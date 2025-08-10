“La sera fiesolana” (1899) di Gabriele D’Annunzio: il crepuscolo come canto d’amore

“La sera fiesolana” (1899) è uno dei componimenti più celebri di Gabriele D’Annunzio, spesso inserito nelle antologie scolastiche e pubblicato all’interno della raccolta “Alcyone” del 1903.

La poesia non è solo contemplazione del paesaggio, ma una sorta di preghiera laica rivolta alla sera, dove il poeta la invoca e la loda come si farebbe con una divinità: una fusione perfetta tra uomo, natura e arte tipica del movimento decadente ed estetico cui prenderà parte.

Il componimento nasce durante un soggiorno fiorentino, quando la dolcezza dei colli di Fiesole e la luce della sera ispirano un canto in cui la natura toscana diventa eterna e sacra. Nella stesura, D’Annunzio alterna il ritmo lento e cadenzato della contemplazione al fervore sensuale di immagini tattili e olfattive, fondendo elementi classici e cristiani, sacro e profano.

“La sera fiesolana” (1899) di Gabriele D’Annunzio Fresche le mie parole ne la sera

ti sien come il fruscìo che fan le foglie

del gelso ne la man di chi le coglie

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta

su l’alta scala che s’annera

contro il fusto che s’inargenta

con le sue rame spoglie

mentre la Luna è prossima a le soglie

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo

ove il nostro sogno si giace

e par che la campagna già si senta

da lei sommersa nel notturno gelo

e da lei beva la sperata pace

senza vederla. Laudata sii pel tuo viso di perla,

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace

l’acqua del cielo! Dolci le mie parole ne la sera

ti sien come la pioggia che bruiva

tepida e fuggitiva,

commiato lacrimoso de la primavera,

su i gelsi e su gli olmi e su le viti

e su i pini dai novelli rosei diti

che giocano con l’aura che si perde,

e su ’l grano che non è biondo ancóra

e non è verde,

e su ’l fieno che già patì la falce

e trascolora,

e su gli olivi, su i fratelli olivi

che fan di santità pallidi i clivi

e sorridenti. Laudata sii per le tue vesti aulenti,

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce

il fien che odora! Io ti dirò verso quali reami

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti

eterne a l’ombra de gli antichi rami

parlano nel mistero sacro dei monti;

e ti dirò per qual segreto

le colline su i limpidi orizzonti

s’incùrvino come labbra che un divieto

chiuda, e perché la volontà di dire

le faccia belle

oltre ogni uman desire

e nel silenzio lor sempre novelle

consolatrici, sì che pare

che ogni sera l’anima le possa amare

d’amor più forte. Laudata sii per la tua pura morte,

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare

le prime stelle!

D’Annunzio è trasformare un momento fugace — il calare della sera — in un’esperienza assoluta, quasi mistica. La “Sera” non è soltanto un fenomeno naturale, ma una figura femminile e divina, a cui il poeta si rivolge con un “Laudata sii” che riecheggia il “Cantico delle Creature” di San Francesco.

Questa invocazione non ha però un contenuto strettamente religioso: è un’estasi estetica, un’esaltazione dei sensi, dove la natura viene venerata come un’entità viva che consola, seduce e pacifica.

I passaggi chiave

La poesia si apre con un’immagine estremamente intima e delicata: “Fresche le mie parole ne la sera / ti sien come il fruscìo che fan le foglie…”

Qui, il poeta paragona le proprie parole a un suono lieve, quasi impercettibile, suggerendo un approccio sommesso, rispettoso, alla grandezza della natura. Il paragone con il lavoro di un raccoglitore di gelsi introduce subito la dimensione sensoriale: vista, udito e tatto si intrecciano.

L’anafora di “Laudata sii” scandisce la struttura, suddividendo la poesia in momenti tematici: il viso della sera, le sue vesti, la sua “pura morte” (cioè il momento in cui cede il passo alla notte). Ogni lode è accompagnata da una serie di immagini concrete: gli alberi, il grano, il fieno, gli olivi “fratelli”, descritti con un affetto quasi fraterno.

Nella seconda parte, il paesaggio diventa più enigmatico e simbolico: il fiume che chiama “a reami d’amor”, le colline che si curvano “come labbra che un divieto chiuda”. La natura è antropomorfizzata, trasformata in corpo e gesto, capace di parlare e di custodire segreti.

Il verso finale, “Laudata sii per la tua pura morte, o Sera”, sintetizza il senso ultimo: la sera è un momento di chiusura, ma anche di attesa e promessa. La “morte” non è negazione, bensì passaggio, preludio all’apparizione del mattino a seguire.

D’Annunzio e l’estetica italiana

Gabriele D’Annunzio (1863–1938), figura centrale del Decadentismo italiano, vive un’esistenza segnata dall’arte, dall’amore e dalla ricerca costante del bello. Nei primi anni del Novecento, la sua produzione poetica si concentra sulla celebrazione sensuale della natura, vista come luogo di fusione tra l’io e il cosmo. “Alcyone”, raccolta a cui appartiene “La sera fiesolana”, rappresenta il culmine di questa visione.

In Toscana, D’Annunzio trova un paesaggio che si presta perfettamente alla sua poetica: le colline dolci, i tramonti dorati, il ritmo agricolo della vita contadina. Qui la sua sensibilità estetica si unisce a un’eco di sacralità francescana, filtrata però da un senso moderno, sensuale e artistico della vita.