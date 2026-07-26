San Sebastiano: perché un martire del III secolo continua a parlare all’arte, alla moda e alla cultura queer

San Sebastiano Il giovane trafitto dalle frecce, legato a un albero o a una colonna, è una delle figure più riconoscibili dell’arte occidentale, ma ridurlo a semplice soggetto religioso significherebbe ignorare una storia molto più complessa. Il volume San Sebastiano. Iconografia e semiotica dall’antichità a oggi, firmato da Giovanni Manetti e pubblicato da Carocci, ricostruisce proprio…

San Sebastiano Il giovane trafitto dalle frecce, legato a un albero o a una colonna, è una delle figure più riconoscibili dell’arte occidentale, ma ridurlo a semplice soggetto religioso significherebbe ignorare una storia molto più complessa. Il volume San Sebastiano. Iconografia e semiotica dall’antichità a oggi, firmato da Giovanni Manetti e pubblicato da Carocci, ricostruisce proprio questa lunga metamorfosi, mostrando come un santo cristiano sia diventato, nel corso dei secoli, un simbolo capace di assumere significati sempre nuovi.

Il libro si colloca all’incrocio tra storia dell’arte, iconografia, semiotica e studi culturali. L’obiettivo non è soltanto raccontare come sia cambiata la rappresentazione del santo, ma comprendere perché determinate immagini abbiano continuato a esercitare un fascino così potente, adattandosi alle sensibilità di epoche profondamente diverse.

San Sebastiano. Iconografia e semiotica dall’antichità a oggi di Giovanni Manetti, Carocci

Quando si pensa a San Sebastiano viene immediatamente in mente il giovane atletico, quasi nudo, trafitto dalle frecce. È una rappresentazione tanto celebre da sembrare inevitabile. Eppure Giovanni Manetti mostra come questa sia soltanto una delle numerose versioni elaborate nel corso della storia.

Nei primi secoli del cristianesimo il santo veniva raffigurato come un uomo anziano, con barba e capelli bianchi, in accordo con una tradizione iconografica molto diversa da quella che si sarebbe affermata durante il Rinascimento. Soltanto tra il XV e il XVI secolo prende forma il modello oggi universalmente conosciuto: il giovane seminudo, legato a una colonna o a un albero, il corpo attraversato dalle frecce ma sorprendentemente privo dei segni più cruenti del martirio.

Questa trasformazione non riguarda soltanto il gusto artistico. Riflette un cambiamento nel modo di intendere il corpo, la bellezza e perfino la spiritualità. Il Rinascimento riscopre infatti l’ideale classico della perfezione fisica e lo trasferisce anche nell’arte religiosa, facendo di San Sebastiano uno dei soggetti privilegiati per rappresentare il nudo maschile.

Dal martire al simbolo della bellezza

È proprio questo passaggio a rendere San Sebastiano una figura unica nella storia dell’arte.

Mentre molti santi vengono identificati soprattutto attraverso gli strumenti del martirio o gli episodi della loro vita, Sebastiano finisce per essere ricordato principalmente attraverso il proprio corpo. Un corpo che gli artisti, da Andrea Mantegna a Perugino, da Botticelli a Guido Reni, hanno reinterpretato in modi sempre diversi, mantenendo però costante l’idea di una bellezza sospesa tra sofferenza e serenità.

Il dolore non deforma il volto del santo. Le frecce non distruggono il corpo, ma sembrano quasi trasformarlo in un’immagine di armonia ideale. È questa apparente contraddizione ad aver reso San Sebastiano uno dei soggetti più amati della pittura occidentale.

Il libro di Manetti analizza proprio questo meccanismo, mostrando come ogni epoca abbia proiettato sul santo la propria idea di perfezione estetica e morale.

Dopo il Concilio di Trento cambia ancora tutto

L’evoluzione dell’iconografia non si ferma al Rinascimento.

Come ricostruisce il volume, tra XVII e XVIII secolo prende piede una nuova rappresentazione. Dopo il Concilio di Trento, infatti, l’arte sacra viene chiamata a comunicare con maggiore chiarezza il significato religioso delle immagini. San Sebastiano non viene più mostrato soltanto durante il martirio, ma anche nel momento successivo, quando Irene lo soccorre e ne cura le ferite.

Il centro della narrazione non è più soltanto la bellezza del corpo, ma il tema della compassione, della cura e della speranza.

Questa nuova sensibilità riflette il diverso ruolo assegnato all’arte religiosa durante la Controriforma, chiamata non solo ad affascinare, ma anche a educare spiritualmente il fedele.

Il Novecento e la rinascita di un’icona culturale

Uno degli aspetti più originali del volume riguarda però l’analisi delle trasformazioni avvenute nel XX secolo.

L’immagine di San Sebastiano esce progressivamente dagli spazi ecclesiastici e approda nella cultura visiva contemporanea. Compare nella fotografia, nella pubblicità, nella moda e soprattutto nella cultura queer, dove diventa uno dei simboli più riconoscibili dell’identità omosessuale.

Non si tratta di una semplice appropriazione estetica. Il giovane martire rappresenta infatti una figura nella quale convivono vulnerabilità, resistenza, desiderio, sofferenza e bellezza. Il suo corpo, esposto allo sguardo e insieme ferito, diventa il luogo in cui si intrecciano temi profondamente moderni legati all’identità, all’emarginazione e alla costruzione dello sguardo sul corpo maschile.

Manetti affronta questa trasformazione senza semplificazioni ideologiche, mostrando come il significato delle immagini non sia mai fisso, ma continui a cambiare in relazione ai contesti storici e culturali.

Perché San Sebastiano è diventato un’icona queer?

La fortuna di San Sebastiano nella cultura LGBTQ+ costituisce probabilmente uno degli aspetti più affascinanti affrontati dal volume.

Fin dall’Ottocento numerosi artisti, scrittori e fotografi hanno riconosciuto nel santo un simbolo capace di rappresentare il desiderio maschile attraverso un linguaggio apparentemente accettabile all’interno della tradizione religiosa. Il corpo giovane, seminudo, idealizzato e vulnerabile offriva infatti una delle rarissime immagini del nudo maschile diffuse nella cultura occidentale senza essere considerate scandalose.

Nel Novecento questa lettura si consolida ulteriormente grazie alla fotografia, al cinema, alla moda e alla cultura pop, trasformando San Sebastiano in una figura che supera completamente i confini della devozione religiosa.

Il libro dedica particolare attenzione proprio a questa evoluzione, mostrando come la stessa immagine possa assumere significati differenti senza perdere la propria forza simbolica.

Un dialogo tra arte, semiotica e società

L’approccio scelto da Giovanni Manetti distingue questo volume da una tradizionale monografia storico-artistica.

L’autore utilizza infatti gli strumenti della semiotica per interrogarsi non solo su come le immagini siano cambiate, ma anche sul motivo per cui continuino a produrre significati nuovi. Ogni rappresentazione di San Sebastiano viene letta come il risultato di un dialogo continuo tra artista, pubblico e contesto storico.

In questo senso il santo diventa un caso esemplare per comprendere il funzionamento stesso delle immagini culturali. Nessuna icona rimane immutabile: ogni generazione la interpreta secondo le proprie sensibilità, attribuendole nuovi valori senza cancellarne completamente quelli precedenti.

Perché leggere di San Sebastiano

San Sebastiano. Iconografia e semiotica dall’antichità a oggi non è soltanto un saggio dedicato a un santo cristiano. È un viaggio attraverso oltre quindici secoli di storia culturale europea, nel quale arte, religione, filosofia, comunicazione visiva e studi di genere si incontrano continuamente.

Il volume interessa naturalmente gli studiosi di storia dell’arte, ma riesce a parlare anche a chi desidera comprendere come nascano e si trasformino le grandi immagini collettive. San Sebastiano diventa così il punto di partenza per riflettere sul rapporto tra corpo e spiritualità, tra bellezza e sofferenza, tra tradizione religiosa e cultura contemporanea.

Imparare a leggerla significa comprendere meglio non solo il passato, ma anche il presente. Ed è proprio questa la forza del lavoro di Giovanni Manetti: mostrare come un giovane martire del III secolo continui ancora oggi a parlarci attraverso l’arte, la moda, il cinema e le trasformazioni della cultura occidentale.