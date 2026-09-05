Lentamente muore (2000) di Martha Medeiros: la poesia sul valore della vita che non è di Neruda

Lentamente muore di Martha Medeiros è una poesia che ci mette di fronte a una verità tanto semplice quanto scomoda: essere vivi non significa necessariamente vivere. Si può respirare, lavorare, ripetere ogni giorno gli stessi gesti e, senza accorgersene, rinunciare lentamente a ciò che rende davvero preziosa la nostra esistenza.

Sono le abitudini che diventano gabbie, la paura di cambiare, i sogni abbandonati prima ancora di provare a realizzarli, le passioni soffocate e la rinuncia alla curiosità a spegnere poco alla volta la nostra energia vitale. Per Martha Medeiros, vivere significa invece avere il coraggio di cambiare strada, conoscere persone nuove, leggere, viaggiare, amare, rischiare e continuare a sorprendersi.

Questo inno al valore della vita, il cui titolo originale è A morte devagar, letteralmente Una morte lenta, è diventato celebre e condiviso in tutto il mondo, nasconde però un curioso equivoco letterario tipico dell’era digitale.

Lentamente muore viene ancora oggi attribuita a Pablo Neruda, ma non è una sua poesia. L’autrice è la scrittrice e giornalista brasiliana Martha Medeiros, che pubblicò il testo nel 2000 sul quotidiano Zero Hora di Porto Alegre.

Leggiamo il testo nella sua versione originale e in italiano per scoprire il significato profondo di una poesia che ci invita a non limitarci a esistere, ma ad avere ogni giorno il coraggio di vivere.

Lentamente muore di Martha Medeiros



Muore lentamente chi non cambia idea, non cambia discorso e non evita le proprie contraddizioni.



Muore lentamente chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno lo stesso percorso e gli stessi acquisti al supermercato. Chi non cambia marca, non rischia di indossare un nuovo colore, non parla con persone che non conosce.



Muore lentamente chi fa della televisione il proprio guru e compagno quotidiano. Molti non possono permettersi di comprare un libro o un biglietto del cinema, ma molti sì, eppure si alienano davanti a un tubo di immagini che porta informazioni e intrattenimento, ma che non dovrebbe, anche solo con i suoi 14 pollici, occupare così tanto spazio in una vita.



Muore lentamente chi evita le passioni, chi preferisce il bianco e nero e le spruzzate di colore a un turbinio di emozioni indomabili, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, i sorrisi e i singhiozzi, il cuore che arranca, i sentimenti.



Muore lentamente chi non cambia le carte in tavola quando è infelice sul lavoro, chi non rischia il certo per l’incerto inseguendo un sogno, chi non si permette, per una volta nella vita, di scappare dai consigli più sensati.



Muore lentamente chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova divertimento in se stesso.



Muore lentamente chi distrugge il proprio amor proprio. Potrebbe trattarsi di depressione, che è una malattia grave e richiede un aiuto professionale. Muore ogni giorno chi non si lascia aiutare.



Muore lentamente chi non lavora o non studia, e il più delle volte non si tratta di una scelta ma di un destino: quindi un’omissione da parte del governo può uccidere lentamente una buona parte della popolazione.



Muore lentamente chi passa le giornate a lamentarsi della sfortuna o della pioggia incessante, chi rinuncia a un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande su un argomento che non conosce e non risponde quando gli si chiede cosa sa.



Muoiono molte persone lentamente, e questa è la morte più ingrata e infida, perché quando si avvicina davvero, siamo già troppo inesperti per farcela nel breve tempo che ci resta. Quindi lasciamo che il domani sia un giorno lungo per noi. Non potendo evitare una fine improvvisa, evitiamo almeno la morte a piccoli passi, ricordando sempre che essere vivi richiede uno sforzo ben maggiore del semplice respirare.

A morte devagar, Martha Medeiros



Morre lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso, evita as próprias contradições.



Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no supermercado. Quem não troca de marca, não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para quem não conhece.



Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru e seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem, e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço em uma vida.



Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos tropeços, sentimentos.



Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos.



Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo.



Morre lentamente quem destrói seu amor-próprio. Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar.



Morre lentamente quem não trabalha e quem não estuda, e na maioria das vezes isso não é opção e, sim, destino: então um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população.



Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe.



Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar.

Lentamente muore: la poesia sul valore della vita e sul coraggio di cambiare

Il messaggio profondo di Lentamente muore nasce da una distinzione fondamentale: esistere e vivere non sono la stessa cosa. Martha Medeiros non parla della morte come della fine biologica dell’esistenza, ma di una morte interiore, lenta e quasi invisibile, che può iniziare molto prima dell’ultimo giorno della nostra vita.

Si “muore lentamente” ogni volta che la paura prende il posto della curiosità, quando l’abitudine diventa più forte del desiderio, quando rinunciamo a una passione perché potrebbe farci soffrire o abbandoniamo un sogno perché inseguirlo comporterebbe un rischio.

Ma c’è un aspetto ancora più sottile nel messaggio di Medeiros: vivere significa anche concedersi il diritto di cambiare idea. La coerenza, quando diventa rigidità, può trasformarsi in un limite. Accettare le proprie contraddizioni, mettere in discussione convinzioni che sembravano definitive e avere il coraggio di scegliere una strada diversa significa riconoscere che siamo esseri in continua trasformazione.

È questo il meccanismo su cui Martha Medeiros costruisce l’intero testo. La ripetizione quasi ossessiva di “Muore lentamente chi…” trasforma comportamenti apparentemente innocui in altrettanti segnali di una progressiva rinuncia alla vita. Percorrere sempre la stessa strada, evitare persone sconosciute, non leggere, non viaggiare, rinunciare alla musica e alle passioni diventano immagini concrete di un’esistenza che progressivamente perde curiosità e movimento.

L’abitudine, in questa prospettiva, non è negativa in sé. Lo diventa quando smette di darci sicurezza e comincia a impedirci di scoprire qualcosa di nuovo. È allora che la quotidianità rischia di trasformarsi in una gabbia: continuiamo a compiere gli stessi gesti non perché ci rendano felici, ma perché cambiare ci fa paura.

Per questo nella poesia ritornano continuamente il rischio e il cambiamento. Medeiros invita a “cambiare le carte in tavola” quando si è infelici sul lavoro, a inseguire un sogno anche quando significa abbandonare una certezza, a viaggiare, leggere, ascoltare musica e coltivare passioni. Non sono semplicemente attività piacevoli: rappresentano tutto ciò che mantiene l’essere umano aperto alla possibilità di diventare diverso da ciò che era ieri.

La poesia, però, non propone un’esistenza spericolata né invita a cambiare continuamente per il semplice gusto di farlo. Al centro c’è qualcosa di più profondo: la disponibilità a mettersi in gioco. Vivere significa accettare che qualcosa possa sorprenderci, modificarci e persino contraddirci. Significa conservare uno spazio nel quale possa ancora accadere qualcosa che non avevamo previsto.

Per questo Lentamente muore non è, in fondo, una poesia sulla morte. È una poesia sulla vita. E soprattutto sul pericolo più silenzioso che la minaccia: arrivare alla fine scoprendo di aver trascorso il proprio tempo proteggendosi dalla vita invece di viverla.

Analisi e significato della poesia di Martha Medeiros

Per comprendere fino in fondo il significato di Lentamente muore bisogna partire dalla particolare idea di “morte” scelta da Martha Medeiros. Nel testo non coincide con un momento preciso, ma con un processo: qualcosa che avviene “lentamente”, attraverso piccole rinunce che, giorno dopo giorno, possono privare l’esistenza della sua vitalità.

La forza della poesia nasce proprio dall’accumulo. Medeiros passa dalle abitudini alle passioni, dal lavoro ai sogni, dai viaggi alla lettura, dall’amore per se stessi alla capacità di chiedere aiuto. Ambiti molto diversi della vita vengono così uniti dalla stessa domanda: quanto di ciò che facciamo ogni giorno nasce ancora da una scelta e quanto, invece, dalla paura di cambiare?

L’abitudine che trasforma la sicurezza in una gabbia

Il primo bersaglio di Martha Medeiros è la rigidità. La poesia si apre con chi non cambia idea e non affronta le proprie contraddizioni, per poi concentrarsi su una figura ancora più significativa: lo “schiavo dell’abitudine”.

La scelta della parola “schiavo” è fondamentale. Medeiros non condanna la routine in quanto tale: tutti abbiamo bisogno di punti fermi, gesti familiari e consuetudini. Il problema nasce quando non siamo più noi a scegliere le nostre abitudini, ma sono le abitudini a scegliere per noi.

Per raccontarlo, l’autrice non ricorre a grandi tragedie. Utilizza deliberatamente gesti piccolissimi: percorrere sempre la stessa strada, comprare sempre le stesse cose, non provare un colore nuovo, non parlare con chi non conosciamo. È proprio questa quotidianità a rendere il messaggio così efficace. La rinuncia alla vita può cominciare senza che ce ne accorgiamo.

Dietro quei gesti apparentemente insignificanti si nasconde infatti qualcosa di molto più grande: la progressiva chiusura verso ciò che non conosciamo. Cambiare percorso o rivolgere la parola a uno sconosciuto diventano così metafore di una disponibilità più profonda a lasciarsi sorprendere dall’esistenza.

Anche l’invito a cambiare idea assume allora un significato particolare. Per Medeiros contraddirsi non significa necessariamente essere incoerenti: può significare essere ancora capaci di evolvere. Chi non mette mai in discussione ciò che pensa rischia di trasformare persino le proprie convinzioni in abitudini.

La vita, al contrario, richiede movimento. Non necessariamente rivoluzioni continue, ma la capacità di lasciare aperta una porta al nuovo.

La paura di rischiare e il coraggio di inseguire un sogno

Uno dei passaggi più intensi di Lentamente muore riguarda il momento in cui ci accorgiamo che qualcosa della nostra vita non ci rende più felici, ma continuiamo comunque a tenerlo stretto per paura di ciò che potrebbe accadere cambiando.

Martha Medeiros porta questa riflessione dentro una delle dimensioni più concrete dell’esistenza, il lavoro, e mette di fronte due forze opposte: la certezza e il desiderio. Da una parte c’è ciò che conosciamo, che ci offre sicurezza anche quando non ci soddisfa più; dall’altra c’è l’incertezza di un sogno che, proprio perché non garantisce nulla, richiede coraggio.

“Cambiare le carte in tavola” significa allora interrompere un equilibrio che può essere diventato rassicurante ma infelice. Non è un invito ad abbandonare impulsivamente ciò che abbiamo costruito, quanto piuttosto a domandarci se la paura dell’incerto stia decidendo al posto nostro.

È significativo che Medeiros accosti l’inseguimento di un sogno alla possibilità di “fuggire dai consigli sensati”. I consigli sensati rappresentano la voce della prudenza, delle aspettative sociali e di tutto ciò che suggerisce di scegliere la strada più sicura. Ma ciò che appare ragionevole agli occhi degli altri non sempre coincide con ciò che può dare significato alla nostra vita.

Il sogno diventa così il simbolo di una possibilità che non abbiamo ancora avuto il coraggio di esplorare. Il rischio più grande, nella prospettiva della poesia, non è fallire tentando di cambiare, ma rinunciare in partenza per paura di fallire.

Le passioni, i libri, la musica e i viaggi che ci mantengono vivi

Martha Medeiros allarga poi lo sguardo a tutte quelle esperienze che sembrano non essere indispensabili alla sopravvivenza e che, paradossalmente, possono diventare indispensabili per sentirsi davvero vivi: le passioni, i viaggi, i libri, la musica, l’incontro con ciò che ancora non conosciamo.

Non è casuale che questi elementi compaiano insieme. Hanno tutti qualcosa in comune: interrompono la ripetizione e ci portano fuori dai confini abituali della nostra esperienza.

Viaggiare significa confrontarsi con luoghi e modi di vivere differenti. Leggere permette di entrare nelle vite e nei pensieri degli altri. La musica riesce a risvegliare emozioni che spesso non sappiamo neppure esprimere. Le passioni, infine, rompono l’ordine della razionalità e ci ricordano che non tutto ciò che rende preziosa un’esistenza può essere misurato in termini di utilità.

Per questo Medeiros contrappone simbolicamente il “bianco e nero” a un “turbinio di emozioni”. Vivere comporta anche esporsi alla gioia, all’errore, alla delusione, al desiderio e persino al dolore. Proteggersi da ogni emozione spiacevole può sembrare una forma di difesa, ma rischia di allontanarci anche da quelle capaci di farci “brillare gli occhi”.

La poesia suggerisce così un’idea semplice e radicale: una vita piena non è una vita nella quale non si soffre, ma una vita nella quale continuiamo a sentire.

Amare se stessi e avere il coraggio di lasciarsi aiutare

C’è poi un passaggio in cui Lentamente muore assume un tono diverso. Dopo aver parlato di cambiamento, passioni e sogni, Martha Medeiros introduce il tema dell’amor proprio e della capacità di chiedere aiuto.

Qui il coraggio non consiste nel rischiare o nel cambiare strada. Consiste, al contrario, nel riconoscere la propria fragilità.

La poesia ricorda esplicitamente che la depressione è una malattia seria e che può richiedere un aiuto professionale. È un punto importante perché impedisce di trasformare l’intero messaggio del testo in una semplicistica esaltazione della forza di volontà: non tutte le sofferenze possono essere superate semplicemente decidendo di reagire.

Lasciarsi aiutare diventa allora un’altra forma di amore verso se stessi. Significa riconoscere che esistono momenti nei quali continuare a vivere pienamente richiede anche la presenza e il sostegno degli altri.

Allo stesso modo, Medeiros mette in guardia dal trascorrere l’esistenza nel lamento, rinunciando a un progetto ancora prima di iniziarlo o smettendo di fare domande. Ancora una volta il vero avversario non è la difficoltà, ma la rinuncia preventiva: convincersi che nulla possa cambiare prima ancora di aver provato a cambiarlo.

“Essere vivi richiede uno sforzo ben maggiore del semplice respirare”

È nelle parole conclusive che tutti i temi di Lentamente muore trovano il loro significato più profondo. Dopo aver elencato le tante piccole rinunce attraverso cui una persona può spegnersi giorno dopo giorno, Martha Medeiros rovescia finalmente la prospettiva: non parla più di come si muore lentamente, ma di come si può evitare di farlo.

La morte fisica rimane inevitabile. Quella “a piccole dosi”, invece, può essere combattuta attraverso le scelte che compiamo mentre abbiamo ancora tempo.

Ecco perché, nel finale, respirare e vivere diventano due cose profondamente diverse. Respirare appartiene alla sopravvivenza. Vivere richiede partecipazione. Richiede curiosità, desiderio, relazioni, passioni, capacità di cambiare, ma anche la disponibilità ad attraversare fallimenti e contraddizioni.

In questa prospettiva si comprende anche il titolo A morte devagar, “una morte lenta”. Medeiros costruisce quasi tutta la poesia indicando ciò che progressivamente ci spegne per arrivare, alla fine, a consegnarci il suo contrario: un invito a difendere tutto ciò che continua a renderci vitali.

Ed è forse qui che si trova la forza più universale della poesia. Non ci chiede semplicemente quanto tempo ci resta da vivere, ma che cosa stiamo facendo del tempo che abbiamo.

Perché “Lentamente muore” è stata attribuita a Pablo Neruda

Una delle ragioni che ha reso Lentamente muore così famosa è anche all’origine di uno dei più curiosi equivoci letterari degli ultimi decenni. Per anni il testo è circolato su Internet, nei social network, nelle raccolte di citazioni e nelle catene di messaggi con la firma di Pablo Neruda, fino a diventare per molti una delle poesie più celebri del poeta cileno.

In realtà, l’autrice è Martha Medeiros, scrittrice e giornalista brasiliana, che pubblicò il testo con il titolo A morte devagar nel 2000 sul quotidiano Zero Hora di Porto Alegre.

La falsa attribuzione a Neruda è un esempio emblematico di ciò che può accadere quando un testo viene copiato, tradotto, abbreviato e condiviso migliaia di volte senza che venga verificata la fonte originale. Nel tempo, il nome di un autore molto noto può finire per sostituire quello reale, soprattutto quando lo stile o il tema sembrano compatibili con l’immaginario che il pubblico associa a quel poeta.

Nel caso di Lentamente muore, l’equivoco è diventato così radicato da uscire persino dai confini della rete. Il vecchio articolo di Libreriamo ricorda che il 24 gennaio 2008 il testo venne letto al Senato della Repubblica da Clemente Mastella e attribuito proprio a Pablo Neruda.

Proprio per questo recuperare il nome di Martha Medeiros non è un dettaglio secondario. Significa restituire alla sua autrice un testo diventato, nel tempo, patrimonio emotivo di milioni di lettori.

E forse c’è qualcosa di profondamente coerente tra la storia di questa poesia e il suo messaggio. Lentamente muore ci invita a non attraversare distrattamente la vita; conoscere la vera origine delle parole che ci emozionano significa, allo stesso modo, non attraversare distrattamente neppure la cultura che condividiamo.

Perché le parole possono viaggiare, trasformarsi e diventare di tutti. Ma il nome di chi le ha scritte merita di continuare a viaggiare insieme a loro.