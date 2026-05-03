“Storie di magia” il lato oscuro e seducente di Apuleio

Apuleio vissuto nel II secolo d.C., Apuleio è una figura complessa e affascinante. Filosofo, retore, narratore, ma anche uomo accusato di magia. La sua vita stessa sembra muoversi sul confine tra realtà e leggenda. È noto soprattutto per Le Metamorfosi o L’asino d’oro, uno dei romanzi più originali della letteratura latina, in cui trasformazione, erotismo, ironia e soprannaturale…

Apuleio vissuto nel II secolo d.C., Apuleio è una figura complessa e affascinante. Filosofo, retore, narratore, ma anche uomo accusato di magia. La sua vita stessa sembra muoversi sul confine tra realtà e leggenda. È noto soprattutto per Le Metamorfosi o L’asino d’oro, uno dei romanzi più originali della letteratura latina, in cui trasformazione, erotismo, ironia e soprannaturale si intrecciano in modo sorprendente.

“Storie di magia” raccoglie proprio alcuni degli episodi più inquietanti e visionari di quell’opera. Non si tratta solo di racconti fantastici. Sono narrazioni che rivelano una concezione del mondo in cui il confine tra naturale e soprannaturale è fragile, instabile, continuamente attraversato.

“Storie di magia”: le leggende e l’ombra di Apuleio

Attorno alla figura di Apuleio si sono sviluppate, nel tempo, numerose leggende. La più famosa riguarda l’accusa di magia che gli fu rivolta durante la sua vita. Si diceva che avesse sedotto una ricca vedova grazie a incantesimi e pratiche occulte. Accuse che portarono a un processo, durante il quale Apuleio si difese con un’orazione brillante, l’Apologia, ancora oggi considerata un testo fondamentale.

Ma al di là della verità storica, ciò che colpisce è quanto queste accuse abbiano contribuito a costruire il mito dell’autore. Apuleio non è solo uno scrittore che racconta la magia. È qualcuno che, agli occhi dei suoi contemporanei, poteva davvero praticarla.

Questo elemento si riflette anche nella sua opera. Le sue storie non trattano la magia come qualcosa di distante o puramente simbolico. È una presenza concreta, pericolosa, capace di trasformare i corpi e le vite.

Le streghe delle Metamorfosi non sono figure romantiche. Sono creature ambigue, spesso crudeli, dotate di poteri che sfuggono al controllo umano. Possono smembrare corpi, manipolare la realtà, attraversare i confini tra vita e morte. E proprio per questo risultano ancora oggi disturbanti.

“Storie di magia (dalle Metamorfosi)” di Apuleio, Marsilio

“Storie di magia” è un viaggio dentro l’immaginario più oscuro di Apuleio. I racconti raccolti in questo volume mostrano un autore capace di mescolare registri diversi, passando dall’ironia al terrore con naturalezza.

Uno degli episodi più emblematici è quello di Aristomene e Socrate. Un racconto che si apre come una testimonianza, quasi un racconto orale, e che lentamente scivola nell’incubo. Socrate, ridotto a una condizione miserabile dopo essere caduto nelle mani della maga Meroe, diventa il simbolo di una vulnerabilità estrema. Il corpo, la mente, l’identità possono essere manipolati, distrutti.

La scena della locanda è costruita con una tensione crescente. L’oscurità, il sonno, l’attesa. E poi l’irruzione. La violenza che si manifesta senza possibilità di difesa. Non c’è eroismo, non c’è salvezza. Solo la consapevolezza di trovarsi di fronte a qualcosa che sfugge completamente alla logica.

Un altro episodio centrale è quello di Telfrone a Larissa. Qui il tono cambia leggermente, ma l’inquietudine resta. Il compito di sorvegliare un cadavere diventa un’esperienza surreale, in cui il confine tra vita e morte si dissolve. Le streghe non solo profanano il corpo, ma lo trasformano, lo mutilano, lo rendono irriconoscibile.

La rivelazione finale, in cui è il cadavere stesso a raccontare ciò che è accaduto, rappresenta uno dei momenti più sorprendenti del testo. La parola passa a chi non dovrebbe poter parlare. La morte non è più un limite, ma una soglia.

Ciò che rende questi racconti così moderni è proprio questa instabilità. Nulla è sicuro. Nulla è definitivo. Il mondo di Apuleio è un luogo in cui le certezze crollano continuamente.

Dal punto di vista stilistico, la scrittura è ricca, stratificata, ma anche estremamente narrativa. Apuleio sa raccontare. Sa costruire atmosfere, creare suspense, coinvolgere il lettore. Non è un autore distante. È incredibilmente vicino.

C’è anche una dimensione ironica che attraversa i testi. Anche nei momenti più oscuri, emerge una consapevolezza quasi giocosa. Come se l’autore sapesse di muoversi su un confine e decidesse, consapevolmente, di esplorarlo fino in fondo.

“Storie di magia” non è solo una raccolta di racconti. È un’esperienza. Un modo per entrare in contatto con un immaginario che, pur appartenendo all’antichità, continua a influenzare il nostro modo di pensare il soprannaturale.

Alla fine, resta una sensazione precisa. La magia, in Apuleio, non è evasione. È rivelazione. Mostra ciò che normalmente resta nascosto. Le paure, i desideri, le fragilità.

E forse è proprio per questo che queste storie continuano a funzionare. Perché, sotto la superficie fantastica, parlano di qualcosa di profondamente umano. Di ciò che non possiamo controllare. Di ciò che ci spaventa. E di ciò che, nonostante tutto, ci affascina.