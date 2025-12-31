Capodanno: la poesia di Erri De Luca da leggere per un brindisi che lascia il segno

Prontuario per il brindisi di Capodanno di Erri De Luca è la poesia perfetta per prepararsi al brindisi di Capodanno. In un tempo in cui gli auguri rischiano di ridursi a formule automatiche, l’autore napoletano offre un gesto diverso. Un brindisi che non celebra il successo, la fortuna o il cambiamento improvviso, ma la presenza silenziosa degli esseri umani nel mondo.

Malgrado il titolo il poema è un elenco che non ha nulla di burocratico. È piuttosto un atto di riconoscimento. Un modo per dire: ti vedo, ti considero, esisti.

Prontuario per il brindisi di Capodanno è una poesia contenuta nella raccolta L’ospite incallito, pubblicata per la prima volta da Einaudi, nel 2008.

Leggiamo i versi di Erri De Luca per viverne l’atmosfera e scoprire il significato.

Prontuario per il brindisi di Capodanno di Erri De Luca

Bevo a chi è di turno, in treno, in ospedale,

cucina, albergo, radio, fonderia,

in mare, su un aereo, in autostrada,

a chi scavalca questa notte senza un saluto,

bevo alla luna prossima, alla ragazza incinta,

a chi fa una promessa, a chi l’ha mantenuta,

a chi ha pagato il conto, a chi lo sta pagando,

a chi non è invitato in nessun posto,

allo straniero che impara l’italiano,

a chi studia la musica, a chi sa ballare il tango,

a chi si è alzato per cedere il posto,

a chi non si può alzare, a chi arrossisce,

a chi legge Dickens, a chi piange al cinema,

a chi protegge i boschi, a chi spegne un incendio,

a chi ha perduto tutto e ricomincia,

all’astemio che fa uno sforzo di condivisione,

a chi è nessuno per la persona amata,

a chi subisce scherzi e per reazione un giorno sarà eroe,

a chi scorda l’offesa, a chi sorride in fotografia,

a chi va a piedi, a chi sa andare scalzo,

a chi restituisce da quello che ha avuto,

a chi non capisce le barzellette,

all’ultimo insulto che sia l’ultimo,

ai pareggi, alle ics della schedina,

a chi fa un passo avanti e così disfa la riga,

a chi vuol farlo e poi non ce la fa,

infine bevo a chi ha diritto a un brindisi stasera

e tra questi non ha trovato il suo.