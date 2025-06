Squid Game: 5 consigli di lettura se hai apprezzato la serie tv

Tra giochi letali, disperazione sociale e dilemmi morali, questi romanzi ti faranno rivivere (con nuovi brividi) il mondo di Squid Game, il celebre K-drama che proprio oggi 27 giugno su Netflix vede l’uscita della terza e ultima stagione.

Quando Squid Game è approdato su Netflix, ha cambiato per sempre il nostro modo di intendere il survival drama: una feroce critica alla disuguaglianza sociale mascherata da gioco infantile, un’estetica pop e disturbante, personaggi sull’orlo del crollo. Se anche tu hai divorato gli episodi senza riuscire a smettere di leggere questi libri.

5 Libri per rivivere le atmosfere tipiche di Squid Game

Squid Game non è solo una serie da record: è uno specchio oscuro in cui la nostra società si riflette, tra disperazione e cinismo. Questi libri ampliano quell’immaginario, ciascuno a modo suo: chi con il sangue, chi con la metafora, chi con la follia. Ma tutti ti faranno la stessa domanda: quanto vale davvero la vita umana quando si gioca per sopravvivere?

Battle Royal di Koushun Takami

Il nonno di Squid Game . Prima di Katniss Everdeen e molto prima del Front Man c’era questo romanzo giapponese cult, in cui una classe di studenti viene costretta a uccidersi a vicenda su un’isola, come parte di un programma governativo. Un incubo distopico in stile “gioco al massacro”, con ritmo serrato e critica feroce al sistema educativo e militare.

L’imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf

Sì, sembra fuori contesto. Ma è solo all’apparenza. Questo romanzo della prima Nobel donna è la storia di un padre che, schiacciato dalla povertà e dall’amore per la figlia scomparsa, si rifugia nella follia, credendosi imperatore. Come Squid Game , è un viaggio nella mente di chi è stato abbandonato da una società crudele, dove la dignità vale meno di un debito.

I figli della mezzanotte di Salman Rushdie

Se ti è piaciuta la dimensione simbolica e il caos narrativo di Squid Game , qui troverai pane per i tuoi denti. Nascita, destino e scontro sociale si fondono in questo romanzo pirotecnico ambientato in India, con un protagonista “speciale” che, come Gi-hun, cerca una redenzione impossibile in un mondo che non perdona.

Rayuela. Il gioco del mondo di Julio Cortazar

Il gioco più mentale di tutti. Questo classico della letteratura sudamericana è un labirinto narrativo in cui il lettore decide l’ordine dei capitoli. Un romanzo sul destino, l’identità e il significato stesso di “gioco”. Per chi ha amato l’ambiguità simbolica di Squid Game e vuole passare a un livello superiore.

Hunger Games di Suzanne Collins

La saga distopica che ha trasformato un’arena mortale in una metafora politica globale. Katniss Everdeen si ritrova in un gioco crudele in cui la morte è spettacolo e la rivolta è sussurrata tra i simboli. Un mondo governato dalla paura, dove vincere significa perdere una parte di sé. Se Squid Game ti ha fatto riflettere sul prezzo della sopravvivenza, questo libro ti darà il colpo di grazia.

Consiglio “bonus”: Squid Game. Il gioco postcapitalista

E se Squid Game non fosse soltanto una serie cult che ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo con le sue sfide mortali e le ambientazioni pop? Secondo Guillermo Andrés Duque Silva, dietro la maschera dei giochi infantili trasformati in prove di sopravvivenza si nasconde molto di più: una feroce allegoria del nostro presente economico.

Il suo libro propone una lettura lucida e implacabile della serie, in cui il vero orrore non risiede nei giochi sanguinari, ma nella logica implacabile che li sostiene, quella della competizione senza regole del capitalismo postmoderno. Attraverso l’analisi del percorso di Seong Gi-hun, protagonista indebitato e marginalizzato, Duque Silva svela il ritratto di un’umanità definita dall’esposizione al debito.

È l’ homo debitum , figura chiave del nostro tempo: un individuo che vive e si definisce in base al suo comportamento creditizio, schiacciato dal peso delle rate, dei prestiti, delle scadenze. Un’esistenza regolata da una finanza che punisce più che premia, e che trasforma la disperazione in spettacolo.

Il libro, più che una semplice riflessione sulla serie, è un atto di resistenza teorica contro la dinamica che oppone debitore e creditore, sia sullo schermo sia nella vita reale. E se ogni spoiler rovina una storia, Duque Silva sembra volerci rovinare quella più grande: la favola del mercato libero, del merito che premia, del debito come opportunità. Il suo è un invito a guardare Squid Game non come una distopia lontana, ma come il riflesso crudo di una realtà che forse viviamo già.