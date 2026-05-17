“Vivi e morti”- Zadie Smith ci insegna a difendere la complessità in un tempo che vuole semplificare tutto

Negli ultimi anni Zadie Smith è diventata una delle poche scrittrici contemporanee capaci di attraversare letteratura, politica, società e cultura senza trasformare la riflessione in slogan. Nei suoi romanzi come nei suoi saggi, la scrittrice britannica osserva il presente con lucidità e inquietudine, cercando continuamente di capire cosa stia accadendo alle persone, al linguaggio e…

Negli ultimi anni Zadie Smith è diventata una delle poche scrittrici contemporanee capaci di attraversare letteratura, politica, società e cultura senza trasformare la riflessione in slogan. Nei suoi romanzi come nei suoi saggi, la scrittrice britannica osserva il presente con lucidità e inquietudine, cercando continuamente di capire cosa stia accadendo alle persone, al linguaggio e persino alla nostra idea di umanità.

Con “Vivi e morti”, raccolta di saggi e riflessioni pubblicata da Sur, Smith riunisce testi scritti dal 2018 a oggi e costruisce un percorso che tocca identità, arte, tecnologia, razzismo, memoria e rapporti umani. Più che una semplice raccolta, il libro sembra il diario intellettuale di un’epoca attraversata da tensioni continue, dove la velocità delle opinioni rischia spesso di sostituire la profondità del pensiero.

Zadie Smith è una delle voci più autorevoli della letteratura anglofona contemporanea. Nata a Londra nel 1975 da madre giamaicana e padre inglese, ha esordito giovanissima con “Denti bianchi”, romanzo diventato rapidamente un caso editoriale internazionale. Da allora la sua scrittura si è mossa tra narrativa, saggistica e riflessione culturale, mantenendo sempre una caratteristica precisa: la capacità di guardare gli esseri umani senza rigidità ideologiche, accettandone contraddizioni, fragilità e complessità.

Ed è proprio questa attenzione verso l’ambiguità del reale a rendere “Vivi e morti” un libro particolarmente prezioso nel panorama contemporaneo.

Zadie Smith e il valore della complessità nell’epoca degli algoritmi

“Vivi e morti. Incontri, riflessioni, ritratti”, di Zadie Smith, tradotto da Martina Testa, Sur

“Vivi e morti” è un libro che sfugge alle definizioni troppo rigide. È una raccolta di saggi, ma anche un archivio di pensieri, incontri e ossessioni culturali. Zadie Smith parte da film, libri, mostre, esperienze personali e figure letterarie per costruire una riflessione molto più ampia sul presente.

Uno degli aspetti più affascinanti del volume è la naturalezza con cui l’autrice attraversa argomenti diversissimi tra loro. In poche pagine riesce a passare dalla scrittura creativa ai conflitti generazionali, dalla pandemia al rapporto tra tecnologia e identità, dalla questione razziale alla percezione del corpo femminile nello spazio pubblico. Eppure il libro mantiene sempre una straordinaria coerenza interna, perché tutto ruota attorno a una domanda centrale: cosa significa restare umani in una realtà che tende continuamente alla semplificazione?

La scrittura di Zadie Smith possiede una qualità rara nella saggistica contemporanea. È colta senza risultare distante, personale senza diventare autoreferenziale. Anche quando affronta questioni politiche o culturali molto delicate, evita il tono dogmatico e lascia spazio al dubbio, alla riflessione, persino alla contraddizione. È una modalità di pensiero sempre più rara in un’epoca dominata dalle opinioni immediate e dalle polarizzazioni.

All’interno del libro emerge con forza anche il rapporto tra cultura e identità. Smith riflette sul multiculturalismo, sulle appartenenze e sul modo in cui le persone vengono continuamente spinte a definirsi attraverso categorie rigide. La sua prospettiva, però, evita ogni forma di semplificazione ideologica. L’autrice sembra ricordare continuamente che gli esseri umani restano contraddittori, mutevoli, impossibili da ridurre a un’unica etichetta.

Molto intensa è anche la parte dedicata alla letteratura e agli autori che hanno segnato il suo immaginario. Joan Didion, Toni Morrison, Martin Amis e molti altri diventano presenze vive all’interno del testo, quasi interlocutori con cui Smith continua a dialogare. In queste pagine si percepisce tutto il suo amore per la scrittura intesa come strumento di conoscenza e di relazione con il mondo.

Uno dei nuclei più interessanti del libro riguarda però il rapporto con la contemporaneità digitale. Zadie Smith osserva con lucidità il modo in cui algoritmi, social network e logiche virtuali stanno modificando il linguaggio, la percezione di sé e persino il modo di pensare. La sua riflessione non assume mai toni apocalittici, ma mette in evidenza il rischio di una progressiva perdita di profondità emotiva e intellettuale.

Ed è qui che “Vivi e morti” acquista un valore ancora più forte. In un tempo dominato dalla velocità e dalla necessità di prendere posizione immediatamente su qualunque tema, Zadie Smith rivendica il diritto alla lentezza del pensiero. Rivendica la possibilità di cambiare idea, di interrogarsi, di osservare la realtà senza trasformarla subito in slogan.

La traduzione di Martina Testa riesce a conservare la vivacità e il ritmo della prosa originale, restituendo ai lettori italiani tutta la brillantezza intellettuale dell’autrice. Sur continua così il suo importante lavoro di pubblicazione di voci letterarie contemporanee capaci di unire qualità stilistica e riflessione culturale.

“Vivi e morti” è anche un libro profondamente legato all’idea di comunità. Pur affrontando temi molto complessi, Smith mantiene sempre al centro le persone, i rapporti umani, le fragilità condivise. La cultura, nelle sue pagine, non appare mai come uno strumento elitario, ma come uno spazio di confronto e comprensione reciproca.

La forza di questo volume risiede proprio nella sua capacità di accompagnare il lettore dentro le contraddizioni del presente senza offrire risposte facili. Zadie Smith costruisce una riflessione ampia, inquieta e vitale sulla contemporaneità, ricordando quanto il pensiero critico, la letteratura e l’empatia continuino a rappresentare strumenti fondamentali per comprendere il mondo e gli altri.