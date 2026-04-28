“Sciopero”: le donne che hanno osato dire no, quando nessuno le ascoltava

La storia ufficiale, spesso, racconta poco. Storie che restano ai margini, quasi invisibili, e che invece contengono una forza rivoluzionaria. “Sciopero” nasce proprio da questo spazio. Quello delle donne, delle lavoratrici, delle voci rimaste troppo a lungo in silenzio. Maryline Desbiolles costruisce un romanzo breve ma densissimo, capace di restituire con precisione e intensità un…

La storia ufficiale, spesso, racconta poco. Storie che restano ai margini, quasi invisibili, e che invece contengono una forza rivoluzionaria. “Sciopero” nasce proprio da questo spazio. Quello delle donne, delle lavoratrici, delle voci rimaste troppo a lungo in silenzio.

Maryline Desbiolles costruisce un romanzo breve ma densissimo, capace di restituire con precisione e intensità un momento fondamentale. Il primo sciopero delle operaie francesi. Non come evento distante, ma come esperienza vissuta, incarnata nei corpi e nelle vite di chi lo ha reso possibile.

Il libro si inserisce in quella tradizione di narrativa che unisce memoria storica e racconto umano. Non si limita a ricostruire un fatto. Lo attraversa. Lo rende vivo. E lo fa scegliendo una prospettiva precisa. Quella delle donne.

“Sciopero” di Maryline Desbiolles, tradotto da Federica Merati, Bompiani

Le protagoniste di “Sciopero” sono quattro giovani donne. Toia, Rosalie, Marie, Clémence. Arrivano da luoghi diversi, portano con sé storie diverse, ma condividono una stessa condizione. Sono operaie nelle seterie di Lione. Lavorano fino a dodici ore al giorno, in ambienti duri, spesso disumani. Sono chiamate ovaliste, organdine. Nomi che definiscono il loro ruolo, ma non la loro identità.

Toia arriva dalle Langhe. Per lei, la Francia è lontana, quasi irraggiungibile. Il lavoro rappresenta una possibilità. Una promessa. Ma anche una frattura. Un distacco dalla propria vita, dalle proprie radici. In lei si percepisce tutta la tensione tra speranza e sacrificio.

Rosalie porta con sé una ferita ancora più profonda. Un figlio nato da una violenza. Un segreto che definisce ogni sua scelta. Lavora per lui, per mantenerlo, ma lontano da sé. Il suo sacrificio è silenzioso, costante, invisibile. Ed è proprio in questa invisibilità che si coglie tutta la durezza della sua condizione.

Marie, la più giovane, arriva dai monti dell’Alta Savoia. È forte, determinata, ma anche fragile. Il quartiere in cui vive la opprime. La realtà la schiaccia. E allora si chiude. Si ritrae. La sua ribellione non è immediata, ma cresce lentamente, come una tensione che non può restare compressa per sempre.

Clémence, infine, è segnata dalla perdita. La morte della compagna di stanza, Suzette, durante il parto, lascia una traccia profonda. In lei la rabbia diventa una forza. Non più solo dolore, ma energia. Una spinta verso il cambiamento.

Desbiolles costruisce il romanzo come una staffetta. Le voci si alternano, si intrecciano, si passano il testimone. Non c’è una protagonista unica. C’è un coro. Un insieme di esperienze che, sommate, diventano qualcosa di più grande. Una coscienza collettiva.

Il lavoro, nel libro, non è mai solo lavoro. È fatica, sfruttamento, ingiustizia. Le ore interminabili, i salari inferiori rispetto a quelli degli uomini, i dormitori squallidi, l’indifferenza dei datori di lavoro. Tutto contribuisce a creare una condizione di oppressione che non può essere ignorata.

Ma ciò che rende “Sciopero” un romanzo potente è il passaggio dalla sopportazione alla ribellione. Non è immediato. Non è semplice. È un processo. Le protagoniste iniziano a riconoscere la propria condizione. A nominarla. A condividerla. E proprio in questo riconoscimento nasce la possibilità del cambiamento.

Lo sciopero non è solo un atto politico. È un atto umano. È il momento in cui queste donne smettono di essere solo lavoratrici e diventano soggetti. Persone che scelgono. Che dicono no.

La scrittura di Desbiolles è essenziale ma ritmica. Non cerca effetti spettacolari. Lavora sulla precisione. Sui dettagli. Sulle immagini. Ogni frase sembra costruita per restituire un frammento di realtà. Questo rende il testo ancora più incisivo. Più vicino.

C’è anche una dimensione simbolica molto forte. Le quattro protagoniste non sono solo individui. Sono figure. Rappresentano esperienze diverse, ma anche universali. Il loro percorso diventa il percorso di molte. Di tutte.

“Sciopero” è un romanzo breve, ma lascia un segno profondo. Perché non racconta solo un evento del passato. Parla al presente. Ci ricorda che i diritti non sono mai dati una volta per tutte. Che ogni conquista nasce da un gesto di rottura.

E soprattutto, ci ricorda che dietro ogni cambiamento ci sono persone. Corpi. Vite. Donne che hanno trovato la forza di alzare la voce quando nessuno voleva ascoltare.

E forse è proprio questo il punto più importante. La storia non cambia da sola. Cambia quando qualcuno decide di non restare in silenzio.

