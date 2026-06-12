“Storia di una fuga”: il romanzo vero che racconta come l’amore riuscì a sfidare il Muro di Berlino

Storia di una fuga di Thomas Strässle nasce da una vicenda realmente accaduta e proprio per questo riesce a colpire con una forza particolare. Nel cuore dell’Europa degli anni Sessanta, quando il Muro di Berlino divideva non soltanto due sistemi politici ma anche milioni di vite, una giovane donna della Germania Est e un ragazzo…

Storia di una fuga di Thomas Strässle nasce da una vicenda realmente accaduta e proprio per questo riesce a colpire con una forza particolare. Nel cuore dell’Europa degli anni Sessanta, quando il Muro di Berlino divideva non soltanto due sistemi politici ma anche milioni di vite, una giovane donna della Germania Est e un ragazzo svizzero si incontrano per caso. Potrebbe sembrare l’inizio di una storia d’amore come tante. In realtà è l’inizio di una sfida contro uno dei confini più sorvegliati del Novecento.

Strässle racconta questa vicenda partendo da una posizione unica: quella del figlio nato proprio grazie a quella fuga. Ne emerge un libro che intreccia memoria familiare, ricostruzione storica e tensione narrativa, ricordandoci che la grande storia passa spesso attraverso le scelte intime delle persone comuni.

“Storia di una fuga”, di Thomas Strässle, L’Orma Editore

Nel 1965 la Germania è ancora una terra spezzata. Da una parte l’Ovest, dall’altra l’Est, separati da un confine che non è soltanto geografico ma politico, ideologico ed esistenziale. È in questo contesto che una studentessa della Repubblica Democratica Tedesca incontra un giovane svizzero.

I due si parlano, si cercano e si innamorano. Quello che per molte coppie rappresenterebbe l’inizio di una vita insieme, per loro diventa immediatamente un problema da risolvere. Tra i due si alza infatti una barriera fatta di controlli, sospetti e limitazioni che sembrano rendere impossibile qualsiasi progetto comune.

Lui attraversa più volte il confine, cerca aiuto, consulta avvocati e diplomatici, prova ogni strada percorribile. Lei vive sotto lo sguardo costante di uno Stato che controlla i movimenti, le relazioni e perfino le aspirazioni individuali. Ogni tentativo sembra destinato a fallire, mentre il tempo continua a scorrere.

Eppure proprio quando ogni soluzione appare irrealizzabile, prende forma un progetto tanto fragile quanto coraggioso. Un piano costruito passo dopo passo che trasforma una relazione clandestina in un atto di resistenza personale.

Quando la libertà diventa una scelta concreta

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui restituisce alla parola “libertà” il suo significato più autentico.

Oggi siamo abituati a considerarla una condizione quasi naturale, qualcosa che esiste e basta. Per i protagonisti di questa storia, invece, la libertà è un obiettivo da conquistare giorno dopo giorno. È la possibilità di scegliere dove vivere, chi amare, quale futuro costruire.

Il libro mostra con grande efficacia quanto possano essere pesanti i meccanismi che limitano l’autonomia individuale. Il Muro non è soltanto cemento e filo spinato. È una presenza che entra nella vita quotidiana, modifica i comportamenti, genera paura e costringe le persone a immaginare continuamente strategie di sopravvivenza.

Per questo motivo la fuga raccontata da Strässle assume un valore che va oltre la vicenda personale. Diventa il simbolo di tutte le volte in cui gli esseri umani hanno cercato di superare barriere che sembravano invalicabili.

Un figlio alla ricerca delle proprie origini

A rendere il libro particolarmente originale è però il punto di vista da cui viene raccontata la storia.

Thomas Strässle non è uno storico che osserva eventi lontani nel tempo. È il figlio di quelle due persone. La sua esistenza è la conseguenza diretta delle decisioni che i genitori presero allora.

Questa posizione gli permette di affrontare il racconto con una partecipazione emotiva che raramente si incontra nelle opere dedicate alla Guerra Fredda. Il passato non viene trattato come un semplice oggetto di studio. Diventa qualcosa di vivo, una domanda che riguarda direttamente l’identità dell’autore.

Da dove veniamo? Quali scelte hanno reso possibile la nostra vita? Quanto conosciamo davvero le persone che ci hanno preceduto?

Sono interrogativi che attraversano l’intero libro e che finiscono per coinvolgere anche il lettore.

Tra memoir, romanzo storico e spy story

Uno degli aspetti più affascinanti di Storia di una fuga è la sua capacità di muoversi tra diversi registri narrativi.

Da una parte troviamo la dimensione del memoir familiare, con la ricostruzione delle vicende che hanno segnato la storia dei genitori dell’autore. Dall’altra emerge la precisione della ricostruzione storica, che restituisce con chiarezza il clima della Germania divisa.

A tutto questo si aggiunge una tensione narrativa che ricorda spesso le migliori spy story. Passaporti, documenti, controlli, intermediari, tentativi di attraversare il confine e piani che rischiano di saltare all’ultimo momento trasformano la vicenda in un racconto capace di tenere alta l’attenzione fino all’ultima pagina.

La differenza rispetto a un romanzo di spionaggio tradizionale è che qui ogni rischio è reale. Non ci sono eroi invincibili né missioni spettacolari. Ci sono persone comuni che cercano disperatamente di costruirsi una vita.

Thomas Strässle e il valore della memoria

Con questo libro Thomas Strässle compie un’operazione preziosa. Non si limita a conservare un ricordo familiare, ma lo trasforma in una riflessione più ampia sul Novecento europeo e sul significato della memoria.

La sua scrittura dimostra come le grandi vicende storiche possano essere comprese davvero soltanto quando vengono osservate attraverso le vite delle persone. Dietro ogni evento politico esistono infatti desideri, paure, rinunce e speranze che raramente trovano spazio nei manuali di storia.

È proprio questo il merito più grande di Storia di una fuga: ricordarci che i confini non dividono soltanto i territori, ma anche gli affetti, i progetti e le possibilità di esistenza.

Leggendo Storia di una fuga si ha spesso l’impressione di assistere a qualcosa di fragile e prezioso allo stesso tempo. Fragile perché tutto avrebbe potuto andare diversamente. Prezioso perché dimostra quanto possa essere potente la volontà di costruire un futuro insieme.

Thomas Strässle racconta la storia dei suoi genitori, ma finisce per parlare anche di molto altro: della libertà, del coraggio, della memoria e della capacità dell’amore di resistere persino quando la storia sembra remare nella direzione opposta.

Ed è forse proprio questo che rende il libro così coinvolgente: la consapevolezza che, dietro il grande racconto della Guerra Fredda, ci fossero persone che non volevano cambiare il mondo. Volevano semplicemente vivere la propria vita. E per riuscirci furono costrette a compiere qualcosa di straordinario.



