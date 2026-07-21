Il self publishing è ancora una seconda scelta? Il successo di autrici come Lucrezia Luce racconta un’altra storia

Per molto tempo il self publishing è stato considerato il piano B dell’editoria. Una strada percorsa da chi non riusciva a trovare spazio presso una casa editrice tradizionale e che, proprio per questo, veniva spesso guardata con diffidenza dai lettori. Oggi quello scenario appare profondamente cambiato. Negli ultimi anni il mercato editoriale ha assistito alla…

Per molto tempo il self publishing è stato considerato il piano B dell’editoria. Una strada percorsa da chi non riusciva a trovare spazio presso una casa editrice tradizionale e che, proprio per questo, veniva spesso guardata con diffidenza dai lettori. Oggi quello scenario appare profondamente cambiato.

Negli ultimi anni il mercato editoriale ha assistito alla nascita di una nuova generazione di autori indipendenti che non si limita a pubblicare un libro, ma costruisce un progetto editoriale completo. Dietro molti romanzi self si trovano editor professionisti, illustratori, grafici, correttori di bozze e strategie di comunicazione studiate nei dettagli. Parallelamente, piattaforme come BookTok, Instagram e Wattpad hanno modificato il rapporto tra autori e pubblico, permettendo ai lettori di conoscere una storia prima ancora che venga pubblicata e trasformando il passaparola in uno degli strumenti promozionali più efficaci.

Non è un caso che diverse case editrici osservino ormai con attenzione il panorama indipendente, individuando proprio tra gli autori self alcuni dei nuovi nomi destinati a entrare nel catalogo dell’editoria tradizionale.

La domanda, allora, non è più se il self publishing possa essere considerato una forma di editoria “minore”, ma se abbia ormai conquistato un’identità propria.

Tra gli esempi che raccontano questa evoluzione c’è Ossessione. Biografia di un amore di Lucrezia Luce, romanzo che dimostra come il self publishing possa affrontare temi complessi con ambizione narrativa e una precisa identità autoriale.

Il self publishing metto in luce autrici italiane è il caso di Lucrezia Luce

La vera rivoluzione del self publishing non riguarda soltanto gli strumenti tecnologici che hanno reso più semplice pubblicare un libro. Il cambiamento più significativo è culturale.

Oggi molti lettori scelgono un romanzo perché lo hanno visto raccontare da altri lettori, perché seguono da tempo il percorso dell’autore sui social oppure perché si riconoscono nella comunità che si è creata intorno a una determinata storia.

Il rapporto diventa diretto, quasi personale. Gli autori condividono il dietro le quinte della scrittura, mostrano le fasi dell’editing, coinvolgono i lettori nella scelta delle copertine e dialogano quotidianamente con chi li segue. Questo crea un legame che l’editoria tradizionale, per sua natura, fatica spesso a costruire con la stessa immediatezza.

Naturalmente il self publishing continua a presentare opere molto diverse tra loro. Come accade in qualsiasi settore editoriale, convivono libri curati nei minimi dettagli e altri realizzati con minore attenzione. Sarebbe però riduttivo continuare a giudicare un’opera esclusivamente dal marchio presente in copertina.

Sempre più spesso la qualità dipende dal lavoro editoriale svolto sul testo, dalla competenza dell’autore e dalla capacità di raccontare una storia che sappia trovare il proprio pubblico.

“Ossessione. Biografia di un amore”: quando il romance racconta la dipendenza affettiva

Il romanzo di Lucrezia Luce parte da un incontro apparentemente casuale.

Durante una festa nel suo appartamento milanese, Sebastiano scopre Tommaso, un giovane pittore nascosto nello studio mentre osserva la sua collezione di quadri. Si scambiano poche parole, ma quell’incontro è sufficiente per incrinare gli equilibri interiori del protagonista. Da quel momento nasce un’ossessione destinata a trasformare profondamente la sua esistenza.

La sinossi lascia intuire come il centro della narrazione non sia il semplice innamoramento, ma il confine sottile tra amore e dipendenza emotiva. Sebastiano si ritrova progressivamente incapace di difendersi dalle proprie emozioni, mentre il desiderio di essere ricambiato mette in discussione tutte le certezze costruite nel tempo.

È un punto di partenza interessante perché sceglie di raccontare una delle esperienze più complesse dell’affettività contemporanea: la difficoltà di distinguere ciò che nasce da un sentimento autentico da ciò che invece diventa bisogno, idealizzazione e perdita di sé.

Anche il titolo, Ossessione. Biografia di un amore, suggerisce questa direzione. L’espressione “biografia” lascia immaginare un percorso di trasformazione, quasi uno studio psicologico dei protagonisti, più che una tradizionale storia romantica.

Per questo motivo il romanzo sembra inserirsi in quella parte della narrativa sentimentale che preferisce interrogarsi sulle fragilità umane piuttosto che limitarsi a raccontare un amore ideale.

Quando il romance indipendente sceglie temi complessi

Uno degli aspetti più interessanti del self publishing è la libertà narrativa.

Senza dover necessariamente seguire le tendenze commerciali del momento, molti autori indipendenti scelgono di affrontare argomenti che richiedono maggiore approfondimento psicologico o che si rivolgono a comunità di lettori molto specifiche.

Nel caso di Ossessione, la scelta di mettere al centro una relazione tra due uomini non appare come un elemento costruito per distinguersi sul mercato, ma come la naturale cornice entro cui sviluppare una riflessione universale sull’amore, sulla vulnerabilità e sulla ricerca di riconoscimento.

È proprio questa libertà a rappresentare uno dei punti di forza del panorama indipendente contemporaneo, sempre più ricco di voci capaci di sperimentare linguaggi, prospettive e personaggi che trovano spazio con maggiore difficoltà nei cataloghi tradizionali.

Un dialogo con l’autrice

Per approfondire il percorso di Ossessione. Biografia di un amore e comprendere cosa significhi oggi scegliere il self publishing, abbiamo intervistato Lucrezia Luce.

Con lei abbiamo parlato della nascita del romanzo, della costruzione dei personaggi, del significato dell’ossessione come motore narrativo e del rapporto diretto che gli autori indipendenti instaurano con i propri lettori. Un confronto che permette di osservare il libro non soltanto come opera narrativa, ma anche come espressione di un modello editoriale sempre più dinamico e consapevole.



Un mercato che merita di essere osservato senza pregiudizi

Il self publishing non sostituirà l’editoria tradizionale, così come quest’ultima non perderà il proprio ruolo fondamentale nella scoperta e nella valorizzazione di nuovi autori. Piuttosto, i due mondi stanno imparando a convivere, influenzandosi reciprocamente.

Le storie nate in modo indipendente dimostrano che oggi il valore di un libro non può essere misurato esclusivamente dalla casa editrice che lo pubblica. A fare la differenza continuano a essere la qualità della scrittura, il lavoro editoriale e la capacità di costruire un dialogo autentico con i lettori.

In questo senso, esperienze come quella di Lucrezia Luce raccontano un cambiamento ormai evidente: il self publishing italiano non è più soltanto un’alternativa all’editoria tradizionale, ma una realtà che contribuisce a ridefinire il modo in cui i libri vengono scritti, pubblicati e soprattutto letti.

Intervista all’autrice

1.

In Ossessione. Biografia di un amore il sentimento nasce da un incontro fugace e cresce fino a diventare qualcosa che travolge il protagonista. Cosa le interessava esplorare del confine tra amore, desiderio e ossessione?

Mi è sempre piaciuto esplorare le oscurità dell’animo umano attraverso la scrittura. L’ho sempre trovato catartico e interessante, perché mi permette di scavare nei personaggi e di vivisezionarli sulla carta, scoprire i meccanismi segreti che ci rendono umani, restando comunque in pieno controllo. E penso sia una sfida interessante riuscire a scrivere delle nostre brutturetrovando un equilibrio con ciò che di bello e sano le persone sono in grado di fare, come amare.Ossessione è una storia nata da una singola immagine, proprio quell’incontro fugace, e non sono riuscita a togliermela dalla testa finché non ho scritto la parola fine, un po’ come Sebastiano.

2.

L’arte sembra avere un ruolo importante nella storia, non solo come sfondo ma anche come linguaggio attraverso cui i personaggi si riconoscono e si raccontano. Che rapporto c’è, nel romanzo, tra la bellezza artistica e quella delle relazioni umane?

L’arte è connessione, comunicazione delle nostre interiorità, del modo in cui vediamo noi stessi e il mondo. Però l’arte non è tale senza qualcuno che la recepisca, perché la fruizione è parte fondamentale del suo essere. Proprio come ciò che proviamo ha una direzione, qualcuno che riceve (o rifiuta) i nostri sentimenti, di qualsiasi tipo siano. Entrambe sono uno scambio di energie umane e ho cercato di raccontarlo attraverso due animi che non sanno come altroesprimersi se non con l’arte, dipingendo o scrivendo.

3.

Sebastiano e Tommaso sembrano portare sulle spalle ferite molto diverse. Quanto è stato importante costruire personaggi imperfetti, chiamati prima di tutto a confrontarsi con se stessi?

Penso che il romance sia il genere più bello in cui mettere i personaggi davanti a se stessi, prima che davanti agli altri. È un genere bistrattato, che invece si spoglia di tutto e parla delle nostre pulsioni più basilari, perché non può esistere storia d’amore se prima i personaggi non evolvono, non scendono a patti con le loro ferite, non tentano di superarle. Io scrivo solo personaggi condizionati tantissimo dal loro passato e pieni di ostacoli interiori, perché trovo queste dinamicheciò che di più interessante possa fare una persona: evolvere, amarsi nonostante tutto, connettere con gli altri.

4.

Il romanzo affronta una storia d’amore tra due uomini senza farne necessariamente il suo unico tema. Quanto ritiene sia importante che oggi la narrativa LGBTQIA+ venga letta prima di tutto come narrativa capace di parlare a chiunque attraverso emozioni universali?

Su questo sono sempre combattuta. Da una parte le esperienze queer hanno delle peculiarità che non possono essere appiattite e generalizzate (ancora non siamo a quel punto, perché ancora la società le tratta come esperienze “altre”, e questo fatto bisogna in qualche modo affrontarlo), dall’altra parte non c’è niente di più universale che connettere con gli altri erelazionarsi, che sia in senso romantico o platonico.

Cerco sempre di trovare un equilibrio fra queste due realtà, perché le trovo entrambe importanti e perché non penso che si escludano per forza di cose a vicenda. Per questo è importantissimo avere sempre più narrativa queer, scritta da voci diverse, che arrivi a sempre più pubblico: perché diventi ovvio quante esperienze diverse esistono e perché, in questa diversità, si trovi poi una vera universalità.

5.

Se dovesse riassumere in una sola frase ciò che spera rimanga ai lettori dopo aver chiuso Ossessione. Biografia di un amore, quale sarebbe il messaggio o la domanda che vorrebbe continuassero a portare con sé?

Mi piacerebbe prima di tutto che la lettura intrattenga e interessi, dovesse anche trattarsi di una sensazione effimera. Se però dovessi scegliere qualcosa da lasciare in chi legge vorrei fosse comprensione verso se stessi. Non importano le ferite, non importano le brutture, se cerchiamo di fare il meglio che possiamo con gli strumenti che abbiamo allora abbiamo il diritto e il dovere di volerci bene.