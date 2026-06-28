Stress da lavoro? Porta questo in spiaggia invece dello smartphone

Aspettiamo le ferie per mesi immaginando giornate, senza stress, senza riunioni, notifiche e scadenze. Poi arrivano davvero e ci accorgiamo che il cervello continua a correre. Anche sotto l’ombrellone controlliamo le mail, scorriamo i social senza accorgercene oppure passiamo da un video all’altro con la sensazione di non riuscire mai a rilassarci davvero. Il problema…

Aspettiamo le ferie per mesi immaginando giornate, senza stress, senza riunioni, notifiche e scadenze. Poi arrivano davvero e ci accorgiamo che il cervello continua a correre. Anche sotto l’ombrellone controlliamo le mail, scorriamo i social senza accorgercene oppure passiamo da un video all’altro con la sensazione di non riuscire mai a rilassarci davvero.

Il problema non è soltanto il lavoro. Dopo mesi trascorsi davanti a uno schermo, la nostra attenzione fatica a rallentare. Riposare non significa semplicemente smettere di lavorare, ma concedere alla mente attività diverse, capaci di stimolare la curiosità senza produrre ulteriore stress.

È proprio da questa idea nasce il Quaderno di compiti delle vacanze per adulti di Blackie Edizioni.

Hobby senza stress: Quaderno di compiti delle vacanze per adulti un passatempo che allena la mente

Il volume riprende con ironia il ricordo dei compiti estivi dell’infanzia, trasformandolo in un’esperienza pensata per gli adulti. Non ci sono voti, obblighi o verifiche, ma oltre centocinquanta attività che spaziano dalla storia al cinema, dalla musica all’arte, passando per la gastronomia, la scienza, la logica e l’attualità.

Cruciverba, quiz, labirinti, giochi di osservazione ed enigmi diventano un modo per riaccendere la curiosità, quella che spesso durante l’anno viene sacrificata in favore della produttività.

È un approccio che restituisce al tempo libero il suo significato originario: non riempire ogni minuto, ma lasciare spazio al piacere di imparare qualcosa senza uno scopo immediato.

Il vero lusso oggi è riuscire ad annoiarsi

Viviamo con l’impressione di dover occupare ogni momento. Se aspettiamo il treno apriamo il telefono. Se siamo in spiaggia scorriamo i social. Se abbiamo dieci minuti liberi sentiamo il bisogno di riempirli con nuovi contenuti.

Eppure il cervello ha bisogno anche di pause. La creatività nasce spesso nei momenti in cui non siamo bombardati da stimoli continui. È proprio allora che riaffiorano idee, ricordi e collegamenti che durante la routine quotidiana rimangono nascosti.

Per questo un quaderno di giochi può trasformarsi in qualcosa di più di un semplice passatempo. Diventa uno spazio in cui dedicare attenzione a un’attività concreta, senza notifiche, senza pubblicità e senza l’urgenza di passare immediatamente a qualcos’altro.



Leggere, giocare e imparare possono essere la stessa cosa

Uno degli aspetti più interessanti del progetto Blackie è la capacità di mescolare cultura e divertimento. Ogni pagina propone una sfida diversa, dimostrando che la conoscenza non passa soltanto attraverso i libri tradizionali, ma anche attraverso il gioco.

La storia può diventare un quiz, la letteratura un enigma, il cinema un esercizio di memoria. In questo modo il sapere perde quell’aura scolastica che spesso lo rende distante e torna a essere qualcosa di vivo, leggero e coinvolgente. Finalmente un libro interattivo per adulti, arrivato ormai alla sua settima versione estiva, (ne esiste anche una invernale) che ha venduto milioni di copie, segno indiscusso che è davvero un fenomenale rimedio contro ansia e stress, e poi non è noioso come fare i compiti per la scuola, anzi un vero toccasana per chi ama praticare sempre la cultura che sia pop o meno.



Forse il regalo migliore da fare a sé stessi è spegnere il telefono per un’ora

Le vacanze non servono soltanto a cambiare panorama. Servono soprattutto a recuperare energie mentali che durante l’anno si consumano quasi senza accorgercene.

Il Quaderno di compiti delle vacanze per adulti ricorda che il riposo può essere anche attivo, purché ci allontani almeno per un po’ dal flusso continuo degli schermi. Una matita, qualche pagina piena di giochi, curiosità e domande possono diventare un piccolo esercizio di benessere quotidiano.

In fondo, il cervello ha bisogno della stessa cosa che chiediamo al corpo durante le ferie: respirare con calma, riscoprire il piacere della lentezza e ricordarsi che imparare può essere ancora un gioco.