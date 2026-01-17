La dimora della felicità di Kahlil Gibran: poesia sul vero valore della gioia

La dimora della felicità di Khalil Gibran è una poesia in prosa di straordinaria profondità che restituisce alla parola “gioia” il suo significato più autentico. La felicità è una delle parole più pronunciate e, allo stesso tempo, più fraintese della storia umana. L’uomo la cerca nei successi, nelle conquiste, nel riconoscimento, nel possesso. Ma più la rincorre fuori di sé, più sembra allontanarsi.

Con la sua scrittura visionaria e spirituale, Khalil Gibran rovescia questa prospettiva e accompagna il lettore in un viaggio interiore che cambia il modo di intendere la felicità. Non come traguardo esterno, ma come condizione dell’anima.

La dimora della felicità è una parabola poetica che parla direttamente allo spirito. Non propone formule, non promette scorciatoie, non insegna tecniche. Rivela una verità essenziale: la felicità non è un luogo da raggiungere, ma una dimensione interiore da riconoscere. È una rivelazione che avviene quando il cuore smette di cercare fuori ciò che può nascere solo dentro.

La poesia fa parte della raccolta A Tear and a Smile (Una lacrima e un sorriso) di Khalil Gibran, pubblicata originariamente in arabo nel 1914. Il libro riunisce prose poetiche, parabole spirituali e meditazioni sull’amore, sul dolore, sulla gioia, sulla bellezza e sulla condizione umana. È una delle opere più liriche e intime dell’autore.

In italiano il testo si trova nel volume Tutte le poesie e i racconti (Newton Compton Editori, 1993), con traduzione di Franco Paris.

Leggiamo ora questa meravigliosa poesia di Khalil Gibran per scoprirne il significato più profondo.

La dimora della felicità di Khalil Gibran Il mio cuore era stanco di me e mi disse addio, rifugiandosi nella Dimora della Felicità. E quando raggiunse quel tempio, benedetto dallo spirito, rimase stupito di non potervi trovare nulla di quanto aveva immaginato. Non vide potere o ricchezza, e tantomeno autorità. Non vide nulla all’infuori del fanciullo della Bellezza e della sua compagna, la figlia dell’Amore e del loro piccolo, la Saggezza.

Allora il mio cuore parlò alla figlia dell’Amore dicendo: «Dove posso trovare l’appagamento? Avevo sentito dire che divideva con voi questa dimora». Ed ella rispose: «L’Appagamento è andato a predicare in città, dove regnano la corruzione e l’ingordigia; noi, qui, non abbiamo bisogno di lui. La Felicità non desidera l’appagamento, poiché la felicità non è che un’aspirazione che l’unione abbraccia; l’appagamento è un passatempo nelle mani dell’oblio. L’anima immortale non è mai paga, poiché tende sempre alla perfezione; e la perfezione è l’infinito». E il mio cuore parlò al fanciullo della Bellezza dicendo: «Mostrami il segreto della donna, O Bellezza, e illuminami, poiché tu sei la conoscenza». Egli disse: «La donna sei tu, cuore umano, e come tu fosti, così ella fu. La donna sono io, e ovunque io sia ella è. È come una religione non profanata dagli ignoranti, come una luna piena non velata dalle nubi, come la brezza non sfiorata dalla corruzione e dall’impurità». Allora il mio cuore si avvicinò alla Saggezza, figlia della Bellezza e dell’Amore, dicendo: «Dammi un messaggio da portare al genere umano». Ella rispose: «Dì che la felicità ha principio nei recessi più sacri dello spirito, e non viene da fuori».

Il viaggio verso la felicità

Nella sua poesia Khalil Gibran costruisce una parabola spirituale che racconta il cammino dell’anima verso la comprensione autentica della felicità. Il cuore, stanco dell’io e delle sue illusioni, intraprende un viaggio simbolico che lo conduce in un luogo sacro, la Dimora della Felicità. Ma ciò che trova non corrisponde alle attese umane: non vi sono potere, ricchezza o autorità, ma soltanto Bellezza, Amore e Saggezza.

La “Dimora” non è un luogo terreno, ma uno spazio interiore. È il tempio dello spirito, dove cadono le categorie del successo e del possesso. Gibran mostra che la felicità non appartiene alla sfera del dominio, ma a quella della rivelazione. Non è qualcosa che si conquista, ma qualcosa che si riconosce.

Quando il cuore chiede dell’appagamento, scopre che esso non abita nella Dimora. È rimasto in città, dove regnano la corruzione e l’ingordigia. In questa immagine Gibran smaschera una delle grandi illusioni moderne: confondere la felicità con la soddisfazione. L’appagamento è momentaneo, fragile, legato al consumo. La felicità, invece, è una tensione verso l’infinito, perché l’anima tende naturalmente alla perfezione.

Nel cuore della “Dimora” abitano Bellezza, Amore e Saggezza. Non sono figure decorative, ma principi dell’esistenza. La Bellezza è la conoscenza che illumina, l’Amore è la forza che genera e unisce, la Saggezza è il frutto di questa armonia. La felicità nasce quando queste dimensioni convivono nell’essere umano.

Quando il cuore chiede alla Bellezza il segreto della donna, Gibran non parla di un volto o di un corpo, ma di una dimensione sacra dell’esistenza. La donna diventa immagine della purezza originaria, della conoscenza non corrotta, dell’armonia primordiale. È il simbolo della parte più luminosa dell’uomo.

Il messaggio finale della Saggezza chiude la parabola con una verità essenziale. La felicità ha principio nei recessi più sacri dello spirito e non viene da fuori. Non nasce dal mondo, ma dal modo in cui l’uomo abita se stesso.

Dove nasce davvero la felicità

La dimora della felicità è una delle parabole spirituali più intense di Khalil Gibran perché restituisce alla parola “gioia” la sua dignità originaria. In un mondo che ha trasformato la felicità in un obiettivo da raggiungere, in un risultato da esibire e in un bene da consumare, questa poesia in prosa compie un gesto radicale: riporta la felicità al suo luogo naturale, l’interiorità.

Gibran non propone una filosofia astratta, ma una visione dell’esistenza fondata su una profonda conoscenza dell’animo umano. Mostra che l’uomo soffre non perché gli manchi qualcosa, ma perché ha imparato a cercare nel posto sbagliato. La sua inquietudine nasce dalla confusione tra appagamento e felicità, tra soddisfazione e pienezza, tra possesso e realizzazione.

La Dimora della Felicità non è un rifugio lontano, né un traguardo riservato a pochi. È una condizione che si apre quando l’essere umano smette di identificarsi con le proprie maschere sociali e riscopre la propria natura spirituale. È lì che Bellezza, Amore e Saggezza tornano a essere forze vive dell’esistenza e non semplici parole.

In questa parabola, Kahlil Gibran afferma che la felicità non coincide con la fine del desiderio, ma con la sua forma più alta. Non è quiete dell’anima, ma armonia del suo slancio verso l’infinito. L’anima non è mai paga perché è fatta per tendere, per cercare, per crescere.

La grandezza di La dimora della felicità sta nel ricordare che la gioia autentica non nasce dall’accumulo, ma dalla consapevolezza. Non dal mondo, ma dal modo in cui l’uomo abita se stesso. Non dall’avere, ma dall’essere.

Ed è proprio in questa verità, semplice e vertiginosa, che la poesia di Gibran continua a parlare al cuore dell’uomo contemporaneo.