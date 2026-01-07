“Sul lavoro” poesia di Khalil Gibran che svela perché lavorare è dignità e felicità

Sul lavoro di Khalil Gibran è una poesia in prosa che offre una riflessione profonda sull’essenza del lavorare. Il poeta consegna una verità che oggi suona quasi come un atto di ribellione: l’attività lavorativa non è una punizione, ma il modo attraverso cui l’essere umano resta unito al resto del mondo.

In un tempo in cui molti vivono l’infelicità di un impiego che svuota e aliena, dove le ore scorrono grigie e prive di senso, le parole di Gibran diventano un richiamo a ritrovare la dignità perduta del lavoro. Lavorare senza passione, scrive il poeta, è come “fare un pane amaro”: un gesto che non nutre chi lo riceve e finisce per avvelenare chi lo compie.

Ma questo testo va letto anche come una denuncia sociale potente, a sostegno di chi oggi un lavoro non lo ha o è costretto ad accettare condizioni umilianti pur di sopravvivere. È un insegnamento necessario oggi più che mai, perché lavorare spesso significa soltanto sopravvivere e, per molti, non è nemmeno possibile farlo.

Resta fondamentale ricordare perché il lavoro conta per la persona. Non avere un’occupazione non è solo un problema materiale, ma una ferita interiore. Significa vedersi negato il diritto di trasformare il proprio amore, il proprio impegno, in qualcosa di importante per l’esistenza.

Sul Lavoro fa parte della raccolta di poesie in prosa Il Profeta (The Prophet) di Khalil Gibran, pubblicata a New York, dall’editore Knopf per la prima volta nel 1923. Tradotto in oltre cento lingue e mai uscito di catalogo, Il Profeta continua a parlare all’essere umano al di là delle epoche, delle religioni e delle appartenenze culturali.

Rileggere oggi questa poesia di Khalil Gibran significa coglierne il significato universale e riscoprire, attraverso il lavoro, una delle forme più alte della dignità umana.

Sul lavoro di Khalil Gibran

Allora un contadino disse: Parlaci del Lavoro.

Ed egli rispose, dicendo:

Voi lavorate per mantenere il passo con la terra e con lo spirito della terra.

Poiché stare in ozio è diventare estraneo alle stagioni, e allontanarsi dal corteo della vita che avanza maestosa e con fiera sottomissione verso l’infinito.

Quando voi lavorate siete un flauto che attraverso la sua anima trasforma in musica il mormorio della vita.

Chi vorrebbe essere una canna muta, quando tutte le altre cantano all’unisono?

Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura.

Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno nacque.

E che sostenendo voi stessi col lavoro amate in verità la vita,

E che amare la vita nel lavoro è vivere intimamente con il più intimo segreto della vita.

Ma se nella vostra sofferenza dite che nascere è un tormento e sostentare la carne una maledizione scritta in fronte, io vi rispondo che nulla tranne il sudore della fronte laverà ciò che vi è scritto.

Vi hanno anche detto che la vita è tenebre, e nella vostra stanchezza fate eco a ciò che dissero gli stanchi.

E io vi dico che la vita è davvero oscurità se è priva di slancio,

E che ogni slancio è cieco se non v’è conoscenza,

E ogni conoscenza è vana, se non v’è l’operare,

E ogni opera è vuota se è priva dell’amore. Quando operate con amore legate voi a voi stessi, e l’uno all’altro, e a Dio.

E che cos’è operare con amore?

È tessere la stoffa con i fili del cuore, come se anche chi amate dovesse indossarla.

È costruire una casa con affetto, come se anche chi amate dovesse abitarla.

È seminare con dolcezza e mietere il grano con gioia, come se anche chi amate dovesse mangiarne.

È impregnare ogni cosa che plasmate con un soffio del vostro spirito,

E sapere che tutti i morti benedetti vi stanno intorno e vi osservano.

Vi ho udito spesso dire, come parlando nel sonno,

«Chi scolpisce nel marmo, e vi ritrova la forma del suo animo, è più nobile di chi ara la terra;

E chi afferra l’arcobaleno e lo distende su una tela nelle sembianze di un uomo, è maggiore di chi fabbrica i sandali per i nostri piedi».

Ma io, non in sonno, ma nella più lucida veglia meridiana, vi dico che il vento non parla più soavemente alle querce giganti che al più minuscolo filo d’erba;

E che grande è soltanto chi trasforma la voce del vento in un canto reso più dolce dal suo amore.

L’opera è amore che si fa visibile.

Se non potete lavorare con amore, ma solo con riluttanza, allora è meglio lasciare il lavoro e sedere alla porta del tempio e accettare elemosine da chi lavora con gioia.

Perché se fate il pane con indifferenza, farete un pane amaro che nutre solo a metà.

E se spremete l’uva con astio, il vostro astio distillerà un veleno nel vino.

E se anche cantate come angeli, e non amate il canto, chiuderete le orecchie dell’uomo alle voci del giorno e della notte.