaggio”, Recanati. Il corpo malato lo costringe a una vita ritirata, ma è soprattutto la mente, acuta e inquieta, a renderlo diverso dagli altri. È un giovane che sente di non appartenere al suo tempo e che guarda al mondo con lucidità dolorosa.

Nel 1822 Leopardi è nel pieno di una crisi che non è soltanto personale ma anche intellettuale. Sta perdendo le illusioni della giovinezza e con esse la fiducia nella ragione e nel progresso. Fino a poco prima aveva creduto che la felicità fosse appartenuta agli uomini antichi, ancora capaci di sognare e di immaginare. Ora invece scopre che la sofferenza non dipende dalla storia né dalla società ma dalla natura stessa. Ogni essere vivente porta in sé un desiderio di felicità che non potrà mai essere appagato.

In questo stato d’animo Leopardi trova nella figura di Saffo il proprio riflesso. Come lei, si sente escluso dalla vita e dalla bellezza. Come lei, vive la frattura tra un’anima grande e un corpo che la trattiene.

Attraverso la voce della poetessa greca, il poeta riesce a trasformare la propria ferita in un canto universale che unisce la dimensione biografica alla meditazione filosofica. Non è più solo Giacomo Leopardi che parla, ma l’essere umano che si scopre fragile e disarmato di fronte all’indifferenza del mondo.

Saffo come alter ego del poeta

La Saffo che parla nel canto non è soltanto un personaggio antico ma il riflesso di un’anima che Leopardi sente profondamente vicina.

saffoLa poetessa di Lesbo è presentata nella leggenda tramandata da Ovidio nelle Eroidi come una donna geniale ma brutta, respinta dal giovane Faone e disperata al punto da gettarsi dalla rupe di Leucade nel mare Ionio.

È proprio questa versione, quella ovidiana, che Leopardi assume nella sua poesia e rielabora in chiave simbolica.

Nell’’Ultimo canto di Saffo la protagonista è infatti descritta come “dispregiata amante”, consapevole della bellezza del mondo e al tempo stesso esclusa dal suo splendore.

Questa immagine non coincide con la Saffo reale. Le testimonianze più antiche, come i versi di Alceo di Mitilene, la ricordano come una donna graziosa, raffinata, gentile e colta, una figura elegante e armoniosa nello spirito e nei modi, tutt’altro che sgraziata.

Ma la verità storica, per Leopardi, conta meno della verità poetica. La Saffo della leggenda ovidiana diventa un simbolo. È la voce di chi si sente respinto dalla vita pur amandola, di chi conosce la bellezza ma non vi appartiene.

In questa figura il poeta riconosce se stesso. Come Saffo, anche Leopardi vive la distanza tra un’anima alta e un corpo che non la rappresenta, tra il desiderio di partecipare al mondo e la percezione di esserne escluso.

La bruttezza non è un fatto fisico, ma un modo di sentirsi osservati, un riflesso che diventa prigione.

La Saffo leopardiana si sente rifiutata dalla natura, e in questo rifiuto riconosce l’indifferenza del cosmo, la legge crudele che governa ogni essere vivente.

Attraverso la sua voce, Leopardi trasforma la propria esperienza personale in un dramma universale. Il canto di Saffo non è soltanto la confessione di un dolore amoroso, ma l’espressione di una verità che riguarda ogni essere umano: la sproporzione tra il desiderio di felicità e l’impossibilità di raggiungerla.

La leggenda antica diventa così lo specchio del pensiero moderno del poeta, la chiave per comprendere il suo passaggio dalla malinconia personale alla consapevolezza metafisica dell’infelicità universale.

Il significato vero e profondo della poesia per Leopardi

Ultimo canto di Saffo è una poesia di Giacomo Leopardi che non è soltanto il ritratto di una donna disperata, ma il manifesto di un passaggio interiore e filosofico.

Attraverso la voce di Saffo, il poeta di Recanati racconta se stesso, ma anche l’umanità intera, nel momento in cui si accorge che la felicità è un’illusione destinata a spegnersi.

Saffo non è una figura lontana nel tempo, ma la personificazione di un sentimento che appartiene a ogni epoca: l’esperienza del limite, la consapevolezza di essere esclusi dalla bellezza e dall’armonia del mondo.

Nel suo grido si riflette la svolta che segna la fine del pessimismo storico e l’inizio del pessimismo cosmico.

Finché Leopardi aveva creduto che la sofferenza dell’uomo fosse causata dal progresso e dalla perdita delle illusioni antiche, la speranza di una felicità possibile non era del tutto svanita.

Ma con Ultimo canto di Saffo tutto cambia.

Il dolore non è più una conseguenza della storia, ma una legge universale della natura.

Non c’è tempo né luogo che possa sottrarsi a questa condizione.

L’infelicità non nasce da un errore, ma dall’essere vivi.

Saffo diventa così il simbolo di una lucidità dolorosa.

È la voce di chi ha compreso la struttura dell’esistenza e non può più tornare indietro.

Il suo suicidio non è un gesto romantico, ma un atto di conoscenza.

Morendo, Saffo non rinuncia alla vita, ma la rivela per ciò che è: un ciclo impassibile in cui la bellezza e il dolore convivono senza consolazione.

In questo gesto estremo c’è la ribellione titanica contro un ordine naturale che non conosce pietà, ma anche la resa dignitosa di chi accetta la verità senza più illusioni.

Per Leopardi, la grandezza di Saffo non risiede nella disperazione, ma nella consapevolezza.

La sua voce non chiede salvezza, chiede verità.

E la verità è che la natura, pur splendida, resta indifferente, matrigna, sorda al dolore dei suoi figli.

Proprio in questo sguardo disincantato nasce la poesia più alta, quella che non cerca più consolazione ma conoscenza.

In Ultimo canto di Saffo Leopardi raggiunge una maturità nuova.

Scopre che la sofferenza può diventare forma, che il dolore può trasformarsi in canto, che la mancanza può generare significato.

Il destino di Saffo è quello del poeta stesso: guardare la vita da una distanza incolmabile, ma trovare nelle parole la forza di non soccombere.

In questo senso, il canto di Saffo è anche un atto di resistenza.

Nell’accettare il limite, Leopardi apre la strada alla sua filosofia successiva, dove la verità non è più nemica dell’uomo ma la condizione per una nuova solidarietà fra tutti i viventi.

Saffo, pur morendo, insegna che conoscere il dolore è il primo passo per riconoscersi negli altri.

E in questo riconoscimento, forse, si nasconde l’unica forma possibile di salvezza.

La svolta nell’esistenza di Leopardi

Con Ultimo canto di Saffo Leopardi compie una svolta decisiva nella sua vita e nella sua visione del mondo. La poesia segna la fine di un’illusione e l’inizio di una nuova consapevolezza. Per la prima volta il poeta non si limita a descrivere il dolore, ma lo riconosce come parte stessa dell’esistenza.

Fino ad allora aveva creduto che la felicità fosse andata perduta a causa della civiltà moderna e della ragione, che avevano spento l’immaginazione e le illusioni degli antichi. In questa prospettiva, la sofferenza umana sembrava avere una causa storica e dunque una possibile soluzione.

Attraverso Ultimo canto di Saffo questa visione si dissolve. Saffo non vive nel mondo moderno, eppure soffre. È antica, e tuttavia conosce la stessa disperazione di chi vive nel presente. Da questa intuizione Leopardi comprende che il dolore non dipende dal tempo, ma dalla natura stessa della vita.

È qui che nasce il suo pessimismo cosmico, la convinzione che l’infelicità sia universale e necessaria. La Natura, che prima appariva madre, ora si rivela matrigna. Splendida e indifferente, continua il suo corso senza curarsi delle creature che genera e distrugge. L’uomo non è più al centro dell’universo, ma una parte infinitesimale di un tutto che non lo vede.

Da questa rivelazione nasce una forma di lucidità nuova. Leopardi non cerca più rifugio nell’illusione, ma sceglie la verità. Il dolore non si dissolve, ma trova un senso. Diventa materia di poesia, strumento di conoscenza, via alla comprensione della condizione umana. In questo passaggio Leopardi si libera, perché accettare la verità significa non subirla più.

Ultimo canto di Saffo non è quindi solo un momento poetico, ma una tappa biografica e filosofica. È la soglia che separa il giovane malinconico dal pensatore maturo, il poeta dell’illusione dal poeta della consapevolezza. D’ora in avanti la sua voce non chiederà più salvezza, ma verità. E da quella verità nasceranno le sue opere più grandi, dove la fragilità dell’uomo diventa la misura più alta della sua dignità.

Il dramma di chi vive sentendosi escluso

Ultimo canto di Saffo non è solo il lamento di una donna respinta dall’amore, ma la rappresentazione di una condizione che appartiene a tutti coloro che si sentono esclusi dalla bellezza e dal senso della vita. Leopardi, attraverso Saffo, riesce a dare forma a un dolore che non è fisico né estetico, ma spirituale. È il tormento di chi guarda il mondo e ne riconosce l’armonia senza riuscire a sentirsi parte di essa.

La sua poesia racconta il dramma di chi ama la vita e non si sente amato da lei, di chi possiede un’anima grande e sensibile ma è prigioniero di un corpo o di una realtà che non la rispecchia. Saffo non soffre perché è brutta, ma perché è consapevole della distanza tra ciò che desidera e ciò che le è concesso. Questa sproporzione tra l’infinita capacità di sentire e la limitatezza dell’esistenza è il cuore stesso del pensiero leopardiano.

In Saffo si compie il passaggio dal dolore individuale alla verità universale. La poetessa si crede un’eccezione, ma scopre di essere la regola. Tutti gli uomini nascono per desiderare e per mancare, per cercare la felicità e per constatare che essa è sempre altrove. Leopardi, nel darle voce, trasforma il suo stesso senso di esclusione in conoscenza, facendo della sofferenza non una vergogna ma un segno di lucidità.

Quando Saffo pronuncia la parola “morremo”, non lo fa con disperazione ma con consapevolezza. La morte diventa l’unica via d’uscita possibile da un dolore che nessuna speranza può redimere. Non è un atto di fuga ma di coerenza, la scelta estrema di chi comprende che la vita non mantiene ciò che promette. In quel gesto si condensa tutto il pensiero di Leopardi. La verità è che la natura genera gli umani per desiderare l’impossibile, e che solo nella fine il tormento trova tregua.

Non c’è consolazione, non c’è riscatto. Leopardi non addolcisce il dolore, lo guarda in volto e gli dà voce. È questo sguardo limpido e terribile che rende grande la sua poesia. Il dolore non si supera, si attraversa, e nell’attraversarlo diventa canto.

Ultimo canto di Saffo resta così la voce di chi ha amato senza essere amato, di chi si è sentito invisibile pur avendo dentro un mondo intero, di chi ha guardato la vita da lontano chiedendosi perché non riuscisse a farne parte. È la poesia di chi soffre senza smettere di desiderare, di chi riconosce che la felicità è un’illusione ma continua a cercarla.

Nella storia di Saffo, Leopardi racconta la propria e, con essa, quella di ogni creatura che si sente fuori posto. È un canto antico e moderno insieme, la confessione di un’anima che non trova casa nel mondo, ma che proprio da quella mancanza ricava la sua voce più pura. E in quella voce ciascuno di noi può riconoscere la parte più fragile e più vera di sé.

Con Ultimo canto di Saffo, Leopardi ha scritto una delle più potenti dichiarazioni d’amore e di dolore della letteratura. La voce di Saffo attraversa il tempo e diventa la voce di chiunque si senta escluso, incompreso, non abbastanza bello o degno d’amore. Il suo salto nel vuoto non è solo quello di una donna antica, ma di ogni essere umano che, non trovando risposta nel mondo, sceglie di affrontare la verità.

Giacomo Leopardi non esalta la morte, ma la mostra come l’ultimo atto di lucidità di chi non riesce più a sopportare la distanza tra ciò che desidera e ciò che riceve. In questo gesto estremo si condensa il dramma eterno dell’uomo: amare la vita e insieme sentirsi rifiutato da essa.

Eppure, in questo dolore senza redenzione, la poesia diventa salvezza. Perché finché una voce riesce a dire il dolore, il silenzio non vince. E la parola di Leopardi, come quella di Saffo, continua a parlare per tutti noi che, pur feriti, cerchiamo ancora la bellezza, l’amore, la vita.