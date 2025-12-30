Ci sono poeti che non raccontano il mondo com’è. Raccontano come viene sentito quando tutto si fa fragile. Giovanni Pascoli appartiene a questa stirpe rara.

Nato il 31 dicembre, in un giorno di passaggio tra ciò che finisce e ciò che ricomincia, ha costruito una poesia dell’ascolto. Una poesia fatta di attenzione, di tremore, di cose minime.

Nei suoi versi il dolore non viene esibito. Viene custodito. La natura non è uno sfondo. È una presenza viva. L’infanzia non è nostalgia. È una chiave per comprendere l’enigma dell’esistere.

Nel giorno del suo compleanno, rileggere Giovanni Pascoli significa tornare a una poesia che non cerca di imporsi. Cerca di restare.

Per celebrare il compleanno di Giovanni Pascoli, considerato insieme a Gabriele D’Annunzio il più importante poeta del Decadentismo italiano, abbiamo realizzato un’antologia che raccoglie alcune delle sue poesie più famose e amate. Versi che raccontano la centralità delle piccole cose, il dolore custodito, il rapporto profondo con la natura e lo sguardo infantile che attraversa tutta la sua poetica.

è l’alba: si chiudono i petali un poco gualciti; si cova, dentro l’urna molle e segreta, non so che felicità nuova.

E s’aprono i fiori notturni, nell’ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari.

E cielo e terra si mostrò qual era:

Per un attimo fui nel mio villaggio, nella mia casa. Nulla era mutato Stanco tornavo, come da un vïaggio; stanco, al mio padre, ai morti, ero tornato.

Qualche zolla nel campo umido e nero luccica al sole, netta come specchio: fa il villano mannelle in suo pensiero, e il canto del cuculo ha nell’orecchio.

La lodola perduta nell’aurora si spazia, e di lassù canta alla villa, che un fil di fumo qua e là vapora;

Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano; e il suo nido è nell’ombra, che attende, che pigola sempre più piano.

San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla.

7. La gatta

Era una gatta, assai trita, e non era

d’alcuno, e, vecchia, aveva un suo gattino.

Ora, una notte, (su per il camino

s’ingolfava e rombava la bufera)

trassemi all’uscio il suon d’una preghiera,

e lei vidi e il suo figlio a lei vicino.

Mi spinse ella, in un dolce atto, il meschino

tra’ piedi; e sparve nella notte nera.

Che notte nera, piena di dolore!

Pianti e singulti e risa pazze e tetri

urli portava dai deserti il vento.

E la pioggia cadea, vasto fragore,

sferzando i muri e scoppiettando ai vetri.

Facea le fusa il piccolo, contento.