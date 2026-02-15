L’amore esiste (2013) di Ferzan Özpetek, poesia che svela il mistero profondo dell’amare

Ci sono brani tratti dai libri che possono essere considerati vere poesie. Tra questi ce n’è uno particolarmente intenso firmato da Ferzan Özpetek e contenuto nel suo libro Rosso Istanbul, in cui il regista e scrittore turco offre una riflessione profonda su che cos’è davvero l’amore.

Özpetek, grazie alla sua immensa sensibilità narrativa, condivide un pensiero intimo e potente che va oltre la semplice definizione del sentimento amoroso. Le sue parole non si limitano a spiegare l’amore, ma ne esplorano le zone più misteriose, restituendone tutta la complessità emotiva.

Nel suo testo poetico emerge una verità universale. L’amore non è mai completamente razionale, non obbedisce a regole prevedibili e, soprattutto, lascia dentro ciascun umano tracce che il tempo difficilmente riesce a cancellare.

Leggiamo questa splendida poesia in prosa di Ferzan Özpetek per condividere il profondo significato.

L’amore esiste di Ferzan Özpetek

Amore. Che cos’ho imparato sull’amore? Quello che ho imparato sull’amore è che l’amore esiste. O forse, più semplicemente, quello che ho imparato e imparo sull’amore è quello che racconto nei miei film, in tutti i miei film. E cioè che non dimentichiamo mai le persone che abbiamo amato, perché rimangono sempre con noi; qualcosa le lega a noi in modo indissolubile, anche se non ci sono più.

Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amori che potevano essere e non sono stati. Ho imparato che è meglio una scia bruciante, anche se lascia una cicatrice: meglio l’incendio che un cuore d’inverno.

Ho imparato, e in questo ha ragione mia madre, che è possibile amare due persone contemporaneamente. A volte succede: ed è inutile resistere, negare o combattere.

Ho imparato che l’amore non è solo sesso: è molto, molto di più. Ho imparato che l’amore non sa né leggere né scrivere. Che nei sentimenti siamo guidati da leggi misteriose, forse il destino o forse un miraggio, comunque qualcosa di imperscrutabile e inspiegabile.

Perché, in fondo, non esiste mai un motivo per cui ti innamori. Succede e basta. È un entrare nel mistero: bisogna superare il confine, varcare la soglia. E cercare di rimanerci, in questo mistero, il più a lungo possibile.