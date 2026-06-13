Una trilogia queer perfetta per il Pride Month: amore, azione e seconde possibilità nella serie Bounty Hunters

Il Pride Month è spesso l’occasione per recuperare storie che raccontano l’amore queer nelle sue molteplici sfumature. Accanto ai romanzi di formazione, ai classici e alle narrazioni più intimiste, esistono libri che scelgono una strada diversa: quella dell’azione, dell’avventura e del romance contemporaneo, senza rinunciare alla rappresentazione di relazioni LGBTQ+ autentiche e coinvolgenti. La serie Bounty…

Il Pride Month è spesso l’occasione per recuperare storie che raccontano l’amore queer nelle sue molteplici sfumature. Accanto ai romanzi di formazione, ai classici e alle narrazioni più intimiste, esistono libri che scelgono una strada diversa: quella dell’azione, dell’avventura e del romance contemporaneo, senza rinunciare alla rappresentazione di relazioni LGBTQ+ autentiche e coinvolgenti.

La serie Bounty Hunters di A.E. Via, pubblicata in Italia da Triskell Edizioni, è ambientata nel mondo dei cacciatori di taglie di Atlanta, la trilogia costruisce un universo popolato da uomini temprati dalla vita, dal lavoro e da esperienze spesso dolorose, che si trovano a fare i conti con sentimenti che credevano impossibili o ormai perduti.

Tra inseguimenti, missioni pericolose e amicizie che durano da una vita, i tre romanzi raccontano tre storie d’amore diverse ma profondamente collegate tra loro.

3 romanzi MM tra adrenalina, amicizia e sentimenti

“Promises 1”, di A.E. Via, Triskell Edizioni

Il primo volume della serie introduce il lettore nel mondo della Morgan Securities, una delle più importanti società di cauzioni di Atlanta. Qui lavora Duke Morgan, uomo rispettato, esperto cacciatore di taglie e figura quasi leggendaria nel settore.

Duke ha superato da tempo gli entusiasmi della giovinezza. La sua vita è scandita dal lavoro, dalle responsabilità e dall’amicizia con Roman “Quick” Webb, compagno di mille avventure e socio fidato. Entrambi hanno imparato a convivere con le delusioni sentimentali e hanno accettato l’idea che il grande amore possa non arrivare mai.

L’equilibrio viene però sconvolto dal ritorno di Vaughan Webb, figlio di Quick. Dopo anni trascorsi a studiare lontano da casa, il giovane torna ad Atlanta con una certezza che coltiva da sempre: il suo amore per Duke.

A.E. Via costruisce una dinamica particolarmente interessante perché mette in scena un trope molto amato dai lettori di romance MM, quello dell’age gap, ma lo sviluppa attraverso personaggi credibili e complessi. Vaughan non è un ragazzo impulsivo che si lascia guidare esclusivamente dalla passione. Al contrario, ha costruito la propria vita attorno all’obiettivo di diventare un uomo capace di stare accanto a Duke.

Il romanzo affronta il tema della differenza d’età, della lealtà familiare e dell’amicizia in modo sorprendentemente maturo. Duke deve infatti confrontarsi non solo con i propri sentimenti, ma anche con il rapporto che lo lega da sempre a Quick.

L’aspetto action non è mai secondario. Le missioni, i criminali in fuga e il pericolo costante contribuiscono a mantenere alta la tensione narrativa, impedendo alla storia di trasformarsi in un semplice romance sentimentale.

Il risultato è un primo capitolo capace di unire emozione, passione e suspense, gettando le basi per l’intera saga.



“Promises 2”, di A.E. Via, Triskell Edizioni



Il secondo volume sposta l’attenzione su Roman “Quick” Webb, uno dei personaggi più affascinanti introdotti nel libro precedente.

Il secondo volume sposta l’attenzione su Roman “Quick” Webb, uno dei personaggi più affascinanti introdotti nel libro precedente.Quick è un uomo abituato a nascondere le proprie fragilità dietro una corazza fatta di sarcasmo, forza fisica e professionalità. Il suo lavoro di cacciatore di taglie lo ha reso diffidente e solitario, ma la felicità raggiunta dai suoi amici lo costringe a interrogarsi sul proprio futuro.

Al centro della vicenda troviamo il dottor Cayson Chauncey, chirurgo brillante che anni prima aveva tentato di avvicinarsi a Quick, venendo però respinto con durezza.

Quando i due si ritrovano, le ferite del passato sono ancora aperte. Cayson non ha dimenticato il dolore del rifiuto e non è disposto a concedere una seconda possibilità con leggerezza. Quick, invece, comprende di aver commesso errori che potrebbero costargli la persona che ama.

Rispetto al primo volume, questo romanzo si concentra maggiormente sul tema della seconda occasione. A.E. Via esplora le conseguenze delle scelte sbagliate e il peso delle parole non dette, costruendo una relazione che si sviluppa lentamente e che appare più adulta e riflessiva.

L’autrice evita scorciatoie narrative. Il percorso che porta Quick e Cayson a riavvicinarsi è costellato di ostacoli, incomprensioni e paure reali.

Anche in questo caso il lavoro dei protagonisti svolge un ruolo fondamentale. Le indagini e le missioni sul campo diventano occasioni per mettere alla prova la fiducia reciproca e per mostrare quanto il pericolo possa cambiare la percezione delle priorità.

Promises 2 è probabilmente il romanzo più emotivo della trilogia. Dietro l’azione e il ritmo serrato emerge infatti una riflessione sul coraggio necessario per amare quando si è già stati feriti.

“Promises 3”, di A.E. Via, Triskell Edizioni

Il capitolo conclusivo della trilogia è dedicato a Ford King e Dana Montgomery, due personaggi che il lettore ha imparato a conoscere nei libri precedenti.

Ford è un ex membro dei Navy SEAL che ha trasformato il proprio talento operativo nel lavoro di cacciatore di taglie. Abituato a controllare ogni situazione, considera la disciplina e l’autocontrollo strumenti indispensabili per sopravvivere.

Dana rappresenta invece tutto ciò che Ford non riesce a gestire. Cecchino della squadra, intelligente, provocatorio e ostinato, ha dovuto lottare per conquistare il rispetto dei colleghi e costruirsi una posizione all’interno del gruppo.

Tra i due esiste una tensione evidente fin dall’inizio. Dana percepisce la freddezza di Ford come una sfida personale, mentre Ford cerca inutilmente di ignorare l’attrazione che prova.

La loro storia è quella più esplosiva della serie. A differenza delle coppie precedenti, qui il conflitto è costante e attraversa ogni pagina del romanzo. I protagonisti si scontrano, si provocano e si mettono continuamente alla prova.

La missione che li costringe a collaborare contro un criminale particolarmente pericoloso diventa il catalizzatore di un cambiamento inevitabile. L’azione occupa uno spazio ancora più importante rispetto ai volumi precedenti e contribuisce a creare un ritmo particolarmente coinvolgente.

Sotto la superficie del romance emerge però una riflessione interessante sul rispetto reciproco e sulla necessità di vedere davvero l’altro per quello che è.

Dana è un personaggio che ha dovuto costruire da solo la propria identità, mentre Ford deve imparare ad abbattere le difese che lo hanno protetto per anni. La loro relazione nasce proprio dall’incontro tra queste due vulnerabilità.

Con Promises 3 la trilogia trova una conclusione soddisfacente, capace di valorizzare tutti i personaggi introdotti lungo il percorso.

Perché leggere Bounty Hunters durante il Pride Month

La forza della serie di A.E. Via sta nella capacità di raccontare protagonisti queer adulti, lontani dagli stereotipi e inseriti in un contesto narrativo dominato dall’azione e dall’avventura. I sentimenti non sostituiscono la trama, ma si intrecciano con essa, creando storie in cui amore e pericolo procedono sempre fianco a fianco.

Per chi cerca un romance MM ricco di adrenalina, amicizie indimenticabili e protagonisti maturi, Bounty Hunters rappresenta una delle trilogie più coinvolgenti da recuperare durante il Pride Month.