Bello Mondo di Mariangela Gualtieri, la poesia che insegna a dire grazie alla vita e al mondo

Bello Mondo di Mariangela Gualtieri è una poesia che trasforma il ringraziamento in un gesto radicale di consapevolezza.

Non è un inno ingenuo alla bellezza del vivere, né una preghiera rassicurante. È una dichiarazione di presenza nel mondo, pronunciata da chi guarda l’esistenza senza sconti e sceglie comunque di dire grazie. In questi versi la parola poetica si fa atto etico, esercizio dello sguardo, pratica dell’attenzione.

La voce che parla non chiede, non invoca, non reclama. Si colloca “in quest’ora della sera”, in una soglia del tempo e della coscienza, e da lì riconosce il valore di ciò che esiste: l’amore, il linguaggio, il corpo, la conoscenza, il silenzio, la morte. Ogni elemento è chiamato per nome e accolto nella sua complessità, come parte di un unico grande mistero abitabile.

Bello Mondo è così una poesia che insegna a stare. A stare nel mondo, tra gli altri, dentro il limite umano, senza rinunciare alla meraviglia. Una poesia che non consola, ma educa. E che ricorda, con forza pacata, che l’attenzione è la forma più alta di gratitudine.

Bello Mondo è stato composto per il XLI Festival di Sant’Arcangelo (diretto da Ermanna Montanari) e recitato ogni sera, in apertura di festival, dalla torre in cima al paese. È presente nella raccolta di poesie “Le giovani parole” di Mariangela Gualtieri, pubblicata per la prima volta da Einaudi nel 2015.

Leggiamo questa meravigliosa poesia di Mariangela Gualtieri per apprezzarne il messaggio e il significato.

Bello Mondo di Mariangela Gualtieri

In quest’ora della sera

da questo punto del mondo

Ringraziare desidero il divino

labirinto delle cause e degli effetti

per la diversità delle creature

che compongono questo universo singolare

ringraziare desidero

per l’amore, che ci fa vedere gli altri

come li vede la divinità

per il pane e il sale

per il mistero della rosa

che prodiga colore e non lo vede

per l’arte dell’amicizia

per l’ultima giornata di Socrate

per il linguaggio, che può simulare la sapienza

io ringraziare desidero

per il coraggio e la felicità degli altri

per la patria sentita nei gelsomini

e per lo splendore del fuoco

che nessun umano può guardare

senza uno stupore antico

e per il mare

che è il piú vicino e il piú dolce

fra tutti gli Dèi

ringraziare desidero

perché sono tornate le lucciole

e per noi

per quando siamo ardenti e leggeri

per quando siamo allegri e grati

per la bellezza delle parole

natura astratta di Dio

per la scrittura e la lettura

che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo

per la quiete della casa

per i bambini che sono

nostre divinità domestiche

per l’anima, perché se scende dal suo gradino

la terra muore

per il fatto di avere una sorella

ringraziare desidero per tutti quelli

che sono piccoli, limpidi e liberi

per l’antica arte del teatro, quando

ancora raduna i vivi e li nutre

per l’intelligenza d’amore

per il vino e il suo colore

per l’ozio con la sua attesa di niente

per la bellezza tanto antica e tanto nuova

io ringraziare desidero per le facce del mondo

che sono varie e molte sono adorabili

per quando la notte

si dorme abbracciati

per quando siamo attenti e innamorati

per l’attenzione

che è la preghiera spontanea dell’anima

per tutte le biblioteche del mondo

per quello stare bene fra altri che leggono

per i nostri maestri immensi

per chi nei secoli ha ragionato in noi

per il bene dell’amicizia

quando si dicono cose stupide e care

per tutti i baci d’amore

per l’amore che rende impavidi

per la contentezza, l’entusiasmo, l’ebbrezza

per i morti nostri

che fanno della morte un luogo abitato.

Ringraziare desidero

perché su questa terra esiste la musica

per la mano destra e la mano sinistra

e il loro intimo accordo

per chi è indifferente alla notorietà

per i cani, per i gatti

esseri fraterni carichi di mistero

per i fiori e la segreta vittoria che celebrano

per il silenzio e i suoi molti doni

per il silenzio che forse è la lezione piú grande

per il sole, nostro antenato.

Io ringraziare desidero

per Borges

per Whitman e Francesco d’Assisi

per Hopkins, per Herbert

perché scrissero già questa poesia,

per il fatto che questa poesia è inesauribile

e non arriverà mai all’ultimo verso

e cambia secondo gli uomini.

Ringraziare desidero

per i minuti che precedono il sonno,

per gli intimi doni che non enumero

per il sonno e la morte

quei due tesori occulti.

E infine ringraziare desidero

per la gran potenza d’antico amor

per l’amor che se move il sole e l’altre stelle.

E muove tutto in noi.

Ringraziare il mondo chiamandolo per nome

Bello Mondo è una poesia di Mariangela Gualtieri che porta la gratitudine fuori dal tono formale e la trasforma in un gesto vivo, concreto, quotidiano. Il cuore del testo sta in un’azione semplice e potente: ringraziare. Ringraziare, qui, significa guardare davvero ciò che esiste, riconoscerlo, chiamarlo per nome. La poesia nasce “in quest’ora della sera”, in un momento di soglia, quando la giornata rallenta e lo sguardo si fa più limpido. Da “questo punto del mondo” la voce prende posizione e comincia a elencare ciò che merita attenzione.

Il primo ringraziamento è rivolto al “divino labirinto delle cause e degli effetti”, un’immagine che racchiude la visione profonda del reale come intreccio complesso, dove nulla è isolato. In questo labirinto entrano la diversità delle creature, la materia, il tempo, le relazioni invisibili che tengono insieme l’universo. L’amore occupa subito un posto centrale: “l’amore, che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità”. L’amore diventa uno sguardo più ampio, capace di restituire dignità, di allargare la percezione dell’altro.

Accanto all’amore compaiono gli elementi essenziali dell’esistenza: “il pane e il sale”, il mistero della rosa che dona colore senza saperlo, il linguaggio con la sua forza e le sue ambiguità. La poesia procede così per accostamenti che avvicinano il quotidiano e l’assoluto, mostrando che la vita prende senso proprio in questa convivenza.

Comunità, attenzione e sacralità quotidiana

Con il procedere dei versi lo sguardo si allarga e abbraccia la comunità umana. Vengono ringraziati il coraggio e la felicità degli altri, la patria sentita nei gelsomini, il mare chiamato “il più vicino e il più dolce fra tutti gli dèi”. La sacralità che emerge è terrestre, concreta, abitabile. Anche il ritorno delle lucciole diventa un segno di continuità e di speranza, una piccola vittoria della vita che resiste.

La poesia entra poi nella dimensione domestica e affettiva. La quiete della casa, i bambini definiti “divinità domestiche”, l’anima che sostiene la terra finché resta sul suo gradino. Qui il sacro si manifesta nei legami, nella cura, nella responsabilità di restare umani. Il teatro, quando “ancora raduna i vivi e li nutre”, e le biblioteche, celebrate come luoghi di benessere condiviso, rafforzano l’idea che la cultura sia uno spazio di relazione e di nutrimento collettivo.

Il centro etico del testo si condensa in un verso limpido: “l’attenzione è la preghiera spontanea dell’anima”. L’attenzione diventa una pratica quotidiana, una forma di spiritualità accessibile a tutti, capace di contrastare la distrazione e l’indifferenza. Anche la morte viene inclusa in questo sguardo ampio: i morti “fanno della morte un luogo abitato”, il sonno e la morte diventano “due tesori occulti”, passaggi necessari e misteriosi.

Il finale amplia ulteriormente l’orizzonte. La musica, le mani e il loro accordo, gli animali, i fiori, il silenzio, il sole “nostro antenato” compongono una visione in cui tutto è collegato. I poeti e i maestri del passato vengono ringraziati perché hanno già pronunciato questo stesso gesto di gratitudine. Il richiamo a Dante, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, chiude la poesia riportando tutto a una forza primaria che muove l’universo e, insieme, l’interiorità umana.

In questo senso Bello Mondo diventa un invito chiaro e profondamente umano: imparare a stare nel mondo con attenzione, riconoscendo ciò che lo rende vivo, abitabile, degno di essere ringraziato.

Da sottolineare come riporta la stessa Mariangela Gualtieri nel libro Le giovani parole, la poesia prende spunto da Poesia dei Doni di Borges.

Come scrive nelle note della raccolta nla stessa autrice “Da essa sono liberamente tratte le parti in corsivo. Con qualche parola presa da: Pessoa, Amelia Rosselli, Sant’Agostino, Ida Vallerugo, Ezra Pound, Malebranche, Giovanna Sicari, Arthur Rimbaud, Silvia Avallone, Wallace Stevens, Nelly Sachs e Dante Alighieri.” Il resto è tutta opera di questa grande poetessa contemporanea che merita di avere tutta la massima attenzione.