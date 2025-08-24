Libri

Arriva il nuovo thriller del geniale autore del noir mediterraneo amato dai lettori

Saro Trovato

24 Agosto 2025

Il 26 agosto esce il thriller "L’uomo dagli occhi tristi" di Piergiorgio Pulixi, il nuovo noir mediterraneo che riporta in scena Mara Rais ed Eva Croce.

Share on WhatsApp Share on Telegram Share on Flipboard Share on Pinterest
Arriva il nuovo thriller del geniale autore del noir mediterraneo amato dai lettori

Il 26 agosto 2025 arriva in tutte le librerie e nei principali bookstore online L’uomo dagli occhi tristi (Rizzoli), il nuovo thriller di Piergiorgio Pulixi. Un ritorno attesissimo che riporta i lettori nelle atmosfere cupe e potenti della Sardegna, con una nuova indagine delle ispettrici Mara Rais ed Eva Croce, ormai diventate vere icone del noir italiano.

Piergiorgio Pulixi torna alle atmosfere potenti e ancestrali de L’isola delle anime con quello che si annuncia come uno dei capitoli più tesi, emotivi e implacabili della serie di Mara Rais ed Eva Croce. Un thriller in cui la verità ha il sapore del peccato e ogni segreto rischia di travolgere chiunque osi scavare troppo in profondità.

La trama di L’uomo dagli occhi tristi, il triller italiano di Piergiorgio Pulixi

Un lago circondato da montagne e fitti boschi: un angolo di paradiso nell’Alta Ogliastra, apparentemente immobile e incontaminato. Ma l’incanto si spezza quando, a bordo di un motoscafo alla deriva, viene ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo travestito da donna.

A occuparsi del caso vengono mandate le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce, con un ordine preciso del procuratore generale: chiudere tutto senza clamore. Sullo sfondo c’è la figura di Daniele Enna, consigliere regionale e volto emergente della transizione ecologica sarda. Ma dietro la sua immagine pubblica si nasconde una rete di interessi, ricatti e ambizioni oscure.

Man mano che indagano in una comunità fatta di silenzi e menzogne, Mara ed Eva si accorgono che qualcuno vuole a tutti i costi fermarle. E, allo stesso tempo, le loro vite private rischiano di implodere: dolori mai risolti, conflitti interiori e scelte impossibili le mettono l’una contro l’altra proprio quando la fiducia reciproca è più necessaria.

Mara ed Eva: due protagoniste diventate icone

Se oggi il noir italiano ha trovato due volti indimenticabili, questi sono quelli di Mara Rais ed Eva Croce. Diverse per carattere, formazione e visione del mondo, sono due donne costrette a lavorare fianco a fianco in un contesto duro, complesso e pieno di ostacoli.

Mara Rais, sarda, è istintiva, ribelle, sarcastica. Porta con sé la forza della sua terra e un carattere indomito che la spinge a sfidare regole, convenzioni e autorità. Il suo lato irriverente è spesso una difesa: dietro la corazza di ironia e rabbia, infatti, si nasconde una sensibilità profonda e un bisogno di verità che la rende instancabile.

Eva Croce, lombarda, è invece l’opposto: razionale, riflessiva, introspettiva. È segnata da un passato doloroso che continua a perseguitarla e che le impone di convivere con fragilità e sensi di colpa. Eva incarna il lato più cupo e interiore del noir: un personaggio che lotta non solo contro i criminali, ma contro le proprie ombre.

Il loro rapporto, nato tra diffidenze e contrasti, si è trasformato libro dopo libro in un’alleanza solida e complessa. Non sono “amiche” nel senso tradizionale del termine, ma compagne di battaglia, due poli opposti che trovano equilibrio solo nell’incontro.
Questa tensione continua, tra attrito e complicità, tra conflitto e fiducia,è il cuore emotivo della serie e uno dei motivi per cui i lettori si sono affezionati così intensamente a loro.

Mara ed Eva rappresentano un cambio di paradigma nel noir italiano: non detective perfette né stereotipi femminili, ma donne autentiche, piene di contraddizioni, capaci di incarnare forza e fragilità nello stesso tempo. Icone perché umane, iconiche perché imperfette.

Chi è Piergiorgio Pulixi

Nato a Cagliari nel 1982, Piergiorgio Pulixi è considerato una delle voci più potenti e riconoscibili del noir mediterraneo. Allievo di Massimo Carlotto, ha fatto parte del collettivo di scrittura Sabot, con cui ha esordito nel 2008 con Perdas de fogu (Edizioni e/o). Da allora ha costruito un percorso letterario ricco e sfaccettato, capace di spaziare dal noir psicologico al cozy crime, sempre con una scrittura intensa, “cinematografica” e profondamente attenta alla psicologia dei personaggi.

I romanzi che hanno reso Pulixi una delle voci più amate del noir italiano

Le opere di Piergiorgio Pulixi compongono un vero e proprio universo narrativo, che spazia dal noir cupo al cozy crime, passando per romanzi psicologici e sociali.

La sua serie di maggior successo resta quella delle ispettrici Mara Rais ed Eva Croce (Rizzoli), inaugurata da L’isola delle anime (2019) e proseguita con Il canto degli innocenti (2020), Un colpo al cuore (2021), La settima luna (2022), La donna nel pozzo (Feltrinelli, 2024) e il nuovo capitolo L’uomo dagli occhi tristi (Rizzoli, 2025).

Accanto a questa saga, Pulixi ha sviluppato la serie del commissario Vito Strega, pubblicata da Edizioni e/o sotto il titolo I canti del male, con Il canto degli innocenti (2015), La scelta del buio (2017), La solitudine del satiro (2018), Stella di mare (2023) e Per un’ora d’amore (2024).

Altri titoli hanno mostrato la sua versatilità: La libreria dei gatti neri (Marsilio), cozy crime diventato fenomeno virale su BookTok, il romanzo per ragazzi Il mistero dei bambini d’ombra e il drammatico Per mia colpa (Mondadori). A marzo del 2025 era uscito il suo romanzo con Marsilio, Se i gatti potessero parlare.

Nel corso della sua carriera Pulixi ha collaborato con Rizzoli, Edizioni e/o, Marsilio, Feltrinelli e Mondadori, confermandosi come una delle voci più prolifiche e riconoscibili della narrativa italiana contemporanea.

Un autore che ha cambiato il thriller italiano

Il successo di Piergiorgio Pulixi non si misura soltanto nei premi letterari o nelle classifiche, ma nella capacità di rinnovare il noir italiano, rendendolo contemporaneo e accessibile a pubblici diversi. Le sue storie mescolano crimine e introspezione, indagini e drammi privati, in un equilibrio che lo distingue dai modelli tradizionali del genere.

Il consenso della critica si è sommato a quello dei lettori: dai blog specializzati ai grandi quotidiani, fino alle community internazionali di Goodreads e al fenomeno BookTok, dove Pulixi è stato riscoperto da una generazione di giovani lettori. Questa doppia consacrazione, esperti e popolare, lo ha reso un autore di riferimento in Italia e all’estero, con traduzioni in corso in Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

Con L’uomo dagli occhi tristi (Rizzoli, 2025), Pulixi non solo porta avanti la saga di Mara Rais ed Eva Croce, ma conferma la sua vocazione: usare il noir non soltanto per raccontare un delitto, ma per indagare i segreti, le paure e le contraddizioni della società contemporane .

Il risultato è un’opera che parla al cuore dei lettori e che ribadisce la centralità di Pulixi come una delle penne più importanti del panorama letterario italiano ed europeo.

© Riproduzione Riservata