Il Minacciato (1972) di Jorge Luis Borges, poesia sull’amore che diventa prigione dell’anima

Il Minacciato (El Amenazado) di Jorge Luis Borges è una poesia che offre una rappresentazione lucida e drammatica dell’amore. Non si limita a definirlo, ma ne restituisce un’immagine viva e contraddittoria, che svela la natura complessa del sentimento più universale dell’esistenza.

Per Borges, l’amore non è soltanto meraviglia e luce: può trasformarsi in possesso, in ansia, in incubo. È un sentimento che completa ma, al tempo stesso, minaccia.

Il Minacciato è contenuta nella raccolta El oro de los tigres (L’oro delle tigri ) di Jorge Luis Borges, pubblicata per la prima volta dall’editore argentino Emecé nel 1972.

Una poesia che appartiene a uno dei momenti più intensi della maturità poetica di Borges. In quegli anni, il poeta argentino, ormai quasi cieco, rileggeva la vita e le emozioni con una lucidità disarmante, capace di togliere ogni velo all’illusione romantica.

Anche la musica italiana ha reso omaggio a questi versi: al Festival di Sanremo 2019, Nek presentò Mi farò trovare pronto, una canzone ispirata proprio a Il Minacciato.

Leggiamo questa emozionante poesia di Jorge Luis Borges per scoprirne il significato.

Il Minacciato di Jorge Luis Borges

È l’amore. Dovrò nascondermi o fuggire.

Crescono le mura delle sue carceri, come in un incubo atroce.

La bella maschera è cambiata, ma come sempre è l’unica.

A cosa mi serviranno i miei talismani: l’esercizio delle lettere,

la vaga erudizione, lo studio delle parole che

l’aspro Nord usò per cantare i suoi mari e le sue spade,

la serena amicizia, le gallerie della Biblioteca,

le cose comuni, le abitudini, il giovane amore di mia madre,

l’ombra militare dei miei morti, la notte intemporale, il sapore del sonno?

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

Già la brocca si rompe sulla fontana,

già l’uomo si alza alla voce dell’uccello,

già sono oscure sagome quelli che guardavano dietro le finestre,

ma l’ombra non ha portato la pace.

È, lo so, l’amore: l’ansia e il sollievo di sentire la tua voce,

l’attesa e la memoria, l’orrore di vivere nel tempo successivo.

È l’amore con le sue mitologie, con le sue piccole magie inutili.

C’è un angolo di strada dove non oso passare.

Già gli eserciti mi accerchiano, le orde.

(Questa stanza è irreale: lei non l’ha vista).

Il nome di una donna mi denuncia.

Mi fa male una donna in tutto il corpo.

El Amenazado, Jorge Luis Borges

Es el amor. Tendré que ocultarme o huir.

Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz.

La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre

es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes:

el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje

de las palabras que usó el áspero Norte para cantar sus

mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de

la Biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven

amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos,

la noche intemporal, el sabor del sueño?

Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.

Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se

levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que

miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz.

Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz,

la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo.

Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.

Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.

Ya los ejércitos me cercan, las hordas.

(Esta habitación es irreal, ella no la ha visto)

El nombre de una mujer me delata.

Me duele una mujer en todo el cuerpo.