“Fangirl”: la saga manga occidentale di Rainbow Rowell che racconta fandom, crescita e identità

Negli ultimi anni il confine tra narrativa occidentale e cultura manga si è fatto sempre più sottile. Sempre più romanzi diventano fumetti in stile giapponese e sempre più autori scelgono il linguaggio grafico per raccontare storie contemporanee. In questo panorama si inserisce la serie “Fangirl”, un progetto editoriale che unisce letteratura young adult e narrazione visiva.

La saga nasce dal romanzo bestseller di Rainbow Rowell e prende nuova forma nel manga sceneggiato da Sam Maggs e illustrato da Gabi Nam. In Italia la serie è pubblicata da Tenue

Divisa in quattro volumi, “Fangirl” racconta la storia di Cath, una ragazza introversa che vive immersa nel fandom di Simon Snow, una saga fantasy immaginaria che richiama l’universo di Harry Potter.

Ma il manga non parla soltanto di fanfiction o cultura pop. Al centro della storia ci sono la crescita personale, il passaggio all’età adulta e il delicato equilibrio tra il mondo online e quello reale.

“Fangirl” La saga manga occidentale

Il cuore della storia è Cath, una giovane studentessa che ha sempre trovato rifugio nella scrittura e nel fandom. Online è una delle autrici di fanfiction più amate della comunità dedicata a Simon Snow. Migliaia di lettori seguono le sue storie, commentano i capitoli e la considerano una vera celebrità.

Nel mondo reale, però, Cath è molto diversa. È timida, introversa e poco abituata alle relazioni sociali. Il suo universo è sempre stato composto da poche persone: la sorella gemella Wren, il padre e il fandom online.

L’ingresso al college cambia tutto. Per la prima volta Cath deve affrontare un ambiente completamente nuovo, pieno di sconosciuti e di situazioni imprevedibili. La sua zona di comfort – la scrittura e la comunità online – non basta più a proteggerla.

La serie racconta proprio questo passaggio: il momento in cui una ragazza deve imparare a vivere anche fuori dalla pagina scritta.

Il primo volume: il fandom come rifugio

Nel primo volume Cath arriva al college insieme alla sorella gemella Wren. Le due sono sempre state inseparabili, unite dalla passione per Simon Snow e dalla scrittura di fanfiction.

Ma appena iniziano l’università le cose cambiano. Wren vuole vivere nuove esperienze e allontanarsi dal fandom, mentre Cath continua a trovare conforto nella scrittura.

Nel dormitorio incontra nuovi personaggi destinati a diventare importanti nella sua vita: una coinquilina dal carattere difficile, un professore che disprezza le fanfiction e due ragazzi che entreranno gradualmente nel suo mondo.

Questo primo capitolo introduce il tema centrale della saga: la difficoltà di uscire dalla propria zona di sicurezza.

Il secondo volume: amicizie e primi sentimenti

Nel secondo volume Cath comincia lentamente a costruire una nuova vita al college. Nonostante le sue insicurezze, inizia a stringere amicizie e a confrontarsi con persone molto diverse da lei.

Tra queste spiccano Nick, compagno di corso affascinante e ambizioso, e Levi, un ragazzo gentile e imprevedibile che sembra comparire sempre nei momenti più inattesi.

Cath si trova così coinvolta in una rete di relazioni che la costringono a uscire dal suo guscio. Per la prima volta deve confrontarsi con sentimenti nuovi e con la possibilità di vivere davvero al di fuori del mondo virtuale.

La scrittura resta una parte fondamentale della sua identità, ma non è più l’unico spazio in cui può esprimersi.

Il terzo volume: crisi e cambiamento

Il terzo volume rappresenta uno dei momenti più difficili per la protagonista. Cath decide finalmente di dichiarare i suoi sentimenti per Levi, ma il destino sembra giocare contro di lei.

Allo stesso tempo il rapporto con Nick diventa ambiguo e complicato. Anche il legame con la sorella Wren attraversa una fase delicata, mentre la madre, assente da molti anni, torna improvvisamente nella loro vita.

La situazione precipita quando il padre di Cath ha un esaurimento nervoso e finisce in ospedale. Tutto sembra crollare: gli studi, le amicizie e persino la sicurezza che Cath aveva trovato nella scrittura.

Questo capitolo affronta temi più profondi come la famiglia, la salute mentale e la paura di crescere.

Il quarto volume: diventare adulti

L’ultimo volume della saga conclude il percorso di crescita della protagonista. Cath deve fare i conti con il proprio futuro, sia accademico che personale.

Il rapporto con Levi diventa più serio e intenso, mentre il legame con la sorella Wren continua a evolversi. Anche la figura della madre torna a influenzare la sua vita, costringendola ad affrontare il passato.

Parallelamente Cath deve decidere cosa fare della sua passione per la scrittura. Il fandom di Simon Snow continua a far parte della sua identità, ma ora deve capire come trasformare quella passione in qualcosa di più grande.

Il volume finale affronta quindi la ricerca della propria voce e della propria indipendenza.

Un manga occidentale che racconta la cultura dei fandom

Uno degli aspetti più originali di “Fangirl” è il modo in cui racconta la cultura dei fandom. Internet ha trasformato il rapporto tra lettori e storie. Oggi i fan non si limitano più a leggere o guardare una saga: la riscrivono, la reinterpretano, la espandono attraverso fanfiction, forum e social network.

Cath rappresenta perfettamente questa nuova generazione di lettori. La sua identità è costruita anche attraverso le storie che ama e che riscrive. Il manga mostra come la creatività dei fan possa diventare un modo per esplorare emozioni, paure e desideri.

Una storia sulla ricerca della propria identità

Al di là del fandom e della cultura pop, “Fangirl” è soprattutto una storia di formazione. Cath rappresenta molti giovani che si trovano a vivere il difficile passaggio tra adolescenza ed età adulta. Il college diventa lo spazio simbolico in cui bisogna imparare a costruire una propria identità. La scrittura, l’amicizia e l’amore sono gli strumenti attraverso cui la protagonista impara a conoscersi davvero.

Una saga che parla a una generazione

La serie “Fangirl” dimostra come il linguaggio del manga possa essere utilizzato anche per raccontare storie profondamente contemporanee e occidentali.

Il tratto di Gabi Nam, delicato ed espressivo, rende perfettamente le emozioni dei personaggi, mentre la sceneggiatura di Sam Maggs riesce a tradurre la voce narrativa di Rainbow Rowell in un formato visivo efficace.

Il risultato è una saga che parla direttamente alla generazione cresciuta tra fandom, internet e cultura pop. Una storia che ricorda come, anche quando il mondo sembra troppo grande e complicato, le storie possano diventare un rifugio, ma anche un punto di partenza per scoprire chi siamo davvero.