“Tramonto” (1999) una poesia di Louise Glück sul senso del tempo e della vita

“Tramonto” di Louise Glück è un componimento con un’immagine semplice: un contadino, un fuoco, il sole discende e scompare. Una poesia che si carica di senso universale, simbolico, ancestrale.

Nei versi della poetessa premio Nobel è la natura a parlare con un simbolismo carico di quella temporalità propria degli Antichi.

“Tramonto” figura in “Una vita di paese”. Questa raccolta, pubblicata da Louise Glück nel 1999, segna uno dei momenti più maturi della sua produzione. È qui che la poetessa americana, premio Nobel per la Letteratura nel 2020, si confronta con i temi che hanno sempre abitato la sua scrittura: la morte, la simbologia, il ciclo naturale che riflette il destino umano…

Nei suoi libri, Glück non indulge mai nella retorica. Al contrario, sceglie la precisione dell’immagine, la sobrietà del tono, per dire ciò che è essenziale: l’esperienza della perdita, la consapevolezza che tutto finisce. In “Tramonto”, la scena è minima: un uomo brucia foglie, mentre il sole cala. Ne è quasi lo specchio sulla Terra, e dentro questa cornice quotidiana si muove una riflessione che non riguarda solo la natura, bensì il senso stesso della vita e della sua conclusione.

“Tramonto” (1999) di Louise Glück

(Inglese)

At the same time as the sun’s setting,

a farm worker’s burning dead leaves.

It’s nothing, this fire.

It’s a small thing, controlled,

like a family run by a dictator.

Still, when it blazes up, the farm worker disappears;

from the road, he’s invisible.

Compared to the sun, all the fires here

are short-lived, amateurish—

they end when the leaves are gone.

Then the farm worker reappears, raking the ashes.

But the death is real.

As though the sun’s done what it came to do,

made the field grow, then

inspired the burning of earth.

So it can set now.

(Italiano)

Intanto che il sole tramonta

un contadino brucia foglie morte.

Non è niente, questo fuoco.

È una cosa piccola, controllata,

come una famiglia gestita da un dittatore.

Tuttavia, quando divampa, il contadino scompare;

dalla strada è invisibile.

A confronto del sole, qui tutti i fuochi

sono di breve durata, dilettanteschi —

finiscono quando non ci sono più foglie.

Poi il contadino ricompare, rastrella la cenere.

Ma la morte è reale.

Come se il sole avesse compiuto la sua missione,

avesse fatto crescere il campo, poi

ispirato l’incendio della terra.

Così ora può tramontare.