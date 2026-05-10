A mia madre (1942) di Montale: la poesia sul ricordo unico della mamma che non c’è più

A mia madre di Eugenio Montale è una poesia che celebra il ricordo di tutte quelle mamme che purtroppo non ci sono più. Ogni mamma che ha lasciato la vita terrena continua a vivere nella memoria dei figli, per tutto ciò che di straordinario ha fatto in vita a tutela della propria famiglia.

Il “paradiso” delle mamme è custodito proprio dall’amore dei figli. Il poeta infatti ci insegna che chi abbiamo amato continua a vivere non come uno spirito astratto, ma attraverso la forza dei suoi gesti: quelle mani, quel volto e quella coerenza unica che ha protetto i propri cari. Non è un’illusione, è la realtà di una vita che è stata così vera da diventare eterna nella memoria.

Composta nel drammatico 1942, poco dopo la scomparsa della madre Giuseppina Ricci, la lirica faceva parte del nucleo di Finisterre, raccolta pubblicata clandestinamente a Lugano nel 1943 grazie all’aiuto di Gianfranco Contini. Finisterre rappresenta il “confine della terra”, l’ultimo baluardo di umanità prima dell’abisso della guerra.

Dopo il conflitto, queste liriche confluirono nella pubblicazione definitiva del giugno 1956, intitolata La bufera e altro (edita a Venezia da Neri Pozza e poi Mondadori). In questo capolavoro, Montale trasforma il dato biografico in metafisica: la madre non è un’ombra, ma una presenza concreta che vince il “male di vivere”.

Leggiamo questa intensa poesia di Eugenio Montale per scoprirne il significato.

A mia madre di Eugenio Montale



Ora che il coro delle coturnici

ti blandisce nel sonno eterno, rotta

felice schiera in fuga verso i clivi

vendemmiati del Mesco, or che la lotta

dei viventi più infuria, se tu cedi

come un’ombra la spoglia



(e non è un’ombra,

o gentile, non è ciò che tu credi)



chi ti proteggerà? La strada sgombra

non è una via, solo due mani, un volto,

quelle mani, quel volto, il gesto d’una

vita che non è un’altra ma se stessa,

solo questo ti pone nell’eliso

folto d’anime e voci in cui tu vivi;



e la domanda che tu lasci è anch’essa

un gesto tuo, all’ombra delle croci.

Quando la madre permette di resistere alla bufera

A mia madre è la poesia di Eugenio Montale che offre il superamento della visione tradizionale della morte. Per Montale, la sopravvivenza non è una questione di fede in un aldilà astratto, ma di persistenza dell’identità.

Il poeta si rivolge alla madre con una dolcezza ferma, correggendo la sua stessa visione religiosa: la morte non trasforma l’essere umano in un’ombra evanescente. Al contrario, è proprio la concretezza dei tratti fisici e morali, ciò che il poeta definisce il “gesto”, a garantire l’immortalità.

In un periodo storico segnato dalla Seconda Guerra Mondiale, la figura di Giuseppina Ricci diventa un baluardo di stabilità. Mentre il mondo intorno crolla, l’unica “via” che non è interrotta è quella tracciata dalla coerenza di una vita vissuta essendo fedeli a se stessi.

Il tema della protezione è centrale nella lirica. All’inizio il poeta si chiede chi proteggerà la madre nel sonno eterno, ma la risposta finale rivela che è la madre stessa a proteggersi attraverso il segno indelebile che ha lasciato. La memoria non è dunque un ricordo nostalgico, ma un atto di resistenza che pone la persona amata in un “Eliso laico”, fatto di voci e gesti che continuano a risuonare nel presente dei vivi.

Oltre l’ombra: il volto e il gesto come architettura dell’anima

La poesia si apre con un’immagine naturale di grande respiro:

Ora che il coro delle coturnici

ti blandisce nel sonno eterno

Il poeta immagina la madre cullata dal verso degli uccelli tipici del paesaggio ligure, in un volo che si muove verso i clivi vendemmiati del Mesco.

È un inizio che fonde la pace del riposo eterno con la vitalità di una natura che prosegue il suo ciclo. Tuttavia, questo scenario di quiete viene immediatamente scosso dal contrasto con la realtà storica:

or che la lotta dei viventi più infuria.

Qui la guerra non è solo un evento politico, ma la manifestazione del male di vivere che opprime chi è rimasto sulla terra.

Il passaggio centrale è un dialogo intimo e metafisico. Montale osserva la madre che cede come un’ombra la spoglia, ma interviene subito con una parentesi rivelatrice:

(e non è un’ombra,

o gentile, non è ciò che tu credi)

In questi versi il poeta rassicura la madre, ribaltando l’idea di una sopravvivenza spirituale vaga.

La domanda che il poeta rivolge nel testo:

chi ti proteggerà?

trova risposta nella fisicità del ricordo. La via verso l’aldilà non è deserta, perché è popolata da solo due mani, un volto, quelle mani, quel volto. La ripetizione di queste parole sottolinea che la salvezza risiede nei dettagli inconfondibili della persona amata.

Proseguendo, il poeta definisce l’esistenza della madre come il gesto d’una vita che non è un’altra ma se stessa. È l’elogio della coerenza: non serve essere eroi, basta essere stati profondamente se stessi per non svanire nel nulla.

È solo questo che pone la donna nell’eliso folto d’anime e voci, un luogo di memoria collettiva dove l’identità individuale splende ancora. La conclusione della lirica è tra le più commoventi di Montale:

e la domanda che tu lasci è anch’essa

un gesto tuo, all’ombra delle croci.

Persino il vuoto dell’assenza, il dubbio che la morte lascia nei sopravvissuti, viene visto come un prolungamento della personalità della madre. Anche il silenzio e l’interrogativo diventano un suo “gesto”, un segno della sua presenza che continua a camminare accanto al figlio sotto l’ombra protettiva e sacra del ricordo.

Quel gesto che non smette mai di esistere

La forza della poesia A mia madre risiede nella sua capacità di trasformare un lutto privato in un manifesto culturale che appartiene a tutti noi. L’opera di Montale ci ricorda che la civiltà non è fatta solo di grandi eventi storici o di ideologie, ma di quella trama fittissima di legami, volti e mani che costituiscono l’essenza dell’umano.

Mentre la “bufera” della guerra e dell’indifferenza tenta di livellare tutto e di trasformare l’individuo in una massa informe o in un’ombra senza nome, la memoria del figlio compie un atto rivoluzionario: restituisce alla madre la sua irripetibilità.

In questo senso, il “paradiso” di cui parla Montale è un concetto profondamente culturale e laico: è lo spazio che una comunità – a partire dal nucleo familiare – decide di difendere dall’oblio.

Quando scriviamo o leggiamo questi versi per onorare una mamma che non c’è più, stiamo compiendo un rito di fondazione. Stiamo affermando che la cultura umana è, prima di tutto, fedeltà a chi ci ha preceduto. Ogni “gesto” che ricordiamo, ogni insegnamento silenzioso impresso in un volto, diventa una pietra angolare su cui costruiamo la nostra identità.

Il messaggio finale che questa lirica consegna alla nostra cultura è un invito a non temere il vuoto. La “domanda” che resta all’ombra delle croci non è un segno di sconfitta, ma il testimone di una presenza che continua a interrogarci e a proteggerci.

Le mamme non ci lasciano in eredità solo ricordi, ma una forma di stare al mondo: quella coerenza di essere “se stesse” che diventa, per chi resta, l’unica vera bussola per orientarsi nel caos della vita.

Celebrare Giuseppina Ricci attraverso le parole di Eugenio Montale significa, in ultima analisi, celebrare la vittoria della vita vera sulla polvere della storia. Ma, soprattutto, celebrare la memoria di tutte quelle mamme che non ci son o più.

“Siete state davvero uniche e vivrete per sempre!”