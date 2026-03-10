Il sorgere del sole di John Donne: poesia che celebra tutta la potenza dell’amore

Il sorgere del sole di John Donne è una poesia che celebra tutta la potenza dell’amore. Per il poeta inglese non esiste potere terreno capace di competere con questo sentimento così assoluto e travolgente.
Nella poesia nessuno deve disturbare gli amanti, neppure il sole. Le convenzioni sociali, con i loro ritmi e le loro regole, rischiano infatti di mettere in crisi le relazioni amorose, imponendo tempi e condizionamenti che non appartengono all’amore.
Anche il sole dovrebbe obbedire all’amore. È questo il messaggio che John Donne affida alla sua lirica. Naturalmente il poeta utilizza la metafora del sole per rivolgersi simbolicamente a chi governa il mondo e pretende di dettare le regole della vita umana.
Il sorgere del sole fu pubblicata dopo la morte di John Donne, come gran parte delle sue opere, nella raccolta di poesie Songs and Sonnets (Canti e Sonetti), pubblicata per la prima volta nel 1633.
Ma perché due amanti dovrebbero seguire le regole imposte dal tempo e dalla società? È questa la provocazione poetica che attraversa tutto il componimento.
Gustiamoci allora questa meravigliosa poesia di John Donne per scoprirne il significato.
Il sorgere del sole di John Donne
Vecchio stolto affaccendato, Sole scapestrato
Perché te ne arrivi così su di noi
Attraverso le tende e attraverso le finestre?
Le stagioni degli amanti devono assecondare i tuoi movimenti?
Insolente pedante sciagurato, vai a sgridare
I ragazzini in ritardo per la scuola e gli apprendisti inaciditi
Vai a dire ai cacciatori di corte che il Re andrà a cavalcare
Richiama le formiche dei campi ai doveri del raccolto,
L’amore, sempre uguale, non conosce né clima né stagioni,
Nè ore, giorni, mesi, che sono i brandelli del tempo.
Perché mai pensi che i tuoi raggi
Siano così venerandi e forti?
Li potrei eclissare ed offuscare con un battito di ciglia
Se non fosse che non voglio rinunciare alla vista di lei tanto a lungo;
Se i suoi occhi non hanno accecato i tuoi,
Guarda, e domani, quando sarà tardi, dimmi
Se le Indie delle spezie e quelle delle miniere
Sono dove le hai lasciate tu oppure giacciono qui con me.
Chiedi di quei re che hai visto ieri,
E ti diranno che sono tutti qui, in un unico letto.
Lei è tutti gli stati e io tutti i prìncipi
Non esiste nient’altro.
I prìncipi non fanno che recitare la nostra parte; in confronto a questo,
Ogni onore è imitazione, ogni ricchezza alchimia.
Tu, Sole, sei felice la metà di noi
Noi in cui il mondo si è così contratto.
La tua età domanda sollievo, e siccome il tuo dovere
È di riscaldare il mondo, è quel che compi riscaldando noi.
Splendi qui per noi, e sei ovunque;
Questo letto è il tuo centro, queste mura la tua sfera.
The Sun Rising, John Donne
Busy old fool, unruly sun,
Why dost thou thus,
Through windows, and through curtains call on us?
Must to thy motions lovers’ seasons run?
Saucy pedantic wretch, go chide
Late school boys and sour prentices,
Go tell court huntsmen that the king will ride,
Call country ants to harvest offices,
Love, all alike, no season knows nor clime,
Nor hours, days, months, which are the rags of time.
Thy beams, so reverend and strong
Why shouldst thou think?
I could eclipse and cloud them with a wink,
But that I would not lose her sight so long;
If her eyes have not blinded thine,
Look, and tomorrow late, tell me,
Whether both th’ Indias of spice and mine
Be where thou leftst them, or lie here with me.
Ask for those kings whom thou saw’st yesterday,
And thou shalt hear, All here in one bed lay.
She’s all states, and all princes, I,
Nothing else is.
Princes do but play us; compared to this,
All honor’s mimic, all wealth alchemy.
Thou, sun, art half as happy as we,
In that the world’s contracted thus.
Thine age asks ease, and since thy duties be
To warm the world, that’s done in warming us.
Shine here to us, and thou art everywhere;
This bed thy center is, these walls, thy sphere.
La grande rivoluzione dell’amore
La poesia Il sorgere del sole di John Donne è una delle opere più celebri della poesia metafisica inglese e racchiude alcuni dei temi più sorprendenti della letteratura del Seicento: il potere dell’amore, il rapporto tra individuo e universo, la critica alle gerarchie sociali e la capacità del sentimento di ridisegnare la realtà.
Nella sua lirica celebra tutta la potenza dell’amore. Donne immagina che il sole entri nella stanza degli amanti attraverso le finestre per richiamare gli uomini ai loro doveri quotidiani: la scuola, il lavoro, la caccia del re, il raccolto nei campi. Il sole rappresenta quindi l’ordine del mondo, il tempo che scorre e le convenzioni sociali che regolano la vita degli individui.
Il poeta però ribalta completamente questa prospettiva. Gli amanti non riconoscono l’autorità del sole e rifiutano di lasciarsi governare dal tempo.
Per John Donne l’amore possiede una forza superiore a quella delle stagioni, delle ore e dei calendari. Non conosce clima, non conosce limiti, non conosce confini.
Uno degli aspetti più affascinanti della poesia è la trasformazione della stanza degli amanti in un vero e proprio microcosmo. Quando Donne scrive “Lei è tutti gli stati e io tutti i prìncipi”, suggerisce che l’intero universo può essere contenuto nello spazio di una relazione amorosa.
Tutto ciò che nel mondo appare grande, regni, poteri, ricchezze, perde importanza davanti all’intimità di due persone che si amano. Non a caso il poeta cita anche le Indie delle spezie e delle miniere, simbolo delle grandi scoperte geografiche dell’epoca. Nel Seicento queste terre rappresentavano la ricchezza e il potere delle nuove rotte commerciali.
Eppure Donne suggerisce che non serve attraversare oceani o conquistare territori lontani per trovare valore e meraviglia. Tutto ciò che conta può essere già presente nella stanza degli amanti.
La poesia è anche un perfetto esempio di conceit metafisico, la metafora complessa e sorprendente tipica della poesia di John Donne. Il sole, simbolo supremo di potere cosmico, viene ridotto a un personaggio quasi ridicolo. Viene presentato come un vecchio servitore indiscreto che disturba gli amanti con i suoi raggi.
In questo modo il poeta rovescia i rapporti di forza. Non è più il sole a dominare il mondo, ma è l’amore a diventare il vero centro dell’universo.
Quando l’amore diventa più potente del tempo
La poesia si apre con un attacco sorprendente e quasi irriverente. John Donne non contempla il sole con stupore o reverenza, come spesso accade nella tradizione poetica, ma lo apostrofa con parole ironiche e provocatorie: “vecchio stolto affaccendato”.
Questo incipit stabilisce subito il tono dell’intero componimento. Il poeta non intende celebrare la grandezza dell’astro, ma ridimensionarla. Il sole, simbolo universale di ordine e di potere cosmico, viene trattato come un servo indiscreto che si permette di interrompere un momento di intimità.
La scena si svolge interamente nello spazio privato della stanza. È un luogo chiuso, protetto, quasi sospeso rispetto alla realtà esterna. Qui Donne introduce uno dei meccanismi più raffinati della poesia metafisica: il ribaltamento delle gerarchie.
Il sole rappresenta il mondo pubblico, regolato da obblighi, doveri e ruoli sociali. Per questo il poeta lo invita ad andare altrove: a svegliare gli scolari, a richiamare gli apprendisti al lavoro, a informare i cacciatori di corte che il re sta per uscire. Tutte immagini che evocano la routine quotidiana e la struttura della società.
Gli amanti, invece, vivono in una dimensione completamente diversa. Il loro tempo non coincide con quello della vita sociale. Quando Donne afferma che l’amore non conosce ore, giorni o mesi, suggerisce che il sentimento autentico sfugge alla logica cronologica che governa l’esistenza degli uomini.
In questo modo il poeta introduce una riflessione più ampia sul rapporto tra esperienza interiore e ordine del mondo.
Lo sguardo dell’amante che oscura il sole
Nella seconda strofa il tono diventa ancora più audace. Donne sostiene che potrebbe oscurare il sole con un semplice battito di ciglia. Non lo fa soltanto perché non vuole rinunciare alla vista della donna amata.
Questa affermazione non è una semplice esagerazione poetica. È un modo per suggerire che l’attenzione dell’amante è più potente della luce stessa. Lo sguardo rivolto alla persona amata diventa il vero centro dell’esperienza.
Il sole, che illumina il mondo intero, perde improvvisamente importanza di fronte alla presenza della donna.
Nell’ultima strofa la poesia raggiunge il suo punto più alto. Donne introduce un’immagine straordinaria: la stanza degli amanti diventa una nuova mappa dell’universo.
Quando il poeta afferma “Lei è tutti gli stati e io tutti i prìncipi”, non sta semplicemente celebrando l’intensità della relazione amorosa. Sta costruendo una metafora politica e cosmica allo stesso tempo.
I regni, le ricchezze e le gerarchie che governano il mondo esterno vengono ridotti a semplici imitazioni della realtà più autentica: l’unione di due persone.
A questo punto il sole stesso non viene più respinto, ma invitato a riconoscere questa nuova geografia. Riscaldando gli amanti, infatti, finisce per riscaldare l’intero universo.
Il potere cosmico dell’astro viene così ridimensionato e integrato in una prospettiva più umana: quella in cui il vero centro del mondo non è il cielo, ma la relazione tra due esseri umani.
L’amore che crea un mondo: la lezione di John Donne per il nostro tempo
A quasi quattro secoli di distanza, Il sorgere del sole di John Donne continua a parlarci con una sorprendente attualità. La poesia non è soltanto una celebrazione dell’amore tra due persone, ma una riflessione profonda sul modo in cui gli esseri umani costruiscono il significato della propria esistenza.
Nel mondo descritto da Donne esistono due ordini diversi. Da una parte c’è il mondo esterno, regolato dal tempo, dalle gerarchie, dal potere politico e dalle ambizioni materiali. È il mondo dei re, delle conquiste, delle ricchezze e delle scoperte che allargano i confini della geografia.
Dall’altra parte esiste uno spazio molto più piccolo, apparentemente fragile: l’intimità di una relazione. Eppure è proprio in questo spazio che Donne colloca il vero centro dell’universo.
Quando due persone si amano davvero, il mondo cambia scala. Tutto ciò che appare immenso, imperi, territori, ricchezze, perde improvvisamente importanza. L’universo si contrae fino a coincidere con l’esperienza più elementare e allo stesso tempo più potente: la presenza dell’altro.
La poesia suggerisce quindi una verità radicale. Il valore della vita non nasce dalle conquiste esterne, ma dalla qualità delle relazioni che riusciamo a costruire.
Questo messaggio risuona con forza anche nella nostra epoca. Viviamo in una società che tende a misurare il valore delle persone attraverso la produttività, il successo, la visibilità o il possesso. Il tempo sembra essere governato da una continua pressione verso l’efficienza e la prestazione.
In questo contesto, la poesia di John Donne ci invita a compiere un gesto semplice ma rivoluzionario: ridare centralità all’esperienza umana.
L’amore diventa allora qualcosa di più di un sentimento privato. Diventa una forza capace di ridefinire le priorità della vita, di sottrarre gli individui alla logica puramente utilitaristica del mondo e di restituire senso al tempo che viviamo.
È per questo che Il sorgere del sole non è soltanto una poesia d’amore. È una dichiarazione di libertà. Ci ricorda che il vero centro del mondo non è il potere, non è la ricchezza, non è il dominio del tempo.
Il vero centro del mondo è lo spazio umano in cui due persone si riconoscono, si ascoltano e scelgono di condividere la propria esistenza.