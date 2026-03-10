Il sorgere del sole di John Donne: poesia che celebra tutta la potenza dell’amore

Il sorgere del sole di John Donne è una poesia che celebra tutta la potenza dell’amore. Per il poeta inglese non esiste potere terreno capace di competere con questo sentimento così assoluto e travolgente.

Nella poesia nessuno deve disturbare gli amanti, neppure il sole. Le convenzioni sociali, con i loro ritmi e le loro regole, rischiano infatti di mettere in crisi le relazioni amorose, imponendo tempi e condizionamenti che non appartengono all’amore.

Anche il sole dovrebbe obbedire all’amore. È questo il messaggio che John Donne affida alla sua lirica. Naturalmente il poeta utilizza la metafora del sole per rivolgersi simbolicamente a chi governa il mondo e pretende di dettare le regole della vita umana.

Il sorgere del sole fu pubblicata dopo la morte di John Donne, come gran parte delle sue opere, nella raccolta di poesie Songs and Sonnets (Canti e Sonetti), pubblicata per la prima volta nel 1633.

Ma perché due amanti dovrebbero seguire le regole imposte dal tempo e dalla società? È questa la provocazione poetica che attraversa tutto il componimento.

Gustiamoci allora questa meravigliosa poesia di John Donne per scoprirne il significato.

Il sorgere del sole di John Donne

Vecchio stolto affaccendato, Sole scapestrato

Perché te ne arrivi così su di noi

Attraverso le tende e attraverso le finestre?

Le stagioni degli amanti devono assecondare i tuoi movimenti?

Insolente pedante sciagurato, vai a sgridare

I ragazzini in ritardo per la scuola e gli apprendisti inaciditi

Vai a dire ai cacciatori di corte che il Re andrà a cavalcare

Richiama le formiche dei campi ai doveri del raccolto,

L’amore, sempre uguale, non conosce né clima né stagioni,

Nè ore, giorni, mesi, che sono i brandelli del tempo.

Perché mai pensi che i tuoi raggi

Siano così venerandi e forti?

Li potrei eclissare ed offuscare con un battito di ciglia

Se non fosse che non voglio rinunciare alla vista di lei tanto a lungo;

Se i suoi occhi non hanno accecato i tuoi,

Guarda, e domani, quando sarà tardi, dimmi

Se le Indie delle spezie e quelle delle miniere

Sono dove le hai lasciate tu oppure giacciono qui con me.

Chiedi di quei re che hai visto ieri,

E ti diranno che sono tutti qui, in un unico letto.

Lei è tutti gli stati e io tutti i prìncipi

Non esiste nient’altro.

I prìncipi non fanno che recitare la nostra parte; in confronto a questo,

Ogni onore è imitazione, ogni ricchezza alchimia.

Tu, Sole, sei felice la metà di noi

Noi in cui il mondo si è così contratto.

La tua età domanda sollievo, e siccome il tuo dovere

È di riscaldare il mondo, è quel che compi riscaldando noi.

Splendi qui per noi, e sei ovunque;

Questo letto è il tuo centro, queste mura la tua sfera.