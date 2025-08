“Talidomide” (1962) di Sylvia Plath: la poesia che squarcia il mito della maternità

La poesia “Talidomide” di Sylvia Plath si compone di versi estremi che trasformano la maternità — da lei spesso citata direttamente o indirettamente con le figure infantili — in un incubo, evocando il farmaco omonimo. Un testo che parla di colpa, fragilità e della linea sottile tra vita e distruzione.

Un farmaco diventato simbolo

Il titolo della poesia non è dunque casuale: negli anni Cinquanta, il Talidomide — prodotto dalla casa farmaceutica tedesca Chemie Grünenthal — fu prescritto alle gestanti contro la depressione e contro la nausea da gravidanza.

Era una promessa di sollievo per le madri e di certo anche per i padri, che non avrebbero avuto in casa le cosiddette mogli isteriche; tuttavia, si rivelò un farmaco disastroso: il principio attivo aveva effetti teratogeni e causava gravi malformazioni nei feti.

Dal 1957 al 1961, prima che il farmaco fosse ritirato, nacquero migliaia di bambini con arti malformati, organi compromessi, sordità o cecità. Il caso esplose come una delle più grandi tragedie mediche del Novecento e Sylvia Plath, sempre molto toccata dagli argomenti del suo presente — e in special modo dal femminile e dai più innocenti — colse nel farmaco una minaccia tangibile alla maternità e alla vita.

“Talidomide” (1962) di Sylvia Plath

(Inglese)

O half moon –

Half-brain, luminosity –

Negro, masked like a white,

Your dark

Amputations crawl and appal –

Spidery, unsafe.

What glove

What leatheriness

Has protected

Me from that shadow –

The indelible buds,

Knuckles at shoulder-blades, the

Faces that Shove into being, dragging

The lopped Blood-caul of absences.

All night I carpenter

A space for the thing I am given,

A love

Of two wet eyes and a screech.

White spit

Of indifference!

The dark fruits revolve and fall.

The glass cracks across,

The image

Flees and aborts like dropped mercury.

(Italiano)

O mezza luna –

Mezzo cervello, luminosità –

Negro, mascherato da bianco,

Le tue buie

Amputazioni brulicano e spaventano –

Ragnose, infide.

Quale guanto

Quale coriacità

Ha protetto

Me da quell’ombra –

Gli indelebili bocci,

Giunture delle scapole, le

Facce che

Si fanno largo all’essere, tirando

Via con sé il penzolante

Amnio-sangue delle assenze.

Tutta la notte fabbrico

Uno spazio alla cosa che mi è data,

Un amore

Di due occhi umidi e uno strillo.

Un bianco sputo

D’indifferenza!

I frutti oscuri volvono e periscono.

Il cristallo s’incrina,

L’immagine

Scompare e abortisce come mercurio in mille

gocce.