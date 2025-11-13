La ciocca ritrovata di Apollinaire, poesia che svela la forza dell’amore e il potere del ricordo

La ciocca ritrovata di Guillaume Apollinaire è una lirica breve e insieme vastissima, perché in pochi versi riesce a evocare tutto ciò che un amore lascia dietro di sé quando non c’è più. Un semplice ricciolo castano diventa la soglia da cui riaffiora una storia intera. Non servono grandi confessioni, basta un frammento di corpo, un dettaglio minimo, per riaprire lo spazio segreto della memoria.

Apollinaire la scrive negli stessi anni in cui vive il fronte, la trincea, l’attesa del pericolo. È un tempo in cui tutto sembra destinato a crollare e in cui l’amore non è più un rifugio, ma un appiglio, un frammento che permette di restare umani.

La poesia non parla direttamente della guerra, eppure la guerra è ovunque. È nelle parole trattenute, nei silenzi, nella memoria che riaffiora quando il presente è troppo duro per essere guardato. È nell’immagine di un uomo che ritrova nella mente un ricciolo castano, unico segno di vita in un mondo attraversato dal rumore delle armi. In questi pochi versi si avverte un gesto di resistenza: salvare l’amore, anche quando tutto intorno parla di fine.

Leggiamo questa breve ma intensa poesia di Guillaume Apollinaire per coglierne il profondo significato.

La ciocca ritrovata di Guillaume Apollinaire Lui ritrova nella memoria

la ciocca dei suoi capelli castani

Te ne ricordi a stento

dei nostri due strani destini Del boulevard de la Chapelle

di Montmartre grazioso e di Auteuil

Mi ricordo mormora lei

il giorno in cui ho varcato la tua soglia Vi cadde come un autunno

la ciocca del mio ricordo

e il nostro destino che ti stupisce

si unisce al giorno che va a finire La boucle retrouvée, Guillaume Apollinaire Il retrouve dans sa mémoire

La boucle de cheveux châtains

T’en souvient-il à n’y point croire

De nos deux étranges destins Du boulevard de la Chapelle

Du joli Montmartre et d’Auteuil

Je me souviens murmure-t-elle

Du jour où j’ai franchi ton seuil Il y tomba comme un automne

La boucle de mon souvenir

Et notre destin qui t’étonne

Se joint au jour qui va finir

L’amore che sopravvive a tutto

La forza di La boucle retrouvée sta nella sua discrezione. Apollinaire non parla dell’amore come un sentimento eroico o travolgente. Lo descrive come un ritorno silenzioso, un bagliore minuscolo che riemerge quando il presente è troppo duro per essere affrontato a occhi aperti. La guerra non appare mai in modo esplicito, ma il testo ne porta il respiro corto, il peso muto, il senso di sospensione.

In questo scenario, un ricciolo castano diventa molto più che un ricordo. È una prova di resistenza emotiva. Un piccolo oggetto che trattiene tutto ciò che la vita ha rischiato di distruggere. La memoria diventa così una forma di difesa, un modo per custodire ciò che è stato amato davvero, anche quando il tempo e gli eventi sembrano cancellarlo.

Il ricordo condiviso tra i due protagonisti non è nostalgia. È fedeltà. È la consapevolezza che ci sono legami che non scompaiono, anche quando la realtà cambia volto. L’amore che sopravvive è quello che trova spazio nei dettagli, negli istanti brevi, nei frammenti che il cuore non riesce a lasciare andare.

Apollinaire mostra che non serve un grande gesto per trattenere ciò che conta. Basta una soglia varcata, un luogo condiviso, una ciocca di capelli che cade come un autunno. È in questi segni piccoli che vive ciò che la guerra, il tempo, la distanza non riescono a cancellare.

La poesia suggerisce una verità semplice e radicale: l’amore non è ciò che accade, ma ciò che resta.

Il contesto della poesia

Per comprendere davvero La boucle retrouvée occorre tornare alla stagione in cui Apollinaire la scrive. La poesia si trova nella sezione Lueurs des tirs della raccolta Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, pubblicata nel 1918.

Sono gli anni del fronte, della trincea, degli spari notturni che illuminano il cielo come brevi lampi di paura. La poesia nasce dunque in un momento in cui il mondo sta per crollare e in cui la guerra tenta di ricostruire tutto con la devastazione.

In questo scenario, la poesia diventa per Apollinaire un luogo di salvezza. Se il quotidiano è fatto di paura e sospensione, la memoria è l’unico territorio dove si può tornare senza temere di perdere se stessi.

È per questo che il ricciolo castano appare come una visione. È un oggetto minimo, quasi invisibile, ma contiene una vita intera: il passato, i gesti condivisi, le strade percorse insieme.

Quando il ricordo di un amore spegne anche l’orrore

I primi versi rivelano subito la dinamica del testo. Lui ricorda, lei risponde da lontano. Forse è un dialogo reale, forse è un dialogo immaginato, una voce che riaffiora dalla memoria come un’eco. La loro storia non è raccontata, è evocata. Ed è proprio questa omissione a darle forza. Ciò che non viene detto è ciò che pesa di più.

Boulevard de la Chapelle, Montmartre, Auteuil non sono semplici luoghi parigini. Sono le geografie sentimentali dell’amore, punti del paesaggio che trattengono frammenti di vita. Luoghi in cui qualcosa è accaduto e che, anche a distanza di anni, continuano a custodire un’emozione.

L’immagine della soglia è una delle più intense dell’intera poesia.

Il giorno in cui ho varcato la tua soglia.

È un verso che contiene tutto: l’inizio dell’amore, la sua promessa, la sua fragilità. L’amore comincia sempre così. Non con una dichiarazione, ma con un gesto semplice. Un passo. Un ingresso. Una porta attraversata.

Il finale porta con sé la consapevolezza della perdita. La ciocca cade come un autunno, la stagione in cui ciò che si stacca non scompare, ma si posa altrove. È un’immagine dolce e definitiva. E il destino che stupisce si unisce a un giorno che sta finendo, come se la verità dell’amore si rivelasse proprio nel momento in cui la luce si ritira e tutto si fa più silenzioso.

La poesia diventa così un atto di riconciliazione con il tempo. Non chiede di tornare indietro. Non chiede di fermare ciò che scorre. Chiede soltanto di ricordare. Perché nella memoria si salva ciò che il mondo non è riuscito a proteggere.

Il ricordo che cancella qualsiasi orrore

La boucle retrouvée è una poesia che non alza la voce, e proprio per questo arriva più lontano. Tra le ombre della guerra e i silenzi della memoria, Apollinaire affida a un ricciolo castano il compito più difficile: ricordare chi siamo quando tutto intorno tenta di cancellarlo. La sua forza sta nella capacità di trasformare un gesto minimo in un destino, un dettaglio in un’intera esistenza, una soglia varcata in un legame che continua a vivere anche quando la vita ha cambiato direzione.

Guillame Apollinaire suggerisce che l’amore non si misura nella presenza, ma nella traccia che lascia. E che a volte basta davvero poco per far tornare alla luce ciò che il tempo aveva solo nascosto. Una ciocca, un autunno, un giorno che finisce. È in questi frammenti che sopravvive ciò che non abbiamo mai smesso di amare.