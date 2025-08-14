Eugenio Montale e la “Fine dell’infanzia” una poesia tra stupore e consapevolezza

“Fine dell’infanzia” di Eugenio Montale è una poesia che esce dagli schemi ermetici del poeta e racconta uno dei passaggi più delicati dell’esistenza: la trasformazione dello sguardo infantile, spontaneo e fiducioso, in una coscienza adulta, capace di riconoscere la complessità e l’ambiguità del mondo.

È affascinante, se non addirittura commuovente, leggerla in un periodo estivo come questo, dove il sole costruisce un’atmosfera quasi sospesa, ricordando il viaggio privato del poeta e permettendoci di entrare in sintonia con lui tra un verso e l’altro.

“Fine dell’infanzia” è la descrizione di un paesaggio dell’anima, dove la memoria diventa cornice e il poeta un viandante che fa da menestrello.

Montale riesce a far convivere due dimensioni temporali: il passato, dominato da una percezione pura e quasi mitica della realtà, e il presente, dove quello stesso paesaggio appare filtrato dalla conoscenza, dalla perdita e dal disincanto.

“Fine dell’infanzia” di Eugenio Montale

Rombando s’ingolfava

dentro l’arcuata ripa

un mare pulsante, sbarrato da solchi,

cresputo e fioccoso di spume.

Di contro alla foce

d’un torrente che straboccava

il flutto ingialliva.

Giravano al largo i grovigli dell’alighe

e tronchi d’alberi alla deriva.

Nella conca ospitale

della spiaggia

non erano che poche case

di annosi mattoni, scarlatte,

e scarse capellature

di tamerici pallide

più d’ora in ora; stente creature

perdute in un orrore di visioni.

Non era lieve guardarle

per chi leggeva in quelle

apparenze malfide

la musica dell’anima inquieta

che non si decide.

Pure colline chiudevano d’intorno

marina e case; ulivi le vestivano

qua e là disseminati come greggi,

o tenui come il fumo di un casale

che veleggi

la faccia candente del cielo.

Tra macchie di vigneti e di pinete,

petraie si scorgevano

calve e gibbosi dorsi

di collinette: un uomo

che là passasse ritto s’un muletto

nell’azzurro lavato era stampato

per sempre – e nel ricordo.

Poco s’andava oltre i crinali prossimi

di quei monti; varcarli pur non osa

la memoria stancata.

So che strade correvano su fossi

incassati, tra garbugli di spini;

mettevano a radure, poi tra botri,

e ancora dilungavano

verso recessi madidi di muffe,

d’ombre coperti e di silenzi.

Uno ne penso ancora con meraviglia

dove ogni umano impulso

appare seppellito

in aura millenaria.

Rara diroccia qualche bava d’aria

sino a quell’orlo di mondo che ne strabilia.

Ma dalle vie del monte si tornava.

Riuscivano queste a un’instabile

vicenda d’ignoti aspetti

ma il ritmo che li governa ci sfuggiva.

Ogni attimo bruciava

negl’istanti futuri senza tracce.

Vivere era ventura troppo nuova

ora per ora, e ne batteva il cuore.

Norma non v’era,

solco fisso, confronto,

a sceverare gioia da tristezza.

Ma riaddotti dai viottoli

alla casa sul mare, al chiuso asilo

della nostra stupita fanciullezza,

rapido rispondeva

a ogni moto dell’anima un consenso

esterno, si vestivano di nomi

le cose, il nostro mondo aveva un centro.

Eravamo nell’età verginale

in cui le nubi non sono cifre o sigle

ma le belle sorelle che si guardano viaggiare.

D’altra semenza uscita

d’altra linfa nutrita

che non la nostra, debole, pareva la natura.

In lei l’asilo, in lei

l’estatico affisare; ella il portento

cui non sognava, o a pena, di raggiungere

l’anima nostra confusa.

Eravamo nell’età illusa.

Volarono anni corti come giorni,

sommerse ogni certezza un mare florido

e vorace che dava ormai l’aspetto

dubbioso dei tremanti tamarischi.

Un’alba dové sorgere che un rigo

di luce su la soglia

forbita ci annunziava come un’acqua;

e noi certo corremmo

ad aprire la porta

stridula sulla ghiaia del giardino.

L’inganno ci fu palese.

Pesanti nubi sul torbato mare

che ci bolliva in faccia, tosto apparvero.

Era in aria l’attesa

di un procelloso evento.

Strania anch’essa la plaga

dell’infanzia che esplora

un segnato cortile come un mondo!

Giungeva anche per noi l’ora che indaga.

La fanciullezza era morta in un giro a tondo.

Ah il giuoco dei cannibali nel canneto,

i mustacchi di palma, la raccolta

deliziosa dei bossoli sparati!

Volava la bella età come i barchetti sul filo

del mare a vele colme.

Certo guardammo muti nell’attesa

del minuto violento;

poi nella finta calma

sopra l’acque scavate

dové mettersi un vento.