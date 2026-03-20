Una serie gialla che devi assolutamente leggere

Nel panorama del giallo italiano ci sono serie che conquistano per l’intreccio, altre per l’ambientazione. Poi ci sono quelle che funzionano perché riescono a costruire un personaggio capace di accompagnare il lettore nel tempo, di caso in caso, diventando familiare e sempre più complesso.

È quello che accade con la serie firmata da Giorgio Vitari, pubblicata da Neos Edizioni, che ha come protagonista il procuratore Francesco Ròtari. Un personaggio che si muove tra il rigore della legge e le zone d’ombra dell’animo umano, tra indagini giudiziarie e misteri che sembrano sfiorare il soprannaturale.

Questi romanzi non raccontano solo delitti. Raccontano il funzionamento della giustizia, il lavoro della procura, le tensioni tra accusa e difesa, ma anche le fragilità e le ambiguità delle persone coinvolte. E lo fanno con uno sguardo che non si limita alla superficie.

Dalle campagne vercellesi alle atmosfere più oscure di Torino, ogni indagine apre scenari nuovi, in cui il confine tra realtà e suggestione si fa sempre più sottile.

Una serie imperdibile: Il procuratore Rotari: 3 indagini tra giustizia, potere e mistero

“Il procuratore e l’Isotta Fraschini” di Giorgio Vitari, Neos Edizioni

“Il procuratore e l’Isotta Fraschini” è il romanzo che introduce il lettore nel mondo di Francesco Ròtari e definisce fin da subito il tono della serie. Non si tratta del classico giallo costruito su un enigma irrisolvibile fino all’ultima pagina. Qui il caso sembra, almeno in apparenza, già chiuso. Un omicidio. Due testimoni oculari. Un colpevole che confessa.

Tutto fa pensare a un’indagine veloce, quasi burocratica. Per Ròtari, ancora sostituto procuratore, dovrebbe essere un passaggio semplice. Un caso da gestire e archiviare senza troppe complicazioni. Ma è proprio questa apparente linearità a incrinarsi fin dalle prime pagine.

A mettere in discussione la versione ufficiale è Isotta Fraschini, giovane avvocato della difesa. Determinata, intelligente e tutt’altro che disposta ad accettare una verità già scritta, Isotta rappresenta fin da subito un elemento di rottura. Non solo sul piano investigativo, ma anche su quello narrativo. Il confronto tra accusa e difesa diventa il vero motore del romanzo.

Ròtari si muove inizialmente con la sicurezza di chi crede di avere tutti gli elementi in mano. Ma il dubbio, insinuato da Isotta, comincia lentamente a farsi spazio. E da quel momento l’indagine cambia direzione. Non si tratta più di confermare una colpevolezza, ma di capire se quella verità sia davvero completa.

Uno degli aspetti più interessanti del romanzo è proprio il modo in cui Vitari racconta il lavoro della procura. Non c’è spettacolarizzazione. Non ci sono colpi di scena forzati. C’è invece una ricostruzione precisa delle dinamiche giudiziarie, dei tempi, delle procedure e delle responsabilità.

Il lettore entra negli uffici, nelle aule di tribunale, nei dialoghi tra magistrati e avvocati. E capisce quanto sia complesso arrivare a una verità che non sia solo formalmente corretta, ma anche sostanzialmente giusta.

Il personaggio di Ròtari emerge proprio attraverso questo processo. Non è un eroe infallibile, ma un uomo che deve confrontarsi con i propri limiti, con le proprie convinzioni e con il rischio di sbagliare. Il dubbio diventa una parte fondamentale del suo percorso.

Accanto a lui, Isotta Fraschini si impone come una figura altrettanto forte. Non è solo una controparte. È una presenza che mette continuamente in discussione le certezze, che costringe a guardare oltre ciò che appare evidente.

Il rapporto tra i due è uno degli elementi più riusciti del romanzo. Non è basato su una semplice opposizione, ma su una tensione più sottile, fatta di rispetto, scontro e confronto intellettuale.

La scrittura di Vitari è asciutta, precisa, ma allo stesso tempo capace di mantenere alta la tensione. Il ritmo non è frenetico, ma costruito su una progressiva emersione dei dubbi. Ogni elemento aggiunto alla storia spinge il lettore a riconsiderare ciò che pensava di aver capito.

“Il procuratore e l’Isotta Fraschini” è il punto di partenza ideale per entrare nella serie. Non solo perché introduce i personaggi, ma perché definisce il suo tratto distintivo. Qui il mistero non è solo capire chi è il colpevole. È capire se la verità che abbiamo davanti è davvero tutta la verità.

“Il procuratore e il diavolo Lucedio” di Giorgio Vitari, Neos Edizioni

“Il procuratore e il diavolo Lucedio” segna un momento di svolta nella serie di Giorgio Vitari. Se nel primo romanzo il fulcro era il confronto tra accusa e difesa e il dubbio sulla verità processuale, qui la narrazione si amplia e si fa più complessa. L’indagine non si muove più solo all’interno delle aule di tribunale, ma si apre a un territorio più vasto, fatto di misteri, suggestioni e zone d’ombra che sembrano sfiorare il soprannaturale.

Il caso da cui tutto prende avvio è l’omicidio di Giulio Valinotto, antiquario ucciso con un oggetto simbolico, una statuetta raffigurante il diavolo. Un dettaglio che da subito introduce un elemento inquietante, come se il delitto non fosse solo un fatto di sangue ma anche un segnale.

Ròtari, nel frattempo trasferito a Vercelli, si trova a lavorare in un contesto nuovo, affiancato da una squadra diversa. Questo cambiamento permette al romanzo di esplorare dinamiche investigative più articolate. Il procuratore non è più solo una figura in formazione, ma un uomo che deve gestire responsabilità, collaboratori e decisioni sempre più delicate.

Le piste dell’indagine si dividono subito in due direzioni.

La prima è apparentemente più concreta. Riguarda una disputa familiare legata a questioni di eredità. Una ricca famiglia del territorio è coinvolta in un contenzioso con la vittima, e tutto fa pensare a un movente economico. È la pista più lineare, quella che sembra offrire una spiegazione plausibile.

La seconda, invece, è più oscura.

Porta a Lucedio, un luogo che nel romanzo assume quasi una dimensione simbolica. Una chiesa sconsacrata, leggende che parlano di riti satanici, un’atmosfera che sembra sospesa tra storia e mito. Qui l’indagine si fa più incerta, perché entra in un territorio dove i fatti si mescolano con le suggestioni.

Vitari è molto abile nel mantenere questo equilibrio. Non cede mai completamente al soprannaturale, ma lo lascia aleggiare come possibilità. Il lettore, proprio come Ròtari, si trova a oscillare tra razionalità e dubbio.

A rendere ancora più interessante la narrazione è l’introduzione del personaggio di Felicia Merz, giovane giudice che entra in scena con una presenza forte e ambigua. Il rapporto tra lei e Ròtari si sviluppa su un piano diverso rispetto a quello con Isotta Fraschini. Qui c’è una tensione più sottile, quasi un gioco di seduzione intellettuale che mette in luce un lato più umano del procuratore.

Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è il modo in cui Vitari intreccia il lavoro quotidiano della procura con elementi narrativi più suggestivi. Le procedure, le indagini, gli interrogatori restano centrali, ma vengono continuamente messi alla prova da una realtà che sembra sfuggire alle categorie tradizionali.

Il ritmo è più serrato rispetto al primo libro. Le scoperte si susseguono, le prospettive cambiano e ogni nuova informazione apre scenari diversi. Il lettore è costretto a rimettere in discussione le proprie ipotesi, proprio come accade al protagonista.

“Il procuratore e il diavolo Lucedio” è il romanzo giusto quando si cerca un giallo che non si limiti alla dimensione investigativa classica, ma che sappia creare un’atmosfera più densa, più inquieta. È una storia che parla di famiglia, di potere e di segreti, ma anche della difficoltà di distinguere tra ciò che è reale e ciò che siamo pronti a credere.

E alla fine lascia una sensazione precisa. Non tutto può essere spiegato subito. E forse non tutto può essere spiegato del tutto.

“Il procuratore e gli esorcismi di via Cappel Verde” di Giorgio Vitari, Neos Edizioni

“Il procuratore e gli esorcismi di via Cappel Verde” porta la serie di Giorgio Vitari verso un territorio ancora più oscuro, dove il confine tra indagine giudiziaria e suggestione esoterica diventa sempre più sottile. È il romanzo in cui la figura di Ròtari si confronta con un caso che non mette in discussione solo i fatti, ma anche il modo stesso di interpretarli.

Tutto inizia con un evento che sembra, almeno in apparenza, spiegabile. La morte di un dirigente di banca tra le montagne della Val di Susa. Un incidente, forse. Una fatalità che potrebbe essere archiviata senza troppe complicazioni. Ma è proprio qui che interviene il dubbio.

A insinuarlo è ancora una volta Isotta Fraschini, che con il suo sguardo attento e critico percepisce subito che qualcosa non torna. È un elemento ormai centrale della serie. Isotta non accetta mai la versione più semplice. E proprio per questo costringe Ròtari a guardare oltre le apparenze.

L’indagine si sposta presto a Torino, in una casa di via Cappel Verde, un luogo che nel romanzo assume un ruolo quasi simbolico. Non è solo un ambiente fisico, ma uno spazio carico di suggestioni, leggende e presenze ambigue. Si parla di riunioni notturne, di gruppi esoterici, di pratiche che sembrano appartenere a un mondo parallelo.

Il punto non è dimostrare l’esistenza del soprannaturale, ma mostrare come certe credenze possano influenzare le persone, le loro azioni e persino le indagini. Il procuratore si trova così a muoversi in un contesto in cui la verità non è solo nascosta, ma anche deformata da interessi, paure e narrazioni costruite.

Il passato della vittima si rivela sempre più complesso. Emergono legami con ambienti elitari, relazioni ambigue e connessioni con figure influenti della Torino bene. Il caso si allarga, coinvolge mondi diversi e mette in luce dinamiche di potere che agiscono lontano dalla superficie.

Ròtari non è mai solo in questa indagine. Accanto a lui ci sono i collaboratori fidati, ma soprattutto resta costante il confronto con Isotta. Il loro rapporto, ormai consolidato, si muove tra collaborazione e tensione, diventando uno degli elementi più solidi della serie.

Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è l’atmosfera. Vitari costruisce un senso di inquietudine progressivo, che non nasce da eventi eclatanti ma da una serie di dettagli, di silenzi, di incongruenze. Il lettore percepisce che qualcosa non torna, ma non riesce subito a definirlo.

La scrittura accompagna questa sensazione. È precisa, controllata, ma capace di creare tensione senza bisogno di forzature. Il ritmo cresce lentamente, portando a un finale in cui i diversi livelli della storia si intrecciano.

“Il procuratore e gli esorcismi di via Cappel Verde” è il romanzo più maturo della serie. Non solo per la complessità dell’intreccio, ma per la profondità con cui affronta il tema della verità. Qui non basta ricostruire i fatti. Bisogna capire chi ha interesse a nasconderli e perché.

Alla fine resta una consapevolezza chiara. La verità non è sempre visibile. E a volte chi la cerca deve attraversare zone d’ombra molto più profonde di quanto immaginasse.