Hélène Giannecchini con il suo “Un desiderio smisurato d’amicizia” si conferma scrittrice, ricercatrice e figura intellettuale legata agli studi di genere e alla memoria visiva, Hélène Giannecchini costruisce la sua poetica a partire da un intreccio di autobiografia, archivio e riflessione politica. Il suo lavoro si muove lungo una linea sottile, quella che unisce esperienza…

Hélène Giannecchini con il suo “Un desiderio smisurato d’amicizia” si conferma scrittrice, ricercatrice e figura intellettuale legata agli studi di genere e alla memoria visiva, Hélène Giannecchini costruisce la sua poetica a partire da un intreccio di autobiografia, archivio e riflessione politica. Il suo lavoro si muove lungo una linea sottile, quella che unisce esperienza personale e storia collettiva, portando alla luce vite marginali, spesso dimenticate o mai raccontate.

La sua scrittura è ibrida per natura: non si limita a narrare, ma interroga, mette in discussione, ricostruisce. Al centro del suo sguardo c’è sempre la relazione, intesa come spazio di costruzione identitaria e affettiva. In questo senso, Giannecchini si inserisce in una tradizione di pensiero che dialoga idealmente con figure come Monique Wittig, Audre Lorde, Virginia Woolf e Donna Haraway, autrici che hanno ridefinito il concetto di identità, corpo e comunità.

“Un desiderio smisurato d’amicizia” di Hélène Giannecchini, Tradotto da Caterina Orsenigo, edito da Iperborea

“Un desiderio smisurato d’amicizia” è un libro che si costruisce per frammenti, come un archivio emotivo in continuo movimento. Non segue una linea narrativa tradizionale, ma si sviluppa come una costellazione di storie, immagini e relazioni che dialogano tra loro, creando una trama fatta più di risonanze che di eventi.

Il punto di partenza è autobiografico: Giannecchini racconta la propria crescita all’interno di una famiglia non convenzionale, composta da una madre, due padri e una figura amica. Ma questo nucleo iniziale non è mai chiuso in se stesso. Al contrario, diventa una porta d’accesso verso una riflessione più ampia su cosa significhi davvero “famiglia”. È un concetto che viene smontato e ricostruito, liberato dalla biologia per essere restituito alla dimensione della scelta, dell’affinità, del desiderio.

Il libro trova la sua forma più potente nel dialogo tra presente e passato. Da un lato, ci sono le relazioni dell’autrice: l’amore, le amicizie, le battaglie condivise, in particolare quelle legate all’AIDS, che attraversano il racconto con una presenza dolorosa ma mai retorica. Dall’altro, c’è il lavoro sugli archivi, sulle fotografie trovate nei mercati delle pulci o nelle ricerche storiche. Immagini di coppie queer costrette a vivere nell’ombra, a esistere senza poter essere raccontate.

Tra queste storie emerge quella di Casa Susanna, luogo quasi mitico nell’America maccartista, dove uomini sposati potevano esprimere la propria identità femminile lontano dallo sguardo giudicante della società. Qui la fotografia diventa uno spazio di libertà, una possibilità di esistenza. Non è solo documento, ma gesto creativo e politico.

Ancora più intensa è la relazione simbolica con Donna Gottschalk, fotografa newyorkese che ha dedicato il suo lavoro alle persone marginalizzate, alle vite invisibili. Giannecchini riconosce in lei una sorta di sorellanza artistica, una comunanza di sguardo che attraversa tempo e spazio.

La forza del libro sta proprio in questa capacità di intrecciare livelli diversi. Non c’è mai una gerarchia tra le storie: il vissuto personale e quello collettivo hanno lo stesso peso, la stessa dignità narrativa. È una scrittura che rifiuta il centro, che si costruisce ai margini, dando voce a ciò che solitamente resta fuori.

Dal punto di vista stilistico, il testo si muove tra saggio e narrazione, con un tono che alterna riflessione filosofica e intimità. La polifonia è uno degli elementi chiave: le voci si sovrappongono, si richiamano, creando un effetto corale che ricorda certi esperimenti letterari del Novecento.

Ma ciò che resta, alla fine, è soprattutto il senso politico dell’amicizia. Non come semplice legame affettivo, ma come forza capace di costruire mondi alternativi, di opporsi alla solitudine e all’esclusione. In un tempo in cui le relazioni sono spesso fragili e frammentate, Giannecchini propone un’idea radicale: quella di una comunità scelta, costruita giorno dopo giorno attraverso gesti di cura, condivisione e resistenza.

“Un desiderio smisurato d’amicizia” è, in questo senso, un libro necessario. Non offre risposte definitive, ma apre spazi di pensiero. E soprattutto, ricorda che essere visti, riconosciuti, raccontati non è solo un bisogno individuale, ma un atto profondamente politico.