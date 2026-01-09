Uscite libri dal 12 al 18 gennaio 2026: i romanzi da non perdere in libreria

La settimana editoriale dal 12 al 18 gennaio 2026 si apre con una selezione di titoli estremamente eterogenea, capace di intercettare gusti e sensibilità diverse. Accanto a ristampe fondamentali della letteratura mondiale, tornano in libreria voci contemporanee che raccontano il presente con sguardi intimi, politici o disturbanti. Il fantasy consolida il suo ruolo centrale nel panorama editoriale, mentre il thriller, anche in versione young adult, continua a esplorare il tema dell’identità e dello scambio.

Questa rassegna attraversa memoria storica, formazione personale, conflitti collettivi e mondi immaginari, restituendo l’immagine di una narrativa viva, che non rinuncia a interrogare il nostro tempo.

Le uscite della settimana da leggere subito

Le uscite dal 12 al 18 gennaio 2026 raccontano una narrativa capace di muoversi tra memoria storica, introspezione, intrattenimento e critica sociale. Una settimana editoriale ricca e trasversale, che offre storie diverse ma unite dal desiderio di interrogare il presente e le sue contraddizioni.

“Andarsene” di Roxana Robinson – Fazi – 13 gennaio 2026

In “Andarsene”, Roxana Robinson costruisce un romanzo intimo e profondamente umano sul momento in cui una relazione finisce e ciò che resta dopo l’addio. Al centro della storia c’è Sarah, una donna che si trova a fare i conti con la dissoluzione di un matrimonio lungo e apparentemente solido. Lontano da colpi di scena eclatanti, il romanzo indaga il dolore quotidiano, fatto di silenzi, abitudini spezzate e ricordi che continuano a riaffiorare.

Robinson sceglie una scrittura sobria, misurata, capace di restituire la complessità emotiva delle relazioni adulte. “Andarsene” non racconta solo una separazione, ma il lento processo di ridefinizione di sé che segue ogni perdita affettiva. È un libro che parla di autonomia, vulnerabilità e del coraggio necessario per ricominciare, anche quando la scelta di andarsene non è mai davvero semplice.

“L’autore del delitto” – Ellery Adams – Astoria – 16 gennaio 2026

“L’autore del delitto” è un cozy mystery che mescola il piacere dell’enigma con l’amore per i libri. Ambientato in una cittadina apparentemente tranquilla, il romanzo segue un’indagine che nasce all’interno di una comunità di lettori e scrittori, dove la finzione letteraria sembra improvvisamente sconfinare nella realtà.

Ellery Adams costruisce una storia che gioca con i codici del giallo classico, puntando più sull’atmosfera e sui personaggi che sulla violenza. Il risultato è un romanzo brillante e avvolgente, perfetto per chi ama i misteri eleganti, in cui l’intelligenza e l’osservazione contano più dell’azione. Un libro che conferma il fascino intramontabile del giallo “da poltrona”.

“Il cavaliere dei Sette Regni” – George R. R. Martin – Mondadori – 13 gennaio 2026

Ambientato nel mondo di Westeros, “Il cavaliere dei Sette Regni” raccoglie le avventure di Dunk e del giovane Egg, collocandosi cronologicamente prima degli eventi de Il Trono di Spade. Martin propone qui un fantasy più compatto e lineare, ma non meno ricco dal punto di vista politico e morale.

Attraverso tornei, viaggi e alleanze precarie, il romanzo esplora il concetto di cavalleria, mettendone in luce le contraddizioni. Dunk è un eroe imperfetto, mosso più da un senso istintivo di giustizia che da ideali astratti. Questo libro rappresenta un’ottima porta d’ingresso nell’universo di Martin e, allo stesso tempo, un approfondimento prezioso per chi già lo conosce.

“Come corteggiare una strega. Guida per demoni” – Sarah Hawley – Mondadori – 13 gennaio 2026

Con “Come corteggiare una strega”, Sarah Hawley firma una romantasy ironica e leggera, che gioca con i cliché del genere per ribaltarli. Protagonista è una strega indipendente e riluttante all’amore, coinvolta suo malgrado in una relazione con un demone che non segue esattamente le regole dell’Inferno.

Il romanzo alterna momenti romantici a situazioni comiche, senza rinunciare a una riflessione sul consenso, sull’autonomia e sul desiderio. Una lettura brillante e divertente, perfetta per chi cerca una storia fantasy contemporanea, accessibile e dichiaratamente pop.

“Contrattacco” – Won-Pyung Sohn – HarperCollins Italia – 13 gennaio 2026

Dopo il successo internazionale dei suoi romanzi precedenti, Won-Pyung Sohn torna con “Contrattacco”, una storia che riflette sul potere della rabbia e sulla difficoltà di restare umani in una società competitiva e spietata.

Il romanzo segue personaggi ordinari messi all’angolo da un sistema che sembra non lasciare alternative. Con una scrittura diretta e tagliente, Sohn racconta il momento in cui la frustrazione si trasforma in reazione, mettendo in discussione i confini tra vittima e colpevole. Un libro attuale, che interroga il nostro rapporto con il fallimento e la violenza latente del quotidiano.

“Crudele illusione. Cruel Is the Light” – Sophie Clark – Newton Compton – 13 gennaio 2026

“Crudele illusione” è un romanzo young adult che unisce romanticismo e tensione psicologica. Ambientato in un contesto apparentemente luminoso e privilegiato, il libro svela progressivamente le crepe dietro la facciata perfetta dei suoi personaggi.

Sophie Clark costruisce una storia che parla di manipolazione, desiderio e dipendenza emotiva, mostrando come l’amore possa diventare una forma di controllo. Il ritmo incalzante e l’attenzione ai conflitti interiori rendono il romanzo una lettura coinvolgente e disturbante al punto giusto.

“La fertilità del male” – Amara Lakhous – Edizioni E/O – 15 gennaio 2026

Con “La fertilità del male”, Amara Lakhous torna a interrogare il rapporto tra identità, politica e convivenza culturale. Il romanzo affronta il tema della radicalizzazione e del fanatismo attraverso una narrazione che intreccia più punti di vista, evitando semplificazioni.

Lakhous utilizza la finzione per analizzare le contraddizioni dell’Occidente contemporaneo, mostrando come il male non sia un’entità astratta, ma qualcosa che nasce e si sviluppa dentro le crepe della società. Un libro scomodo, necessario, che invita alla riflessione.

“Le folli indagini dei coniugi Magritte. A Montmartre” – Nadine Monfils – 16 gennaio 2026

Ambientato nella Parigi bohémien, “A Montmartre” è un giallo eccentrico e ironico che segue le indagini di una coppia fuori dagli schemi. Nadine Monfils costruisce una storia colorata, popolata da personaggi sopra le righe e situazioni surreali.

Il romanzo gioca con l’assurdo e con il gusto per l’eccesso, offrendo un mystery leggero e originale, ideale per chi cerca un giallo che sappia anche divertire.

“Maledetti uomini”– Andrew Walden – Iperborea – 15 gennaio 2026

Con “Maledetti uomini”, Andrew Walden firma un romanzo di formazione atipico, attraversato da ironia, dolore e una tenerezza ruvida che non concede sconti. Il protagonista è Andrev, un bambino che cresce negli anni Ottanta in un contesto instabile, segnato da figure maschili inadeguate, violente o semplicemente assenti.

La scoperta che l’uomo che credeva suo padre non lo è davvero diventa il primo di una serie di shock che scandiscono la sua crescita. Attorno a lui si avvicendano “padri” improvvisati: il falso invalido hippie, l’artista fallito, il ladro, il predicatore, l’assassino, fino al camionista che lo introduce brutalmente al lavoro e alla realtà adulta. Ogni figura lascia un segno, una ferita o una lezione ambigua.

Walden racconta tutto questo con una scrittura che oscilla tra fiaba sporca e realismo emotivo, senza mai perdere di vista lo sguardo infantile. Il romanzo è una riflessione potente su cosa significhi diventare uomini in un mondo che non offre modelli credibili, e su come l’identità si costruisca spesso per sottrazione. “Maledetti uomini” è un libro che parla di mascolinità, marginalità e affetto con una voce originale, capace di essere dura e, allo stesso tempo, profondamente empatica.

“Monstrous Nights. Il ritorno della strega. Foul Days“. Vol. 2 – Genoveva Dimova – Off – 16 gennaio 2026

Secondo e conclusivo capitolo della dilogia Foul Days, “Monstrous Nights” approfondisce e oscura ulteriormente l’universo fantasy creato da Genoveva Dimova. Dopo gli eventi del primo volume, Kosara ha riconquistato la propria ombra e ne ha ereditate altre, accumulando un potere che però si rivela instabile e difficile da controllare.

Parallelamente, il detective Asen indaga su una serie di omicidi irrisolti di streghe, seguendo una pista che lo conduce tra mercati clandestini, creature mostruose e confini sempre più fragili tra mondi. La tensione cresce quando eventi innaturali iniziano a manifestarsi: morti impossibili, mostri fuori tempo, stagioni che si confondono.

Dimova costruisce un fantasy cupo e stratificato, che mescola mystery, folklore slavo e una forte componente emotiva. Al centro c’è il tema della responsabilità: cosa significa possedere un potere che può distruggere tutto ciò che si ama? Il romanzo non rinuncia al ritmo, ma scava anche nelle ambiguità morali dei personaggi, offrendo una conclusione intensa e visivamente potentissima. Un titolo ideale per chi ama il dark fantasy con personaggi complessi e atmosfere dense.

“Nostalgia”– Eshkol Nevo – Gramma Feltrinelli – 13 gennaio 2026

Riproposto in una nuova edizione con postfazione dell’autore, “Nostalgia” è il romanzo che ha rivelato al pubblico internazionale il talento di Eshkol Nevo. Ambientato in Israele negli anni Novanta, il libro racconta le vite intrecciate degli abitanti di un condominio tra Tel Aviv e Gerusalemme, sullo sfondo dell’assassinio di Yitzhak Rabin.

Al centro della storia ci sono Amir e Noa, giovani innamorati che cercano un equilibrio fragile tra desiderio personale e realtà politica. Attorno a loro si muove un microcosmo di personaggi: famiglie segnate dal lutto, tensioni irrisolte, segreti nascosti dietro muri sottili. Nevo adotta una narrazione corale, fatta di voci diverse che si sovrappongono, creando un ritratto intimo e doloroso di un paese lacerato.

“Nostalgia” è un romanzo sull’amore e sulla convivenza, ma anche sulla memoria e sulla perdita dell’innocenza collettiva. La scrittura, apparentemente semplice, è attraversata da una profondità emotiva che rende ogni gesto carico di significato. Un libro che resta attuale perché parla di identità, conflitto e del bisogno umano di appartenere a un luogo, anche quando quel luogo è ferito.

“The Other Girl”– Emily Barr – Giunti Editore – 14 gennaio 2026

Con “The Other Girl”, Emily Barr firma un thriller young adult teso e inquietante, costruito attorno al tema dello scambio d’identità. Tabbi e Ruby si incontrano per caso su un treno che attraversa l’Europa: due ragazze opposte per carattere e provenienza, unite dal desiderio di fuggire.

Tabbi, ricca e autodistruttiva, è diretta in un centro di riabilitazione di lusso; Ruby, sola e senza mezzi, sta scappando da un passato oscuro. Lo scambio dei documenti e delle vite sembra un gioco temporaneo, una parentesi di libertà. Ma quando una delle due scompare, il gioco si trasforma in un incubo.

Barr costruisce una suspense psicologica che gioca sul senso di colpa, sulla manipolazione e sulla fragilità dell’identità. Il romanzo riflette su quanto sia facile desiderare la vita di un’altra persona senza comprenderne il prezzo. Con un ritmo serrato e una tensione crescente, “The Other Girl” è una lettura perfetta per chi ama i thriller che scavano nella mente dei personaggi, mettendo in discussione ciò che crediamo di sapere su noi stessi.