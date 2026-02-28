Skippy muore. Mistero e dolore di un’età fragile

Skippy muore è un libro che comincia con una morte assurda e apparentemente banale, ma che da quel momento apre una voragine emotiva capace di inghiottire un’intera comunità scolastica, fatta di ragazzi spaesati e adulti distratti.

Con uno sguardo ironico e insieme profondamente empatico, Skppy muore trasforma un collegio irlandese in un microcosmo dell’esistenza, dove il dolore viene ignorato, deriso, rimosso, fino a esplodere. È una tragedia che fa ridere, una commedia che ferisce, un romanzo che non smette mai di cercare un senso nelle rovine dell’età di passaggio più complessa di tutte.

“Skippy muore” Quando la morte irrompe nella vita quotidiana

Skippy muore non è soltanto un romanzo sull’adolescenza, né un libro che usa la morte come espediente narrativo. È una riflessione potente e dolorosa su ciò che accade quando smettiamo di vedere davvero chi abbiamo davanti. Con il suo equilibrio magistrale tra comicità e tragedia, Paul Murray firma un romanzo che diverte, commuove e inquieta, lasciando il lettore con la sensazione che, dietro ogni risata, possa nascondersi una richiesta d’aiuto.

Un libro necessario, che continua a parlare anche dopo l’ultima pagina, proprio perché non offre risposte facili, ma domande che restano.

“Skippy muore” – Paul Murray, Einaudi Stile Libero

In “Skippy muore”, Paul Murray, Einaudi Stile Libero, la morte arriva senza solennità. Skippy si accascia sul pavimento durante una gara a chi mangia più ciambelle, un venerdì qualsiasi di novembre, e nessuno sembra accorgersene davvero. I compagni di scuola continuano a prenderlo di mira, come hanno sempre fatto. Gli adulti, presi dalle proprie frustrazioni e dalle proprie meschinità, non colgono i segnali di un disagio che era sotto gli occhi di tutti.

Da questo evento grottesco e spiazzante, “Skippy muore”, Paul Murray, Einaudi Stile Libero, costruisce un romanzo corale, in cui la vicenda del protagonista si riflette nelle vite degli altri studenti e dell’intero Seabrook College. Ruprecht, il compagno di stanza di Skippy, è un genio della matematica incapace di orientarsi nel mondo reale. È ossessionato dalle teorie scientifiche, dai multiversi, dalla possibilità che la realtà sia più ampia e incomprensibile di quanto sembri. Accanto a lui si muove una galleria di personaggi adolescenti che cercano di sopravvivere a un’età in cui tutto è eccessivo: il corpo, i sentimenti, la vergogna, il desiderio di essere visti.

Il collegio diventa così un laboratorio emotivo. I professori sono figure stanche, spesso ridicole, incapaci di proteggere davvero i ragazzi. Il preside, soprannominato l’“Automa”, incarna un’autorità vuota, più attenta alle apparenze che alla sostanza. I genitori sono lontani, distratti, intrappolati nelle proprie crisi. In questo vuoto di attenzione adulta, la morte di Skippy non è un incidente isolato, ma il sintomo di un sistema che ha smesso di ascoltare.

Ciò che rende “Skippy muore”, Paul Murray, Einaudi Stile Libero, un romanzo così potente è la sua capacità di tenere insieme registri opposti. Il libro è esilarante, attraversato da un umorismo nerissimo, fatto di situazioni paradossali e dialoghi fulminanti. Allo stesso tempo, è profondamente malinconico. Murray racconta l’adolescenza come un’epopea vertiginosa, in cui ogni esperienza viene vissuta come assoluta e definitiva.

La morte di Skippy diventa un mistero, ma non nel senso tradizionale del termine. Non c’è un’indagine classica, non c’è una soluzione rassicurante. C’è piuttosto una domanda che attraversa tutto il romanzo: com’è possibile che nessuno si sia accorto di ciò che stava accadendo? È una domanda che riguarda Skippy, ma anche tutti gli altri. È una domanda che parla di solitudine, di bullismo, di incapacità di comunicare il dolore prima che sia troppo tardi.

Con grande intelligenza narrativa, Murray riesce a raccontare la grazia che talvolta emerge proprio nel caos. Tra le rovine emotive dell’adolescenza, tra la crudeltà e la goffaggine, affiora un bisogno disperato di senso, di amore, di comprensione. È lì che il romanzo trova la sua forza più autentica.

Chi è Paul Murray

Paul Murray è uno degli autori irlandesi contemporanei più apprezzati per la sua capacità di coniugare ambizione narrativa e ironia. Dopo il successo di Il giorno dell’ape, si è imposto come una voce originale nel panorama letterario internazionale, capace di raccontare famiglie, comunità e individui in crisi con uno sguardo insieme spietato e compassionevole.

La sua scrittura è densa, stratificata, ma sempre accessibile. Murray ama i romanzi corali, i personaggi imperfetti, le strutture complesse che riflettono la confusione del vivere. Skippy muore è uno dei suoi libri più amati proprio perché riesce a parlare a lettori di età diverse, senza mai semplificare l’esperienza adolescenziale né indulgere nella nostalgia.